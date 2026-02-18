Rekord: tovább növelte előnyét az AfD Németországban

Mecklenburg–Elő-Pomerániában a jelenlegi tartományi kormányt vezető SPD jelentősen lemaradt: mindössze 23 százalékon áll, míg a CDU 13, a szélsőbaloldali Die Linke pedig 11 százalékot érne el. A Zöldek és az FDP a felmérés szerint kiesnének a parlamentből, míg a BSW az ötszázalékos bejutási küszöbön billeg.

A cikk rámutat, hogy egy korábbi, kizárólag baloldali együttműködés már nem biztosítana többséget a mainstream pártoknak, így akár egy SPD–Die Linke–CDU-koalíció is szóba kerülhet, ha a többi formáció továbbra is fenn akarja tartani az AfD-t övező „tűzfalat”, azaz elszigetelő politikát. Ez azonban duplán kérdéses, mert bár a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel, egy párthatározat értelmében a Die Linkével is tilos lenne együttműködniük (bár ezt a gyakorlatban már több esetben megszegték – a szerk.).

Az AfD támogatottsága egyébként az év eleje óta látványosan nőtt Mecklenburg–Elő-Pomerániában:

februárban még 29 százalékon álltak, azóta nyolc százalékpontot erősödtek.

Az AfD tartományi listavezetője, Leif-Erik Holm szerint „akár az önálló kormányzás irányába” is elindulhatnak.