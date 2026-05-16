Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
havasi bertalan sajtófőnök karmelita kolostor Magyar Péter orbán viktor

„A bíróságon találkozunk” – Havasi Bertalan a Karmelitában szólalkozott össze Magyar Péterrel

2026. május 16. 17:57

A miniszterelnök kijelentette, Havasi Bertalan nem kap majd felmentési pénzt. Az egykori sajtófőnök ezzel kapcsolatban bírósági tárgyalást említett.

2026. május 16. 17:57
null

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szombaton körbevezette a Karmelita kolostorban az érdeklődőket és a sajtó munkatársait. A Magyar Nemzet beszámolója szerint azonban a bejárás során szóváltás alakult ki Magyar Péter és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között.

Magyar úgy fogalmazott Havasival kapcsolatban, hogy még „tartja a frontot” a kolostorban, utalva ezzel arra, hogy a korábbi sajtófőnök korábban kijelentette, nem mond fel önszántából a munkahelyén.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Havasi Magyar Péter kijelentésére ironikusan úgy reagált: „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr, így a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra.”

A vita során azonban Magyar Péter kijelentette, Havasi nem számíthat felmentési pénzre a kirúgása esetén sem.

Havasi Bertalan erre úgy reagált:

a bíróságon találkoznak”.

A szóváltás végén Magyar Péter arra kérte a biztonsági szolgálat munkatársait, hogy kísérjék ki Havasi Bertalant az épületből. Indoklása szerint a Karmelita már nem a Miniszterelnöki Kabinetiroda fennhatósága alá tartozik, hanem a szociális és családügyi minisztériumhoz került, ezért nem tartotta indokoltnak Havasi jelenlétét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

***

 

 

Összesen 132 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2026. május 16. 20:22
Ma este hét előtt belehallgattam a Manna FM műsorába.......egy hölgy volt a műsorvezető, két vendége volt, talán mindkettő Tamás. A Tisza győzelmét elemezték, benne az egyházak helyzetét. Örültek MP győzelmének, Tarr kinevezésének, s arról beszéltek, hogy elérkezett a református és az evangélikus egyházak aranykora. Mindenki szabadon örülhet. Viszont a Bajor/vagy Pajor/ Tamás stílusa Göbbelst idézte - egy haláltábort megjárt sorstársunk mondotta egyszer, hogy van zsidó náci is - , Orbán fasiszta, Rákosi epigon, ellopta az országot, elnémította az egyházakat, majd végre jöjjenek a migránsok, várjuk őket, éljen az LMBTQ, s hasonlók..A másik vendég, talán Ő is Tamás a kultúra, a tolerancia, az intelligencia megjelenítőjeként próbált emberi hangot megütni, az mp-t utánzó Göbbels tanítvány ellenében. A műsorvezető bután vihorászott......Ennyi tömény gyűlölettel mostanában nem találkoztam, döbbenetes, de inkább félelmet keltő...igazi Lenin-fiúi lendület....
Válasz erre
3
0
fifi2015
2026. május 16. 20:21
Peti az ügyész a bíró mindenkit biitora. Azt hiszi ő a Bástya elvtárs!
Válasz erre
5
0
hernadvolgyi-2
2026. május 16. 20:16
Folyamatosan provokálni kell, "stressz teszt" , és az okosabb hívei hátha felébrednek.
Válasz erre
4
0
evass816
2026. május 16. 20:15
Szegény kis pöti! Nem csak a volt miniszterelnök, de még az egykori sajtófőnöke cipője sarkáig sem ér föl! Biztosan a gutaütés kerülgeti ettől...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!