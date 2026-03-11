Ft
03. 11.
szerda
tisza párt tóth máté horváth józsef Magyar Péter Barátság kőolajvezeték benzinár ukrajna

Energiajogász a benzinkutak védett árairól: csak így lehet enyhíteni az ukrán zsarolás és az iráni konfliktus negatív hatásait

2026. március 11. 07:09

A kormány jó döntést hozott az ügy egyik legkiválóbb szakértője, Tóth Máté szerint.

2026. március 11. 07:09
null

Az üzemanyagokra bevezetett védett ár az egyetlen biztos eszköz a nem működő Barátság kőolajvezeték és az iráni konfliktus okozta olajárrobbanás negatív hatásainak ellensúlyozására – mondta Tóth Máté energiajogász az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden, amelyben Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az ukrán „aranykonvoj” hátterét elemezte.

Tóth Máté az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár kapcsán közölte: azzal egy egész intézkedéscsomag lépett életbe. A kormány az árak rögzítése mellett jelentős jövedéki adóról is lemondott, exporttilalmat vezetett be, továbbá – a benzinkutak felé támasztott nyitvatartási és egyéb követelményekkel és a magyar forgalmi engedélyhez kötött lehetőséggel – garantálta az ellátásbiztonságot is.

Megerősítette, hogy szükség volt korábban a három hónapra elegendő stratégiai üzemanyagkészletek használatára, mert 

Magyarországot „körbezárták”. Ukrajna „blokád alá vonta” a Barátság vezetéket, míg a horvátok nem hajlandók orosz olajat pumpálni az Adria vezetékbe, közben pedig az iráni konfliktus miatt az arab országokból is akadozik a szállítás 

– sorolta.

Leszögezte ugyanakkor, hogy Magyarországnak több mint három hónapra elegendő üzemanyag- és további három hónapra elegendő kőolajtartalék áll a rendelkezésére.

Hosszabb távon ugyanakkor 

nagy szükség lenne az orosz olajra, mutatott rá, ugyanis részben annak árelőnye alapozza meg rezsicsökkentés intézményét is.

 Az állam ezt vonja el a Moltól, s adja oda a magyar családoknak a villany- és gázszámláikat csökkentendő – magyarázta.

„Észveszejtő” szerinte, hogy közben a Tisza Párt politikusai az orosz olajról való leválást szorgalmazzák. 

Éppen arra lenne szüksége Európának, hogy az arab országokból most akadozva érkező energiahordozókat – így az olajat, a cseppfolyósított gázt – pótolja, erre pedig az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítése vagy visszavonása adna módot – vélekedett.

Tóth Máté közölte, 

Hollandiában már közelíti az üzemanyagok ára az 1000 forintot és „bizonyosan Magyarországon is elérné” ezt a szintet, ha nem érkezne olcsó orosz olaj 

az országba. Rámutatott: 

a környező országokban is azért volt mindeddig csak kicsivel drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk, mert a „régió együtt árazott”, a magyar árakhoz igazodott.

A szakértő szerint az iráni konfliktus miatt valószínűleg hosszú távon fel kell készülni a magas olajárakra, hiszen a harcokban olajfinomítók, olajraktárak, olajmezők szenvedtek támadásokat, emellett a szállítás is bizonytalan. Éppen ezért lenne 

minden eddiginél fontosabb, hogy az orosz energiahordozók szabad utat kapjanak a kontinens felé

 – hangsúlyozta.

*

A műsor második felében Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója 

az „aranykonvojról” szólva elmondta, „azt a pénzt várta valaki Ukrajnában”. 

A fizetéseket és a nyugdíjakat nem euróban és dollárban, hanem hrivnyában fizetik, ezért nem zárható ki, hogy 

az ukrán maffia által prostitúcióból, szervezett bűnözésből, drog- vagy fegyverkereskedelemből nyugaton megtermelt pénzeket folyatták így vissza.

Megjegyezte, amikor 2023-ban a Hamász megtámadta Izraelt, több olyan fegyvert találtak, amelyeket eredetileg Ukrajnába szántak.

Horváth József szerint erre utal, hogy 

a pénzszállító autóknak komoly belső védelmi rendszerük is van az önrablás ellen, „itt meg gumipókokat és nejlonzacskókat láttunk”. 

Ráadásul az is árulkodó, hogy egy volt titkosszolgálati vezető kísérte a konvojt, aki a szakember szerint vélhetően Zelenszkij bizalmi embere lehet, valószínűleg a legfelsőbb szintről kapta a kérést a feladat elvégzésére – vélekedett.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint „csak a fantáziánk tud határt szabni” az azzal kapcsolatos találgatásoknak, hogy a Tisza Párt támogatása állhat-e a művelet mögött. Közölte,

 az ukrán titkosszolgálat orosz tábornokokat likvidál, a Közel-Keleten vasutakat robbant fel, és jól láthatóan 1,5-2 éve a magyarországi kormányváltás a céljuk.

 Horváth József szerint ennek eszköze lehet egy lejárató- vagy dezinformációs kampány, de akár félelemkeltéssel a választási hajlandóság csökkentése is.

A szakember közölte, azt látják, hogy míg

 négy éve az USAID-en keresztül érkezett a külföldi kampánytámogatás az ellenzékhez, most ezt európai uniós alapítványok vették át.

Horváth József elmondta, 

a Barátság kőolajvezeték elzárását nem az ukránok találták ki, ők most elesnek a tranzitdíjtól, amit egy csődközelben lévő ország nem engedhet meg magának, „csak ha ezt valaki pótolja nekik”

 – fogalmazott.

A szakember szerint komolyan kell venni az Orbán Viktor ellen tett halálos kijelentést. Naponta ezrek érkeznek Ukrajnából Magyarországra, köztük akár egy „önmagát igazságosztónak tartó”, magányos elkövető átjuthat, és egy szétszedett drónt is be lehet csempészni az országba. Aláhúzta ugyanakkor, hogy 

a magyar rendvédelem, titkosszolgálati struktúra, biztonsági rendszer stabil, „Magyarország nem kiszolgáltatott hely”.

Horváth József az adás végén megjegyezte, 2027-ben Franciaországban is választás lesz, ahol nyerhetnek a Macron elnökkel szembenálló erők. Ha addig nem sikerül Ukrajnát behozni az EU-ba, „ez a hajó elmehet”, és ezt tudják az ukránok.

(MTI)

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

