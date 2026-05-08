Nincs megállás a lejtőn Merzéknek: országosan és Kelet-Németországban is szárnyal az AfD

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.
Újabb közvélemény-kutatás látott napvilágot, amely szerint történelmi mélypontra zuhant Friedrich Merz német kancellár kormányának népszerűsége: a választók 86 százaléka elégedetlen a kabinet teljesítményével, miközben az AfD országosan rekordtámogatottságot élvez – írja a Deutsche Welle. Különösen látványos a párt előretörése az amúgy is AfD-fellegvárnak számító Szász-Anhaltban, ahol már 41 százalékon mérik őket a szeptemberi tartományi választás előtt.
Az ARD Deutschlandtrend legfrissebb, május 4. és 6. között készült felmérése szerint 1997 óta, amióta az intézet a Deutschlandtrend kutatásokat végzi, még sohasem fordult elő, hogy egy kormány ennyire népszerűtlen legyen, alig egy évvel hivatalba lépése után. A Friedrich Merz vezetése alatt működő CDU–CSU–SPD-koalíció munkájával
a német választók 86 százaléka elégedetlen.
A Merz-kormány eredetileg gazdasági fordulatot, gyors reformokat és stabilitást ígért. A választók azonban egyre kevésbé érzik úgy, hogy az ország jó irányba haladna.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A Deutsche Welle szerint a kormánnyal szembeni elégedetlenség legnagyobb nyertese egyértelműen az Alternatív Németországért (AfD).
A felmérés alapján a párt országosan 27 százalékon áll – ami egy százalékponttal kevesebb, az áprilisi felmérésekhez képest –, miközben a CDU–CSU pártszövetség 24 százalékon stagnál.
A szociáldemokraták támogatottsága viszont jelentős visszaesést mutat: az SPD mindössze 12 százalékon áll.
A felmérésből az is kiderül, hogy a németek többsége már nem bízik abban, hogy a kabinet képes kezelni
Ezt is ajánljuk a témában
Alice Weidelék minden idők legjobb népszerűségi eredményét produkálták az elmúlt héten.
Különösen rosszul áll Friedrich Merz személyes megítélése:
mindössze a válaszadók 16 százaléka elégedett a kancellár munkájával, ami minden idők legalacsonyabb kancellári támogatottsága az ARD méréseiben.
A Deutsche Welle szerint a választók egyre kevésbé fogadják el azt az érvelést is, hogy a globális válságok és geopolitikai konfliktusok miatt nehéz kormányozni Németországot.
A Reuters legújabb beszámolója arról szól, hogy a kormányellenes hangulat különösen erősen érződik Kelet-Németországban, azon belül is Szász-Anhalt tartományban.
Az Infratest dimap legfrissebb kutatása alapján
az AfD támogatottsága már 41 százalékra emelkedett a szeptemberi tartományi választás előtt, ami új rekordnak számít.
A hírügynökség szerint ezzel reális közelségbe került, hogy az AfD története során először egy német tartomány legerősebb pártjává váljon, és akár önállóan alakíthasson kormányt.
A Deutschlandfunk közben arról ír, hogy már Reiner Haseloff kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök, és a CDU helyi vezetése is nyíltan a berlini kormány kudarcos politikáját okolja az AfD erősödéséért.
A CDU-s politikus úgy fogalmazott:
Nem szabad hagyni, hogy a tartományi választás egy Berlin elleni figyelmeztető szavazássá váljon.”
Az AfD tartományi listavezetője, Ulrich Siegmund ezzel szemben arról beszélt, hogy az eredmények azt jelzik:
Az emberek politikai változást akarnak.”
A Deutschlandfunk szerint a szász-anhalti választók számára továbbra is
jelenti a legfontosabb politikai kérdést.
Az AfD-t már a megkérdezettek 31 százaléka tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy kezelje a tartomány problémáit.
A Reuters arra is felhívta a figyelmet, hogy a többi párt továbbra sem hajlandó együttműködni az AfD-vel, és makacsan tartják magukat az eddig „tűzfalpolitikához”. Ugyanakkor ezzel egyre nehezebben tudják feltartóztatni a pártot, különösen az iráni háború miatt ismét erősödő energiaválság árnyékában.
A jelenlegi számok alapján rendkívül bonyolult koalíciós tárgyalások várhatók a szeptemberi választás után, ha a hagyományos pártok mindenáron távol akarják tartani az AfD-t a hatalomtól. Ha pedig bejön Ulrich Siegmundék számítása, és sikerül 45 százalékra, vagy még magasabbra tornázniuk a párt helyi támogatottságát, akkor képesek lesznek önállóan kormányt alakítani, felülírva ezzel a koalíciós kényszert és a mainstream formációk népfrontos taktikázását.
Ezt is ajánljuk a témában
A legnépszerűbb német pártnak egy olyan erő segítene lebontani a közéleti karantént, amelynek már van tapasztalata a hatalomgyakorlásban.
***
Fotó: X