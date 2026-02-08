Párosban sem sikerült a bravúr, amerikai papírforma-továbbjutás Tatabányán

Marozsán Fábián és Piros Zsombor három szettben kikapott a vasárnapi Davis-kupa-párosmérkőzésen, így az Egyesült Államok teniszválogatottja 3–0-s, behozhatatlan előnyre tett szert a tatabányai világdöntő-selejtezőben. A szombati két egyesben előbb a világranglistán 22., négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul hozta a papírformát, és két szettben verte a 176. helyen álló Pirost, majd Marozsán (46.) óriási csatában, négy meccslabdáról kikapott Ethan Quinntől (68.). Ezzel a 32 DK-diadalukkal rekorder amerikaiak már a továbbjutás küszöbén álltak a Multifunkcionális Sportcsarnokban, ahol vasárnap az sem a hazaiak malmára hajtotta a vizet, hogy a vendégek igazi párosspecialistákat küldtek pályára Marozsán és Piros ellen.

Austin Krajicek 52. a páros rangsorban, de volt világelső is, döntőt vívott a párizsi olimpián, és 14 trófeát gyűjtött ebben a válfajban, köztük a 2023-as Roland Garros serlegét is. Partnere a DK-újonc Christian Harrison volt, aki még csak négy tornagyőzelemnél tartott, de remek ajánlólevél volt Bob Bryan kapitány számára, hogy a múlt héten – a brit Neal Skupskival az oldalán – megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot. A párharc harmadik fejezetében