Románia adós maradt azzal, amit vállalt – kiáltványt intéztek a román elnökhöz a székelyek

Rámutatnak: ez nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, a térségben élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, és összhangban áll az ország alkotmányával.

„Székelyföld autonómiája - az európai gyakorlatnak megfelelően – azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely-magyar közösség joga és tényleges képessége saját felelősségére, a szubszidiaritás elvének megfelelően átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását Székelyföld területén, a régió minden lakosának érdekében.

Ez Románia érdekeit is szolgálja”

– áll a kiáltványban.

Ebben emlékeztetnek: