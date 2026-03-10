Ft
bohár dániel nyerges csenge fenyegetés Magyar Péter újságíró

Én is kapok folyamatosan fenyegetéseket, még Magyar Péter is idejött személyesen fenyegetni

2026. március 10. 21:13

Magyar Péter folyamatosan hergeli a híveit, hogy bántsák a rendezvényeiről tudósító embereket.

2026. március 10. 21:13
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Na, most ezt legyen szíves az összes újságíró kolléga megtekinteni! Főleg az ellenzékiek, mert ennyi szolidaritás kell legyen a szakmánkban! Mindig ki fogok állni minden újságíró mellett, akiket bántanak, de most az történik, hogy Magyar Péter folyamatosan hergeli a híveit, hogy bántsák a rendezvényeiről tudósító embereket.

A riportból kiderül, hogy a durva kommentek és üvöltözések egy dolog, de Császár Attilát fejbeverték, Futó Boglárkát rendőröknek kellett kimenekíteni, Nyerges Csengét személyesen keresték a városában, Bohár Dániel – Riporter számát éjjel-nappal hivogatják, Móna Márkot a volt vezérkari főnök lökte fel. Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, közgazdász nagyon szorongatóan levezeti azt a pszichológiai folyamatot, amikor normává teszi egy vezető az agressziót.

Én is kapok folyamatosan fenyegetéseket, még Magyar Péter is idejött személyesen fenyegetni.

Olvastam egy könyvet Ruandáról, ott is csak elkezdte egy-egy politikai vezető hergelni az embereket és később már ölték egymást. Nagyon gyorsan alakult ki a borzalom! Szerintem ez össznemzeti ügy, hogy ez ellen fellépjünk! Sajtóvadászat című film linkje kommentben.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csubszi
2026. március 11. 07:30
A selyemmajom már előre összeszedett vagy 30 évnyi börtönbüntetést! Kezdhetsz pakolni, csótány! Hehehe!
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 11. 06:25
Ennek ellentéte a Lázár fórum, a kormányinfó ahol az újságírók nyugodtan végezhetik a dolgukat. A Szaros előemberek hordáját nem nehéz erőszakra biztatni, hiszen ez az életelemük. Ez tarja össze a zavart agyú bandát annak a lehetősége, hogy győzelmük esetén kiélhetik gyilkos hajlamaikat, Addig is marad az idős asszonyok terrorizálása, fidesz aktivisták verése, rájuk lövöldözés, vagy megtámadásuk láncfűrésszel.
Válasz erre
5
0
tapir32
2026. március 11. 05:16
Többen vagyunk, győzünk. Hajrá Fidesz!
Válasz erre
6
0
Gubbio
2026. március 11. 02:45
"A legnagyobb erényem a szerénységem. Még ENGEM is...! Még ÉN is...! Még NEKEM is...!"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!