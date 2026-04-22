Kézenfekvő szövetség: veterán patrióta párt segítené a kormányzati tapasztalataival az AfD-t

A CDU továbbra is fenntartja a Weidelékkel szembeni népfrontos, úgynevezett „tűzfalpolitikát”, amely kizárja az együttműködést az AfD-vel. A párton belül azonban időről időre megjelennek olyan hangok, amelyek a megközelítés újragondolását sürgetik.

A következő időszak egyik kulcsfontosságú politikai eseménye a Szász-Anhalt tartományi választás lehet szeptemberben. A közvélemény-kutatások szerint az AfD jelentős előnnyel vezet, egyes mérések 40 százalék körüli támogatottságot jeleznek, amely elegendő lehet ahhoz, hogy a párt koalíciókényszer nélkül vehesse át a vezetést. A párt tartományi vezetése ambiciózus célt tűzött ki:

Ulrich Siegmund csúcsjelölt „legalább 45 százalékos, de inkább még annál is magasabb” mértékű győzelemre törekszik.

A kormányzati szerepvállalás és az ehhez szükséges tapasztalat kérdése ebben az esetben különösen aktuálissá válhat. Egyes CDU-s politikusok – például Saskia Ludwig brandenburgi képviselő – ugyan továbbra is elutasítják a formális koalíciót, de bizonyos ügyek mentén már elképzelhetőnek tartanak eseti együttműködéseket a párttal. Egy ilyen lépéssel a kereszténydemokraták valószínűleg szövetségi szinten is magukra vonnák mind a média, mind a baloldali pártok haragját, Friedrich Merz és a hozzá lojális pártvezetés pedig előreláthatólag hamar megpróbálná elejét venni egy ilyen lépésnek. Még akkor is, ha ez helyi szinten a CDU további gyengülését eredményezheti.