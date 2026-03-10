Brutális számokat közölt Ukrajna: tízből csak egy orosz katona éli túl a frontvonal mögé történő behatolást

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az orosz gyalogsági egységek akár 10 kilométer mélyen is képesek beszivárogni az ukrán védelmi vonalak mögé – erről beszélt Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka – írta meg a Kárpáthír.
A vezérezredes szerint a háború jelenlegi szakaszában egyre inkább elmosódik a hagyományos frontvonal fogalma, mivel az orosz csapatok kis létszámú csoportokkal próbálnak mélyen behatolni az ukrán állások mögé.
Szirszkij egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az orosz erők rendszeresen próbálnak áttörni és a védelem mögötti területekre bejutni, ugyanakkor az ukrán hadsereg állítása szerint a védelmi vonalak továbbra is tartják magukat.
A főparancsnok szerint az ukrán egységek több szakaszon ellentámadásokat is indítanak, miközben folyamatosan próbálják felderíteni és felszámolni a beszivárgó orosz csoportokat.
A katonai vezető hangsúlyozta: az ukrán erők pilóta nélküli rendszerekkel, tüzérséggel és távvezérelt aknatelepítéssel próbálják csökkenteni az orosz csapatok harci képességeit.
A tábornok szerint az orosz beszivárgási kísérletek többsége sikertelen:
becslése szerint tíz katonából csak egy jut el a kijelölt célpontig.
Az ukrán állítás szerint a behatoló egységek nagy részét már útközben vagy a gyülekezési pontokon megsemmisítik az ukrán védők. A frontvonal változó jellege és a kisebb egységekkel végrehajtott műveletek azonban a katonai vezetés szerint azt mutatják, hogy a háború egyre inkább a rugalmas, gyors reagálású hadműveletek irányába mozdul el.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
