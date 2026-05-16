„A bíróságon találkozunk” – Havasi Bertalan a Karmelitában szólalkozott össze Magyar Péterrel

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szombaton körbevezette a Karmelita kolostorban az érdeklődőket és a sajtó munkatársait. A Magyar Nemzet beszámolója szerint azonban a bejárás során szóváltás alakult ki Magyar Péter és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között.

Magyar úgy fogalmazott Havasival kapcsolatban, hogy még „tartja a frontot” a kolostorban, utalva ezzel arra, hogy a korábbi sajtófőnök korábban kijelentette, nem mond fel önszántából a munkahelyén.