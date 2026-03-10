Ft
Indian Wells Mirra Andrejeva tenisz

„Kapjátok be mind!” – egy orosz miatt áll a bál Amerikában

2026. március 10. 19:49

Mirra Andrejeva finoman szólva sem viselte jól Indian Wells-i vereségét. Az ifjú orosz kiválóság meglepő kudarca egyúttal azt is jelenti, hogy nem tudja megvédeni címét Amerikában.

2026. március 10. 19:49
null

Teniszben ritkán látható botrányos végjátékkal zárult Mirra Andrejeva és Katerina Siniaková Indian Wells-i mérkőzése. A tornának címvédőként nekivágó orosz kiválóság ezúttal meglepetésre már a harmadik fordulóban búcsúzott, miután a nála 36 hellyel hátrébb rangsorolt cseh riválisa fordított ellene, és három szettben, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3-ra legyőzte. A még mindig csak 18 éves Andrejeva talán a tét súlya alatt az egész mérkőzésen feszült volt, többször sem tudott parancsolni érzelmeinek, a vereség után pedig végleg elszakadt nála a cérna. 

cseh Siniaková orosz Andrejeva
Meglepő cseh győzelem Indian Wellsben: Katerina Siniaková legyőzte az oroszok kiválóságát, Mirra Andrejevát

Nem tudott uralkodni magán a fiatal orosz

Siniaková győzelmet érő pontja után Andrejeva dühében elhajította az ütőjét, a hálónál muszájból gyorsan letudta a kézfogást, levonulás közben pedig az amerikai közönségnek mutogatva közölte, hogy 

F*ck you all!”, vagyis nagyjából „Kapjátok be mindannyian!”

A hatalmas tehetségnek számító, jelenleg a világranglista 8. helyén álló, cserébe már fiatalkora óta óriási pszichés nyomás alatt lévő Andrejevának nem ez az első hasonló esete, korábban is többször meggyűlt már a baja az érzelemkitöréseivel és a (főként amerikai) közönséggel. A szakértők egyetértenek abban, ha nem tanulja meg kezelni az emócióit, az 

hosszú távon akár komolyan is kihathat a karrierjére. 

Repül a nehéz ütő... (Fotó: AFP/Martin Keep)

Nyitókép: AFP/William West

* * * 

