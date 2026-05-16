Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant (VIDEÓ)

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Havasi Bertalant, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökét, helyettes államtitkárt – jelentette be a kormányfő Facebook-videójában.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton éles szóváltás bontakozott ki Havasi és Magyar között a Karmelita kolostor bejárása során. A vitát követően a korábbi sajtófőnök az RTL-nek úgy nyilatkozott: „Nem sokáig leszek államtitkár” – derül ki Magyar Péter videójából.