Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gáspár evelin külgazdasági és külügyminisztérium hvg újságíró felvétel

Köpni-nyelni nem tudott a HVG-s újságíró, aki Gáspár Evelint akarta csőbe húzni (VIDEÓ)

2026. március 11. 06:24

A külügyminisztérium munkatársának frappáns válasza megfutamodásra késztette a HVG riporterét.

2026. március 11. 06:24
null

A Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóreferense, Gáspár Evelin egy, az internetre felkerült felvétel tanúsága szerint egy asztalhoz került a HVG egyik riporterével. A videó alapján az újságíró kérdésekkel próbálta kellemetlen helyzetbe hozni a kormánytisztviselőt, ám ez végül nem járt sikerrel.

Gáspár Evelin a felvételen így fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nekem nem az a munkám, hogy neked nyilatkozzak, nézd meg a TikTok meg az Instagram-oldalt, meg Péternek a Facebook-oldalát, és ott megtalálsz minden infót.”

A sajtóreferens ezt követően hozzátette, hogy jelenleg a munkáját végzi, a miniszter urat várja, és további jó munkát kívánt a riporternek. A felvétel tanúsága szerint a HVG munkatársa nem igazán tudott mit hozzátenni a helyzethez, így rövid időn belül felállt, majd szó nélkül elhagyta a helyszínt.

Nyitókép forrása: Dobó Népe Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2026. március 11. 07:30
Nem értem, miért szóvivő Evelin. Szerintem nem alkalmas. Legalábbis divat influencerek nem minisztériumokba valók. Főleg, ha olyan agresszív, mint Evelin általában. Egy szóvivőnek nem "Péter" a miniszter, különösen, ha éppen hivatali eseményre várja. Vagy elképzelhető, hogy Trump szóvivője, a kedves Caroline azt válaszolja egy újságírói kérdésre, akármilyen hülye is az újságíró, hogy várjuk Donaldot?
Válasz erre
0
0
cserresznye
2026. március 11. 07:20
Kikérem ennek a fiatal nőnek a nevében, hogy ilyen becsületsértő megnyilvánulások hangozzanak el- mint a hasonlítás M.Lewinskihez.vajon a Kis Simor, amikor belezavarodik a saját kérdéseibe, őt miért nem vonják kétségbe, hogy akkor "munkát végez". A fiatal hölgy iskolázott, megdolgozott érte, és sokkal "jobban "megdolgozott érte, mint pld a jogász , orvos, tanár dinasztiák sarjai. Mint embernek is több tisztelet jár ki Evelinnek.
Válasz erre
2
0
narancsliget
2026. március 11. 06:59
A videó alapján az újságíró kérdésekkel próbálta kellemetlen helyzetbe hozni a kormánytisztviselőt Na ne már, nem az a munkája? Ja, honnan tudná a felszopó birkaMandi
Válasz erre
0
16
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 11. 06:28 Szerkesztve
Gáspár evelin a munkáját végzi.🤦‍♂️😁Monica Lewinsky is azt végezte azért kapta a fizetését.Ezért nem sajnálom ezt a romalányt.😁🤦‍♂️
Válasz erre
3
32
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!