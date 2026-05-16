„A bíróságon találkozunk” – Havasi Bertalan a Karmelitában szólalkozott össze Magyar Péterrel

Orbán Viktor egykori személyi titkára megnevezte: ez lehet a Fidesz jövőjének a kulcsa
Nagy János kijelentette, a leköszönő kormány büszke lehet a munkájára.
A miniszterelnök kijelentette, Havasi Bertalan nem kap majd felmentési pénzt. Az egykori sajtófőnök ezzel kapcsolatban bírósági tárgyalást említett.
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szombaton körbevezette a Karmelita kolostorban az érdeklődőket és a sajtó munkatársait. A Magyar Nemzet beszámolója szerint azonban a bejárás során szóváltás alakult ki Magyar Péter és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke között.
Magyar úgy fogalmazott Havasival kapcsolatban, hogy még „tartja a frontot” a kolostorban, utalva ezzel arra, hogy a korábbi sajtófőnök korábban kijelentette, nem mond fel önszántából a munkahelyén.
Havasi Magyar Péter kijelentésére ironikusan úgy reagált: „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr, így a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra.”
A vita során azonban Magyar Péter kijelentette, Havasi nem számíthat felmentési pénzre a kirúgása esetén sem.
Havasi Bertalan erre úgy reagált:
a bíróságon találkoznak”.
A szóváltás végén Magyar Péter arra kérte a biztonsági szolgálat munkatársait, hogy kísérjék ki Havasi Bertalant az épületből. Indoklása szerint a Karmelita már nem a Miniszterelnöki Kabinetiroda fennhatósága alá tartozik, hanem a szociális és családügyi minisztériumhoz került, ezért nem tartotta indokoltnak Havasi jelenlétét.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy János kijelentette, a leköszönő kormány büszke lehet a munkájára.
Nyitókép: Képernyőkép
***