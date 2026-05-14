05. 14.
csütörtök
afd Németország SPD Szász-Anhalt közvélemény-kutatás CDU AfD Friedrich Merz tartományi választás

Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját

2026. május 14. 19:49

A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.

Miközben Friedrich Merz kormánya egyre látványosabban veszít a támogatottságából, az Alternatíva Németországért (AfD) történelmi csúcsra ért a legfrissebb YouGov-felmérés szerint. Eközben a Szász-Anhaltban közelgő tartományi választáson is egyre jobb eredményre számíthat a jobboldali párt. Az emberek többsége már azt is elutasítja, hogy politikai karanténba zárják Alice Weideléket.

A YouGov május 8. és 11. között készült országos kutatása szerint

az AfD újabb 1 százalékpontot erősödött, és immár 28 százalékon áll.

Ezzel pedig minden eddiginél nagyobb arányban, 6 százalékponttal előzi a folyamatosan lejjebb csúszó CDU/CSU pártszövetséget, amely 22 százalékra esett vissza. Ilyen gyenge eredményt a Friedrich Merz kancellár vezette kereszténydemokraták 2021 szeptembere óta nem produkáltak.

A német kormánykoalíció támogatottsága közben ugyanazon a mélyponton áll, ahová a hónap elején mérték:

  • a választók mindössze 16 százaléka elégedett a berlini vezetéssel,
  • míg 82 százalék elégedetlen.
A YouGov legújabb felmérése
Friedrich Merz személyes megítélése ugyanakkor 1 százalékponttal csökkent, és már csak a választók 15 százaléka értékeli pozitívan a munkáját.

Különösen figyelemre méltó, hogy Merz saját táborában is gyorsan erodálódik a támogatottsága. A CDU-szavazók körében 8 százalékponttal, 38 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint jól végzi a munkáját.

Hideg zuhany a tűzfalra

A felmérés egyik legérzékenyebb politikai kérdése az úgynevezett „Brandmauer”, vagyis az AfD köré húzott politikai „tűzfal” megítélése volt. Jelenleg a Bundestag összes többi pártja kizárja az együttműködést az AfD-vel, azonban ennek támogatottsága látványosan csökken.

Míg 2025 februárjában még a németek 54 százaléka helyeselte a tűzfalpolitikát,

  • most már csak 46 százalék támogatja azt, és
  • 41 százalék kifejezetten ellenzi.

A CDU-szavazók körében különösen látványos az elmozdulás: ma már csupán minden második kereszténydemokrata támogatja az AfD teljes elszigetelését.

A legerőteljesebb áttörés azonban továbbra is Kelet-Németországban zajlanak.

Az egyedüli kormányzás felé

A European Conservative által bemutatott legfrissebb INSA-felmérés szerint

Szász-Anhalt tartományban az AfD már 42 százalékon áll.

Ez a közvélemény-kutató saját korábbi számaihoz képest 4 százalékpontos erősödést jelent alig másfél hónap alatt. A Infratest dimap május elején pedig már 41 százalékot mért a pártnak.

A CDU eközben 24 százalékra esett vissza, vagyis már 18 százalékpont a különbség a két alakulat között.

A szász-anhalti tartományi választás jelenlegi várható számai
Egy másik, májusi Infratest dimap-kutatás hasonló eredményre jutott, bár ott a kereszténydemokraták némileg jobban állnak: ott 41 százalékot mértek az AfD-nek és 26-ot a CDU-nak.

A tartományban a hagyományos német pártok gyakorlatilag összeomlóban vannak:

  • az SPD mindössze 6–7 százalékon vegetál,
  • a Zöldek és az FDP pedig jelen állás szerint be sem jutnának a tartományi parlamentbe.

Ha ezek az eredmények kitartanak a szeptember 6-i választásig, az AfD nemcsak messze a legerősebb párttá válhat Szász-Anhaltban, hanem akár önálló parlamenti többséget is szerezhet, amire korábban még nem volt példa Németországban.

A háttérben több tényező húzódik meg:

  • a gazdasági visszaesés,
  • a megoldatlan migrációs krízis,
  • a keletnémet tartományok tartós leszakadásérzete, illetve
  • a berlini kormánnyal szembeni elégedetlenség.

Az országos trendek legérdekesebb fejleménye az, hogy Alice Weidelék fokozatos emelkedése mellett a kereszténydemokraták most már tartós lecsúszást könyvelhetnek el maguknak, és láthatóan a kancellár pártja képtelen úrrá lenni a szavazók egyre nagyobb arányú elszivárgásán. Ez pedig hosszú távon kritikus „gátszakadáshoz” is vezethet, amely jó eséllyel a szeptemberi szász-anhalti választással érkezhet el.

***

Fotó: X

 

Executioner
2026. május 14. 20:20
Nehéz ügy, ha a többi párt nem hajlandó velük koalícióra. De ha így folytatják, ezt a szavazóknak kell megoldani, mégpedig úgy, hogy majd ők elintézik, hogy ne kelljen egy párttal sem koalícióra lépni. Ha valóban változást akarnak, mert annyira nem elégedettek a jelen vezetéssel, ez az időpont el fog jönni, és valóban idő kérdése.
Halder_1899
2026. május 14. 20:15
Sajnos ez semmi. Ahhoz képest sem valami, hogy mi van ott, de főleg ahhoz képest, hogy kormányt alakítani így nem lehet.
duro_dorka
2026. május 14. 20:07
A ballib összezár, AfD nem kormányoz. Mindig ez a "recept".
templar62
2026. május 14. 20:01
Gott mit uns .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!