Nincs megállás a lejtőn Merzéknek: országosan és Kelet-Németországban is szárnyal az AfD

Újabb közvélemény-kutatás látott napvilágot, amely szerint történelmi mélypontra zuhant Friedrich Merz német kancellár kormányának népszerűsége: a választók 86 százaléka elégedetlen a kabinet teljesítményével, miközben az AfD országosan rekordtámogatottságot élvez – írja a Deutsche Welle. Különösen látványos a párt előretörése az amúgy is AfD-fellegvárnak számító Szász-Anhaltban, ahol már 41 százalékon mérik őket a szeptemberi tartományi választás előtt.

Az ARD Deutschlandtrend legfrissebb, május 4. és 6. között készült felmérése szerint 1997 óta, amióta az intézet a Deutschlandtrend kutatásokat végzi, még sohasem fordult elő, hogy egy kormány ennyire népszerűtlen legyen, alig egy évvel hivatalba lépése után. A Friedrich Merz vezetése alatt működő CDU–CSU–SPD-koalíció munkájával