Rekord: tovább növelte előnyét az AfD Németországban

2026. február 18. 23:16

Történelmi esély előtt áll a párt.

2026. február 18. 23:16
null

A Bild cikke szerint az Alternatíva Németországért (AfD) pártnak ismét sikerült növelnie a támogatottságát. A Forsa felmérése alapján Mecklenburg–Elő-Pomerániában immár 37 százalékon állnak, ami rekordnak számít, és egyértelmű első helyet jelez a szeptember 20-ai tartományi választáson.

Hasonló tendencia figyelhető meg Szász-Anhaltban is, ahol szeptember 6-án voksolnak, és ahol már 39 százalékra mérték az AfD-t.

A Bild arra figyelmeztet, hogy az eredmények komoly politikai feszültségeket vetítenek előre, ugyanakkor a jobboldali formáció történelmi lehetőség kapujában áll, hiszen, ha tartományi szinten jól szerepel a voksoláson, akkor az utat nyithat a további erősödéshez.

Mecklenburg–Elő-Pomerániában a jelenlegi tartományi kormányt vezető SPD jelentősen lemaradt: mindössze 23 százalékon áll, míg a CDU 13, a szélsőbaloldali Die Linke pedig 11 százalékot érne el. A Zöldek és az FDP a felmérés szerint kiesnének a parlamentből, míg a BSW az ötszázalékos bejutási küszöbön billeg.

A cikk rámutat, hogy egy korábbi, kizárólag baloldali együttműködés már nem biztosítana többséget a mainstream pártoknak, így akár egy SPD–Die Linke–CDU-koalíció is szóba kerülhet, ha a többi formáció továbbra is fenn akarja tartani az AfD-t övező „tűzfalat”, azaz elszigetelő politikát. Ez azonban duplán kérdéses, mert bár a CDU továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel, egy párthatározat értelmében a Die Linkével is tilos lenne együttműködniük (bár ezt a gyakorlatban már több esetben megszegték – a szerk.).

Az AfD támogatottsága egyébként az év eleje óta látványosan nőtt Mecklenburg–Elő-Pomerániában:

februárban még 29 százalékon álltak, azóta nyolc százalékpontot erősödtek.

Az AfD tartományi listavezetője, Leif-Erik Holm szerint „akár az önálló kormányzás irányába” is elindulhatnak.

A többi párt igyekszik relativizálni az eredményeket: az SPD javulásról beszél, a CDU pillanatfelvételnek nevezi a számokat, míg a baloldali pártok az AfD megerősödésével próbálnak riogatni.

***

Fotó: Ficsor Márton / Mandiner

 

