„Kapjátok be mind!” – egy orosz miatt áll a bál Amerikában

Történelemíró tiniktől és balhézó botrányhősöktől hangos Amerika
Alig 17 évesen oktatja a mezőnyt a legújabb csillag.
Mirra Andrejeva finoman szólva sem viselte jól Indian Wells-i vereségét. Az ifjú orosz kiválóság meglepő kudarca egyúttal azt is jelenti, hogy nem tudja megvédeni címét Amerikában.
Teniszben ritkán látható botrányos végjátékkal zárult Mirra Andrejeva és Katerina Siniaková Indian Wells-i mérkőzése. A tornának címvédőként nekivágó orosz kiválóság ezúttal meglepetésre már a harmadik fordulóban búcsúzott, miután a nála 36 hellyel hátrébb rangsorolt cseh riválisa fordított ellene, és három szettben, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3-ra legyőzte. A még mindig csak 18 éves Andrejeva talán a tét súlya alatt az egész mérkőzésen feszült volt, többször sem tudott parancsolni érzelmeinek, a vereség után pedig végleg elszakadt nála a cérna.
Siniaková győzelmet érő pontja után Andrejeva dühében elhajította az ütőjét, a hálónál muszájból gyorsan letudta a kézfogást, levonulás közben pedig az amerikai közönségnek mutogatva közölte, hogy
F*ck you all!”, vagyis nagyjából „Kapjátok be mindannyian!”
A hatalmas tehetségnek számító, jelenleg a világranglista 8. helyén álló, cserébe már fiatalkora óta óriási pszichés nyomás alatt lévő Andrejevának nem ez az első hasonló esete, korábban is többször meggyűlt már a baja az érzelemkitöréseivel és a (főként amerikai) közönséggel. A szakértők egyetértenek abban, ha nem tanulja meg kezelni az emócióit, az
hosszú távon akár komolyan is kihathat a karrierjére.
Nyitókép: AFP/William West
