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„Már a meggyilkolt gyerekek gyászolása is szélsőségesség?” – kérdezi a migráns által megölt német lány apja

2026. június 05. 22:11

Michael Kyrath szerint aggasztó kérdéseket vet fel, hogy Szász-Anhalt Alkotmányvédelmi Hivatala az AfD minősítésénél a „meggyilkolt gyermekekre való hivatkozást” is kifogásolta.

2026. június 05. 22:11
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Németországban újabb vita bontakozott ki az Alternatív Németországért (AfD) megfigyelése és a migrációs erőszak áldozataira való emlékezés határai körül. A Remix az Apollo News alapján arról számolt be, hogy Michael Kyrath, akinek 17 éves lányát, Ann-Marie-t 2023 januárjában egy regionális vonaton késelte halálra egy hontalan palesztin férfi, nyilvánosan kérdőre vonta Szász-Anhalt tartomány belügyminisztériumát.

Az ügy előzménye, hogy a tartományi Alkotmányvédelmi Hivatal „minősített szélsőséges szervezetként” határozta meg az AfD helyi szervezetének hivatalos besorolását, ami lehetővé teszi, hogy a hatóság szorosabb megfigyelés alatt tartsa a szervezet tagjait, és akár fedett informátorokat is alkalmazzon velük szemben. Az ezt lehetővé tevő jelentésben többek között

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az AfD migrációs retorikáját kifogásolták.

Példaként idézték Oliver Kirchner, az AfD szász-anhalti parlamenti frakcióvezetőjének egyik Facebook-bejegyzését is, amelyben a politikus azt írta:

Soha ne feledkezzünk meg a meggyilkolt gyermekekről, akiknek a haláláért az establishment pártok illegális és ellenőrizetlen bevándorlása felelős. Ez bárkivel megtörténhet Németországban, bárhol, bármikor!”

Oliver Kirchner, az AfD szász-anhalti parlamenti frakcióvezetője
Forrás: Facebook

A politikus emellett azok eltávolítását is követelte, akik „kezéhez az áldozatok vére tapad”, és akik szerinte felelősek a kialakult állapotokért.

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Egy gyászoló apa kérdése

A megfogalmazás különösen érzékenyen érintette Michael Kyrathot, akinek lánya, Ann-Marie és annak 19 éves barátja, Danny a Brokstedt közelében történt késes támadásban halt meg. A bűnténnyel gyanúsított bevándorlót a beszámoló szerint néhány nappal korábban engedték szabadon, noha korábban erőszakos bűncselekmények miatt is ismert volt a hatóságok előtt.

Kyrath azóta több gyászoló családdal együtt követel válaszokat az erőszakos bűncselekmények, a kitoloncolási kudarcok és a politikai felelősség kérdésében.

A Frankfurter Allgemeine Zeitungnak januárban úgy fogalmazott:

„Az emberek mindig sajnálatos elszigetelt esetekről beszélnek. De mi több mint ezer családdal állunk kapcsolatban, akik az elmúlt években erőszakos bűncselekményekben veszítették el szeretteiket. Mindig ugyanaz az elkövetői profil. Szinte mindig ugyanaz a fegyver. Szinte mindig ugyanaz az eseménysor. Mindig ugyanazok az indítékok.

És mindig ugyanazok az üres frázisok ugyanazoktól a politikusoktól, akik egy ilyen tett után könnyek között sírnak a kamerák előtt. Aztán nem történik semmi.”

„Mi ebben a szélsőséges?”

A szász-anhalti jelentés után Kyrath az X-en azt kérdezte:

vajon őt is szélsőségesnek tekintenék-e azért, mert nyilvánosan megemlékezik az illegális bevándorlás áldozatairól.

A tartományi belügyminisztérium válaszában azt írta:

Sajnálattal közöljük, hogy nem tudjuk megérteni, miért feltételezi, hogy Szász-Anhalt Alkotmányvédelmi Hivatala alkotmányellenesnek minősítené önt. Szívesen megbeszéljük ezt személyesen. Telefonszámot közvetlen üzenetben küldünk.”

Kyrath erre úgy reagált, hogy szerinte a hivatal logikája mégis veszélyes kérdéseket vet fel:

Igaz-e, hogy Szász-Anhalt Alkotmányvédelmi Hivatala valakit azért minősített szélsőségesnek, mert megemlékezett az illegális és ellenőrizetlen bevándorlás által meggyilkolt gyermekekről, és figyelmeztetett arra, hogy ez bárkit, bárhol elérhet?”

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Majd hozzátette:

„E szóbeszéd alapján Szász-Anhalt Alkotmányvédelmi Hivatalának engem és számtalan más gyászoló szülőt is szélsőségesnek kellene minősítenie, hiszen mi is megemlékezünk gyermekeinkről, akiket illegálisan bevándorolt, többszörösen büntetett és kitoloncolásra kötelezett gyilkosok öltek meg. Hiszen mi, állampolgárok mind egyenlők vagyunk a törvény előtt, nem igaz?”

A minisztérium válaszában leszögezte:

Biztosíthatjuk arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal senkit sem minősít szélsőségesnek azért, mert a legszörnyűbb bűncselekmények áldozatait gyászolja.”

Kyrath később pontosította: nem állítja, hogy őt valóban szélsőségesnek minősítenék, de szerinte a jelentés logikája nyugtalanító.

A kérdés továbbra is ott lóg a levegőben: mi szélsőséges abban, ha valaki az ellenőrizetlen és illegális bevándorlás meggyilkolt gyermekeit gyászolja?”

– fogalmazott.

Michael Kyrath, meggyilkolt lánya fényképe előtt
Forrás: X

A felkavaró vita egyébként pont abban a kelet-németországi tartományban lángolt fel, ahol az AfD történetének eddigi legnagyobb politikai támogatottságával büszkélkedhet: a legutóbbi közvélemény-kutatási adatok szerint a párt már 42 százalékot érne el egy most vasárnapi választáson. A legközelebbi tartományi voksolásra pedig szeptemberben kerül majd sor, ahol az előzetes várakozások szerint jó esély mutatkozik arra, hogy Alice Weidelék akár önállóan is kormányt alakítsanak a régióban.

Időközben a pártot már a szomszédos Szászország tartományban is 42 százalékra mérték.

Az esetnek különös pikantériát ad, hogy Schleswig-Holstein egykori szociáldemokrata miniszterelnökét, Torsten Albigot épp az elmúlt időszakban érték komoly kritikák azért, mert felvetette, hogy a mainstream pártoknak a merev elzárkózás helyett meg kellene érteniük az AfD szavazóit, és nyitni kellene feléjük. Pont az olyan átlag németek felé, mint Michael Kyrath.

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Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

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