03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
székelyföld székely nemzeti tanács román románia székely szabadság napja

Románia adós maradt azzal, amit vállalt – kiáltványt intéztek a román elnökhöz a székelyek

2026. március 10. 22:45

Idén is megünnepelték a székely szabadság napját az erdélyi Marosvásárhelyen. A Székely Nemzeti Tanács az aggasztó aktuálpolitikai fejleményeket sem hagyta szó nélkül.

2026. március 10. 22:45
null

Székelyföld területi autonómiáját követelő petíciót fogadott el kedden Marosvásárhelyen, a Habsburg-ellenes székely szervezkedés vértanúinak obeliszkjénél a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésre és felvonulásra összegyűlt több száz tüntető.

Az SZNT 2012-ben nyilvánította a székely szabadság napjává március 10-ét. 1854-ben ezen a napon végezték ki a két évvel korábbi Habsburg-ellenes székely szervezkedés vezetőit, Török Jánost, Gálfi Mihályt és Horváth Károlyt. Az SZNT e napon a vértanúk emlékoszlopánál évente megemlékezést és felvonulást szervez.

A Románia kormányának és parlamentjének, valamint tájékoztatásul Nicusor Dan államfőnek intézett kiáltványt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke olvasta fel a Székely Vértanúk Emlékművénél tartott megemlékezésen, melyet a jelenlévők közfelkiáltással elfogadtak. Ezután a résztvevők a Maros megyei prefektusi hivatal elé vonultak, ahol átnyújtották a dokumentumot az intézmény képviselőjének.

A kiáltványban kijelentik, hogy a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten követelik Székelyföld területi autonómiáját. 

Rámutatnak: ez nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, a térségben élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, és összhangban áll az ország alkotmányával.

„Székelyföld autonómiája - az európai gyakorlatnak megfelelően – azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely-magyar közösség joga és tényleges képessége saját felelősségére, a szubszidiaritás elvének megfelelően átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását Székelyföld területén, a régió minden lakosának érdekében. 

Ez Románia érdekeit is szolgálja” 

– áll a kiáltványban.

Ebben emlékeztetnek: 

Románia adós az Európa Tanácshoz történő csatlakozáskor vállalt kötelezettségek, az autonómiával kapcsolatos ajánlások és határozatok végrehajtásával, és a román hatóságok elutasítják az erről való párbeszédet.

Követelik, hogy Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót az SZNT által kidolgozott jogszabálytervezet alapján. Kérik továbbá, hogy a román kormány és parlament kezdjen érdemi párbeszédet Székelyföld státuszáról az SZNT-vel és a székely önkormányzatokkal, és támogassa az SZNT által indított „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezést.

A kiáltvány aktuálpolitikai témákra is reflektál. 

Elfogadói tiltakoznak a magyar nyelvű oktatási intézmények ellen irányuló támadások, Székelyföld helyhatóságainak meghurcolása, az anyanyelvhasználat és a nemzeti jelképek használatának korlátozása ellen. 

Tiltakoznak ugyanakkor Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát kilakoltatása ellen, elítélve a magyar nemzeti közösség vallásszabadsága és felekezeti intézményei ellen irányuló hatósági fellépést.

Tiltakoznak továbbá az olyan közigazgatási reformterv ellen, amely Székelyföldet beolvasztaná, feldarabolná, történelmi és kulturális egységét megbontaná.

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!” 

– zárul a kiáltvány, melyet közfelkiáltással fogadtak el, majd autonómiát követelő jelszavakat skandáltak, és Autonómiát Székelyföldnek feliratú molinót feszítettek ki.

A megemlékezésen 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) beszédét Szilágyi Zsolt olvasta fel. 

Ebben a volt püspök az aradi és a székely vértanúk szabadság melletti kiállására emlékeztetett. Hangsúlyozta: ezek példája arra int, hogy 

az autonómiáért küzdők se hátráljanak meg, hanem legyünk készek folytatni a szabadságért, az igazságért és a jogainkért vívott küzdelmünket.

A Katalónia önrendelkezési jogáért harcoló Katalán Nemzeti Tanácsot képviselő Teresa Calveras a katalán és a székely nép között kiépült erős kapcsolatot és közös értékeket hangsúlyozta. „Ha egy méltányosabb és igazságosabb Európát és világot akarunk építeni, akkor nemcsak biztosítani kell a kisebbségek jogait, de ezen közösségek szavát, akaratát is meg kell hallgatni” – húzta alá.

Kifejtette: minden nemzetnek és népcsoportnak joga van békésen, demokratikusan dönteni a saját politikai jövőjéről, függetlenül attól, hogy ez az önállósághoz vagy az önrendelkezés más formájához vezet.

Csibi Krisztina, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezetőségi tagja László Eszter elnökkel és a szövetség küldöttségével vett részt az ünnepségen, 

miután az SZNT a szervezetnek ítélte a Gábor Áron-díjat, melyet kedden este adnak át. 

Beszédében székelyként és magyarként üdvözölte a jelenlévőket, és a bukovinai székelyek szabadságvágyára emlékeztetett. Hangsúlyozta: ősei is ezért küzdöttek, bármelyik országban is éltek.

A Postaréten egybegyűlteket Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöke is köszöntötte, aki bejelentette, hogy ismét a román parlament elé terjeszti Székelyföld autonómiastatútumát. Közölte, hogy előtte szeretnék minél inkább bevinni a közbeszédbe a témát, és kérte a jelenlévőket, hogy maguk is kapcsolódjanak be a munkába.

A megemlékezés után a tüntetők Marosvárhely főterére vonultak, ahol átadták a petíciót a román kormány képviselőjének. A román rendvédelmi szervek idén is csak a járdán való vonulást engedélyezték számukra.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

roberto-723
2026. március 11. 06:47
A székely autonómia nem fér össze az eu világpolgár eszméjével.
grenki-2
2026. március 11. 05:43
Egy 1100 éve ott élő államalapító népnek akik egy aljas diktátum után Magyarországon kívül találták magukat, mért nem jár az ami nyugat európában bármelyik kissebbségnek alapból??
