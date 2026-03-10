„Na, most ezt legyen szíves az összes újságíró kolléga megtekinteni! Főleg az ellenzékiek, mert ennyi szolidaritás kell legyen a szakmánkban! Mindig ki fogok állni minden újságíró mellett, akiket bántanak, de most az történik, hogy Magyar Péter folyamatosan hergeli a híveit, hogy bántsák a rendezvényeiről tudósító embereket.

A riportból kiderül, hogy a durva kommentek és üvöltözések egy dolog, de Császár Attilát fejbeverték, Futó Boglárkát rendőröknek kellett kimenekíteni, Nyerges Csengét személyesen keresték a városában, Bohár Dániel – Riporter számát éjjel-nappal hivogatják, Móna Márkot a volt vezérkari főnök lökte fel. Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, közgazdász nagyon szorongatóan levezeti azt a pszichológiai folyamatot, amikor normává teszi egy vezető az agressziót.