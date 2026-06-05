„Már a meggyilkolt gyerekek gyászolása is szélsőségesség?” – kérdezi a migráns által megölt német lány apja

Németországban újabb vita bontakozott ki az Alternatív Németországért (AfD) megfigyelése és a migrációs erőszak áldozataira való emlékezés határai körül. A Remix az Apollo News alapján arról számolt be, hogy Michael Kyrath, akinek 17 éves lányát, Ann-Marie-t 2023 januárjában egy regionális vonaton késelte halálra egy hontalan palesztin férfi, nyilvánosan kérdőre vonta Szász-Anhalt tartomány belügyminisztériumát.

Az ügy előzménye, hogy a tartományi Alkotmányvédelmi Hivatal „minősített szélsőséges szervezetként” határozta meg az AfD helyi szervezetének hivatalos besorolását, ami lehetővé teszi, hogy a hatóság szorosabb megfigyelés alatt tartsa a szervezet tagjait, és akár fedett informátorokat is alkalmazzon velük szemben. Az ezt lehetővé tevő jelentésben többek között