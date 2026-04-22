afd Németország CDU AfD Alice Weidel Friedrich Merz Ausztria FPÖ

Kézenfekvő szövetség: veterán patrióta párt segítené a kormányzati tapasztalataival az AfD-t

2026. április 22. 18:09

A legnépszerűbb német pártnak egy olyan erő segítene lebontani a közéleti karantént, amelynek már van tapasztalata a hatalomgyakorlásban.

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt parlamenti frakciója osztrák patrióta partnereitől kér tanácsot annak érdekében, hogy felkészüljön a jövőbeni kormányzati szerepvállalásra – adta hírül a Der Standard. A Bundestagban jelenleg második legerősebb frakcióval rendelkező alakulat – amely a politikai népszerűségi versenyben az élen áll – számára régóta deklarált cél a kormányzás, amelyre eddig sem szövetségi, sem tartományi szinten nem volt lehetősége. A párt ezért stratégiai egyeztetést tartott Berlinben, amelyre egy korábbi osztrák államtitkárt is meghívtak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az együttműködés alapja, hogy az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) már több alkalommal is részt vett kormányzásban, legutóbb 2017 és 2019 között, az Osztrák Néppárttal (ÖVP) kisebbségi koalíciós partnereként, Sebastian Kurz volt kancellársága idején. Emellett politikusai jelenleg is több tartományi kormányban vállalnak szerepet, Stájerországban pedig Mario Kunasek vezetésével a tartományi kormány élén áll.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az AfD vezetése ezt a tapasztalatot kívánja hasznosítani. Sebastian Münzenmaier, a frakció egyik vezetője a Bildnek úgy fogalmazott:

Kormányozni akarunk. Először a tartományokban, aztán szövetségi szinten is! Ezért az AfD-frakció nevében szívesen kérünk tanácsot és szakmai segítséget osztrák barátainktól, akik tudják, hogyan kell sikeresen koalíciós tárgyalásokat folytatni és minisztériumokat irányítani.”

Az együttműködést osztrák részről is megerősítették, ahol úgy fogalmaztak:

Szívesen segítünk.”

A hírek szerint az FPÖ részéről Hubert Fuchs, adójogi szakértő és az Osztrák Nemzeti Tanács képviselője lesz az egyeztetésekre meghívott vezető szakértő.

Ezt is ajánljuk a témában

Az AfD társelnöke, Alice Weidel a találkozó kapcsán ismét hangsúlyozta a „kinyújtott kéz” politikáját a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) felé. Friedrich Merz kancellár pártja több alkalommal is visszautasított a jobboldali formáció együttműködési szándékát, például a baden-württembergi tartományi választása után, ahol az AfD koalíciós ajánlatot tett a CDU számára.

A CDU továbbra is fenntartja a Weidelékkel szembeni népfrontos, úgynevezett „tűzfalpolitikát”, amely kizárja az együttműködést az AfD-vel. A párton belül azonban időről időre megjelennek olyan hangok, amelyek a megközelítés újragondolását sürgetik.

A következő időszak egyik kulcsfontosságú politikai eseménye a Szász-Anhalt tartományi választás lehet szeptemberben. A közvélemény-kutatások szerint az AfD jelentős előnnyel vezet, egyes mérések 40 százalék körüli támogatottságot jeleznek, amely elegendő lehet ahhoz, hogy a párt koalíciókényszer nélkül vehesse át a vezetést. A párt tartományi vezetése ambiciózus célt tűzött ki:

Ulrich Siegmund csúcsjelölt „legalább 45 százalékos, de inkább még annál is magasabb” mértékű győzelemre törekszik.

A kormányzati szerepvállalás és az ehhez szükséges tapasztalat kérdése ebben az esetben különösen aktuálissá válhat. Egyes CDU-s politikusok – például Saskia Ludwig brandenburgi képviselő – ugyan továbbra is elutasítják a formális koalíciót, de bizonyos ügyek mentén már elképzelhetőnek tartanak eseti együttműködéseket a párttal. Egy ilyen lépéssel a kereszténydemokraták valószínűleg szövetségi szinten is magukra vonnák mind a média, mind a baloldali pártok haragját, Friedrich Merz és a hozzá lojális pártvezetés pedig előreláthatólag hamar megpróbálná elejét venni egy ilyen lépésnek. Még akkor is, ha ez helyi szinten a CDU további gyengülését eredményezheti.

Ezt is ajánljuk a témában

A vita a német politikában így nemcsak pártstratégiai, hanem szélesebb politikai jelentőségű kérdéssé vált. Egyes elemzők szerint a kormányzati felelősségvállalás új helyzetet teremthet: a korábbi tübingeni polgármester, Boris Palmer például úgy fogalmazott, hogy a kormányzás „megterhelő” feladat, és felvetette, hogy a CDU-nak inkább az AfD tapasztalatlanságára kellene alapozni az elszigetelés helyett:

Lehet, hogy így eredményesebben lehetne visszaszorítani őket, mint azzal, ha hagyjuk őket erősödni a tűzfal mögött.”

A fejlemények azt mutatják, hogy a jobboldali pártok közötti nemzetközi együttműködés egyre hangsúlyosabbá válik, miközben a kormányzati részvétel kérdése Németországban is egyre inkább a politikai vita középpontjába kerül.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke és Alice Weidel, az AfD társelnöke / X

 

