havasi bertalan karmelita kolostor felmentés Magyar Péter államtitkár

Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant (VIDEÓ)

2026. május 16. 20:06

Azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent.

Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette feladatai alól Havasi Bertalant, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökét, helyettes államtitkárt – jelentette be a kormányfő Facebook-videójában.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton éles szóváltás bontakozott ki Havasi és Magyar között a Karmelita kolostor bejárása során. A vitát követően a korábbi sajtófőnök az RTL-nek úgy nyilatkozott: „Nem sokáig leszek államtitkár” – derül ki Magyar Péter videójából.

A felmentő határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben” – közölte a miniszterelnök.

kulakman
2026. május 16. 20:25
Pitiáner, ez egy jelző, a hívei kajálják amit tesz , és folyamatosan kérik az ostort, ebből milyen "kórmányzás " lesz azt viszont csak sejthatjük, de ajánlatos felkészülni a selejt bosszúja felvonásra!
Giszdúr
2026. május 16. 20:23
Ez a videó egy dolog. MP személyiségét ismerjük. De hogy alatta a kommentek milyen sötét bolsevik világot mutatnak, az elképesztő. Ha MP holnap megnyitná az Andrássy út 60-at, ezek az emberek azt is "Imádom!" felkiáltással üdvözölnék.
pesti051
2026. május 16. 20:20
És még Gyurcsányt illették a hibbant Nero címmel...
mnmn
2026. május 16. 20:19
Ismét bizonyította a fostos, hogy egy hatalommániás, pitiáner pöcs.
