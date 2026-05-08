Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd Németország SPD Szász-Anhalt közvélemény-kutatás CDU AfD Friedrich Merz tartományi választás

Nincs megállás a lejtőn Merzéknek: országosan és Kelet-Németországban is szárnyal az AfD

2026. május 08. 21:01

Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.

2026. május 08. 21:01
null

Újabb közvélemény-kutatás látott napvilágot, amely szerint történelmi mélypontra zuhant Friedrich Merz német kancellár kormányának népszerűsége: a választók 86 százaléka elégedetlen a kabinet teljesítményével, miközben az AfD országosan rekordtámogatottságot élvez – írja a Deutsche Welle. Különösen látványos a párt előretörése az amúgy is AfD-fellegvárnak számító Szász-Anhaltban, ahol már 41 százalékon mérik őket a szeptemberi tartományi választás előtt.

Az ARD Deutschlandtrend legfrissebb, május 4. és 6. között készült felmérése szerint 1997 óta, amióta az intézet a Deutschlandtrend kutatásokat végzi, még sohasem fordult elő, hogy egy kormány ennyire népszerűtlen legyen, alig egy évvel hivatalba lépése után. A Friedrich Merz vezetése alatt működő CDU–CSU–SPD-koalíció munkájával

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a német választók 86 százaléka elégedetlen.

A Merz-kormány eredetileg gazdasági fordulatot, gyors reformokat és stabilitást ígért. A választók azonban egyre kevésbé érzik úgy, hogy az ország jó irányba haladna.

Ezt is ajánljuk a témában

Az AfD profitál a kiábrándultságból

A Deutsche Welle szerint a kormánnyal szembeni elégedetlenség legnagyobb nyertese egyértelműen az Alternatív Németországért (AfD).

A felmérés alapján a párt országosan 27 százalékon áll – ami egy százalékponttal kevesebb, az áprilisi felmérésekhez képest –, miközben a CDU–CSU pártszövetség 24 százalékon stagnál.

A szociáldemokraták támogatottsága viszont jelentős visszaesést mutat: az SPD mindössze 12 százalékon áll.

A felmérésből az is kiderül, hogy a németek többsége már nem bízik abban, hogy a kabinet képes kezelni

  • a gazdasági problémákat,
  • a megélhetési válságot, vagy
  • az illegális migráció kérdését.

Ezt is ajánljuk a témában

Különösen rosszul áll Friedrich Merz személyes megítélése:

mindössze a válaszadók 16 százaléka elégedett a kancellár munkájával, ami minden idők legalacsonyabb kancellári támogatottsága az ARD méréseiben.

A Deutsche Welle szerint a választók egyre kevésbé fogadják el azt az érvelést is, hogy a globális válságok és geopolitikai konfliktusok miatt nehéz kormányozni Németországot.

A keleti AfD-vonaton nincsen fék

A Reuters legújabb beszámolója arról szól, hogy a kormányellenes hangulat különösen erősen érződik Kelet-Németországban, azon belül is Szász-Anhalt tartományban.

Az Infratest dimap legfrissebb kutatása alapján

az AfD támogatottsága már 41 százalékra emelkedett a szeptemberi tartományi választás előtt, ami új rekordnak számít.

  • A CDU itt 26 százalékon áll, míg 
  • az SPD mindössze 7 százalékra számíthat.

A hírügynökség szerint ezzel reális közelségbe került, hogy az AfD története során először egy német tartomány legerősebb pártjává váljon, és akár önállóan alakíthasson kormányt.

A Deutschlandfunk közben arról ír, hogy már Reiner Haseloff kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök, és a CDU helyi vezetése is nyíltan a berlini kormány kudarcos politikáját okolja az AfD erősödéséért.

A CDU-s politikus úgy fogalmazott:

Nem szabad hagyni, hogy a tartományi választás egy Berlin elleni figyelmeztető szavazássá váljon.”

Az AfD tartományi listavezetője, Ulrich Siegmund ezzel szemben arról beszélt, hogy az eredmények azt jelzik:

Az emberek politikai változást akarnak.”

A legfőbb téma: a migráció

A Deutschlandfunk szerint a szász-anhalti választók számára továbbra is

  • a migráció,
  • a menekültügy és
  • az integráció

jelenti a legfontosabb politikai kérdést.

Az AfD-t már a megkérdezettek 31 százaléka tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy kezelje a tartomány problémáit.

A Reuters arra is felhívta a figyelmet, hogy a többi párt továbbra sem hajlandó együttműködni az AfD-vel, és makacsan tartják magukat az eddig „tűzfalpolitikához”. Ugyanakkor ezzel egyre nehezebben tudják feltartóztatni a pártot, különösen az iráni háború miatt ismét erősödő energiaválság árnyékában.

A jelenlegi számok alapján rendkívül bonyolult koalíciós tárgyalások várhatók a szeptemberi választás után, ha a hagyományos pártok mindenáron távol akarják tartani az AfD-t a hatalomtól. Ha pedig bejön Ulrich Siegmundék számítása, és sikerül 45 százalékra, vagy még magasabbra tornázniuk a párt helyi támogatottságát, akkor képesek lesznek önállóan kormányt alakítani, felülírva ezzel a koalíciós kényszert és a mainstream formációk népfrontos taktikázását.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. május 08. 22:22
A liberálnáciknak van még pár évük és vége. Az AfD-nek meg ugyancsak kell pár év , hogy egyedül tudjon kormányozni.
Válasz erre
0
0
indaniso
2026. május 08. 22:03
Amíg nincs országosan bőven 50 százalék fölött, addig nincs miről beszélni.
Válasz erre
0
1
angeleye
2026. május 08. 21:08
Gyerünk Alice! Te vagy Európa utolsó reménye!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!