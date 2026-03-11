Köpni-nyelni nem tudott a HVG-s újságíró, aki Gáspár Evelint akarta csőbe húzni (VIDEÓ)

EU-s értékek: újabb uniós kitüntetést kap Zelenszkij
Elhalmozza díjakkal az ukrán elnököt az Európai Unió.
A külügyminisztérium munkatársának frappáns válasza megfutamodásra késztette a HVG riporterét.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóreferense, Gáspár Evelin egy, az internetre felkerült felvétel tanúsága szerint egy asztalhoz került a HVG egyik riporterével. A videó alapján az újságíró kérdésekkel próbálta kellemetlen helyzetbe hozni a kormánytisztviselőt, ám ez végül nem járt sikerrel.
Gáspár Evelin a felvételen így fogalmazott:
Nekem nem az a munkám, hogy neked nyilatkozzak, nézd meg a TikTok meg az Instagram-oldalt, meg Péternek a Facebook-oldalát, és ott megtalálsz minden infót.”
A sajtóreferens ezt követően hozzátette, hogy jelenleg a munkáját végzi, a miniszter urat várja, és további jó munkát kívánt a riporternek. A felvétel tanúsága szerint a HVG munkatársa nem igazán tudott mit hozzátenni a helyzethez, így rövid időn belül felállt, majd szó nélkül elhagyta a helyszínt.
Nyitókép forrása: Dobó Népe Facebook-oldala
