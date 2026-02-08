Párosban sem sikerült a bravúr, amerikai papírforma-továbbjutás Tatabányán

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
A mieink három szettre kényszerítették a friss Australian Open-győztessel felálló favorit duót. Piros Zsombor és Marozsán Fábián páros vereségével az amerikaiak behozhatatlan előnyre tettek szert.
Marozsán Fábián és Piros Zsombor három szettben kikapott a vasárnapi Davis-kupa-párosmérkőzésen, így az Egyesült Államok teniszválogatottja 3–0-s, behozhatatlan előnyre tett szert a tatabányai világdöntő-selejtezőben. A szombati két egyesben előbb a világranglistán 22., négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul hozta a papírformát, és két szettben verte a 176. helyen álló Pirost, majd Marozsán (46.) óriási csatában, négy meccslabdáról kikapott Ethan Quinntől (68.). Ezzel a 32 DK-diadalukkal rekorder amerikaiak már a továbbjutás küszöbén álltak a Multifunkcionális Sportcsarnokban, ahol vasárnap az sem a hazaiak malmára hajtotta a vizet, hogy a vendégek igazi párosspecialistákat küldtek pályára Marozsán és Piros ellen.
Austin Krajicek 52. a páros rangsorban, de volt világelső is, döntőt vívott a párizsi olimpián, és 14 trófeát gyűjtött ebben a válfajban, köztük a 2023-as Roland Garros serlegét is. Partnere a DK-újonc Christian Harrison volt, aki még csak négy tornagyőzelemnél tartott, de remek ajánlólevél volt Bob Bryan kapitány számára, hogy a múlt héten – a brit Neal Skupskival az oldalán – megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot. A párharc harmadik fejezetében
hamar igazolódtak az előzetes várakozások, mivel az ellenfél 1:1-nél semmire elvette a bekötözött combbal játszó, a játékot mégis vállaló Piros adogatását.
A magyar duó – néhány látványos megoldás ellenére – a továbbiakban sem jutott el bréklabdáig, 4:5-nél pedig a 35 éves Krajicek könnyedén kiszerválta a 33 perces szettet. A folytatásban
megszületett az első hazai brék, a balkezes Krajicek 2:1-nél bukta el az adogatását, 4:1-nél pedig már minden magyar pontot hangos ováció fogadott a csordultig telt lelátókról.
A közönségkedvencek 5:2-nél fogadóként két szettlabdát elszalasztottak, de 5:3-nál adogatóként újabb két játszmalabda következett, a másodikat pedig a Marozsánnál öt nappal fiatalabb Piros egy elemi erejű tenyeressel már kihasználta. A közönség öröme azonban nem tartott sokáig, mivel az utolsó felvonásban a rivális hozta klasszisát, rögtön elvette Piros adogatását, és 3:0-ra ellépett. Innentől az amerikaiak már csak a saját szervagémjeikre ügyeltek, 2:5-ről pedig már nem volt visszaút a magyarok számára.
Az 1 óra 45 perces találkozót követően egyben eldőlt, hogy a 3–0-ra vezető ellenfél már megnyerte a párharcot, és készülhet a csehek vagy a svédek elleni, szeptemberi fordulóra.
(MTI)