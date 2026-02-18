Rekord: tovább növelte előnyét az AfD Németországban

„A CDU az összes választási ígéretét megszegte” – a szakértő az AfD további erősödését jósolja
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Történelmi esély előtt áll a párt.
A Bild cikke szerint az Alternatíva Németországért (AfD) pártnak ismét sikerült növelnie a támogatottságát. A Forsa felmérése alapján Mecklenburg–Elő-Pomerániában immár 37 százalékon állnak, ami rekordnak számít, és egyértelmű első helyet jelez a szeptember 20-ai tartományi választáson.
Hasonló tendencia figyelhető meg Szász-Anhaltban is, ahol szeptember 6-án voksolnak, és ahol már 39 százalékra mérték az AfD-t.
A Bild arra figyelmeztet, hogy az eredmények komoly politikai feszültségeket vetítenek előre, ugyanakkor a jobboldali formáció történelmi lehetőség kapujában áll, hiszen, ha tartományi szinten jól szerepel a voksoláson, akkor az utat nyithat a további erősödéshez.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Mecklenburg–Elő-Pomerániában a jelenlegi tartományi kormányt vezető SPD jelentősen lemaradt: mindössze 23 százalékon áll, míg a CDU 13, a szélsőbaloldali Die Linke pedig 11 százalékot érne el. A Zöldek és az FDP a felmérés szerint kiesnének a parlamentből, míg a BSW az ötszázalékos bejutási küszöbön billeg.
A cikk rámutat, hogy egy korábbi, kizárólag baloldali együttműködés már nem biztosítana többséget a mainstream pártoknak, így akár egy SPD–Die Linke–CDU-koalíció is szóba kerülhet, ha a többi formáció továbbra is fenn akarja tartani az AfD-t övező „tűzfalat”, azaz elszigetelő politikát. Ez azonban duplán kérdéses, mert bár a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel, egy párthatározat értelmében a Die Linkével is tilos lenne együttműködniük (bár ezt a gyakorlatban már több esetben megszegték – a szerk.).
Az AfD támogatottsága egyébként az év eleje óta látványosan nőtt Mecklenburg–Elő-Pomerániában:
februárban még 29 százalékon álltak, azóta nyolc százalékpontot erősödtek.
Az AfD tartományi listavezetője, Leif-Erik Holm szerint „akár az önálló kormányzás irányába” is elindulhatnak.
A többi párt igyekszik relativizálni az eredményeket: az SPD javulásról beszél, a CDU pillanatfelvételnek nevezi a számokat, míg a baloldali pártok az AfD megerősödésével próbálnak riogatni.
***
Fotó: Ficsor Márton / Mandiner