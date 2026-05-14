Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját

Nincs megállás a lejtőn Merzéknek: országosan és Kelet-Németországban is szárnyal az AfD
Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
Miközben Friedrich Merz kormánya egyre látványosabban veszít a támogatottságából, az Alternatíva Németországért (AfD) történelmi csúcsra ért a legfrissebb YouGov-felmérés szerint. Eközben a Szász-Anhaltban közelgő tartományi választáson is egyre jobb eredményre számíthat a jobboldali párt. Az emberek többsége már azt is elutasítja, hogy politikai karanténba zárják Alice Weideléket.
A YouGov május 8. és 11. között készült országos kutatása szerint
az AfD újabb 1 százalékpontot erősödött, és immár 28 százalékon áll.
Ezzel pedig minden eddiginél nagyobb arányban, 6 százalékponttal előzi a folyamatosan lejjebb csúszó CDU/CSU pártszövetséget, amely 22 százalékra esett vissza. Ilyen gyenge eredményt a Friedrich Merz kancellár vezette kereszténydemokraták 2021 szeptembere óta nem produkáltak.
A német kormánykoalíció támogatottsága közben ugyanazon a mélyponton áll, ahová a hónap elején mérték:
Friedrich Merz személyes megítélése ugyanakkor 1 százalékponttal csökkent, és már csak a választók 15 százaléka értékeli pozitívan a munkáját.
Különösen figyelemre méltó, hogy Merz saját táborában is gyorsan erodálódik a támogatottsága. A CDU-szavazók körében 8 százalékponttal, 38 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint jól végzi a munkáját.
Ezt is ajánljuk a témában
Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.
A felmérés egyik legérzékenyebb politikai kérdése az úgynevezett „Brandmauer”, vagyis az AfD köré húzott politikai „tűzfal” megítélése volt. Jelenleg a Bundestag összes többi pártja kizárja az együttműködést az AfD-vel, azonban ennek támogatottsága látványosan csökken.
Míg 2025 februárjában még a németek 54 százaléka helyeselte a tűzfalpolitikát,
A CDU-szavazók körében különösen látványos az elmozdulás: ma már csupán minden második kereszténydemokrata támogatja az AfD teljes elszigetelését.
A legerőteljesebb áttörés azonban továbbra is Kelet-Németországban zajlanak.
A European Conservative által bemutatott legfrissebb INSA-felmérés szerint
Szász-Anhalt tartományban az AfD már 42 százalékon áll.
Ez a közvélemény-kutató saját korábbi számaihoz képest 4 százalékpontos erősödést jelent alig másfél hónap alatt. A Infratest dimap május elején pedig már 41 százalékot mért a pártnak.
A CDU eközben 24 százalékra esett vissza, vagyis már 18 százalékpont a különbség a két alakulat között.
Egy másik, májusi Infratest dimap-kutatás hasonló eredményre jutott, bár ott a kereszténydemokraták némileg jobban állnak: ott 41 százalékot mértek az AfD-nek és 26-ot a CDU-nak.
A tartományban a hagyományos német pártok gyakorlatilag összeomlóban vannak:
Ha ezek az eredmények kitartanak a szeptember 6-i választásig, az AfD nemcsak messze a legerősebb párttá válhat Szász-Anhaltban, hanem akár önálló parlamenti többséget is szerezhet, amire korábban még nem volt példa Németországban.
A háttérben több tényező húzódik meg:
Az országos trendek legérdekesebb fejleménye az, hogy Alice Weidelék fokozatos emelkedése mellett a kereszténydemokraták most már tartós lecsúszást könyvelhetnek el maguknak, és láthatóan a kancellár pártja képtelen úrrá lenni a szavazók egyre nagyobb arányú elszivárgásán. Ez pedig hosszú távon kritikus „gátszakadáshoz” is vezethet, amely jó eséllyel a szeptemberi szász-anhalti választással érkezhet el.
Ezt is ajánljuk a témában
Sőt, egy helyi török szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.
***
Fotó: X