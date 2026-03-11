Energiajogász a benzinkutak védett árairól: csak így lehet enyhíteni az ukrán zsarolás és az iráni konfliktus negatív hatásait

Az üzemanyagokra bevezetett védett ár az egyetlen biztos eszköz a nem működő Barátság kőolajvezeték és az iráni konfliktus okozta olajárrobbanás negatív hatásainak ellensúlyozására – mondta Tóth Máté energiajogász az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden, amelyben Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az ukrán „aranykonvoj” hátterét elemezte.

Tóth Máté az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár kapcsán közölte: azzal egy egész intézkedéscsomag lépett életbe. A kormány az árak rögzítése mellett jelentős jövedéki adóról is lemondott, exporttilalmat vezetett be, továbbá – a benzinkutak felé támasztott nyitvatartási és egyéb követelményekkel és a magyar forgalmi engedélyhez kötött lehetőséggel – garantálta az ellátásbiztonságot is.