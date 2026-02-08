Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tenisz Davis-kupa davis-kupa Tommy Paul tenisz Piros Zsombor Marozsán Fábián

Párosban sem sikerült a bravúr, amerikai papírforma-továbbjutás Tatabányán

2026. február 08. 13:31

A mieink három szettre kényszerítették a friss Australian Open-győztessel felálló favorit duót. Piros Zsombor és Marozsán Fábián páros vereségével az amerikaiak behozhatatlan előnyre tettek szert.

2026. február 08. 13:31
null

Marozsán Fábián és Piros Zsombor három szettben kikapott a vasárnapi Davis-kupa-párosmérkőzésen, így az Egyesült Államok teniszválogatottja 3–0-s, behozhatatlan előnyre tett szert a tatabányai világdöntő-selejtezőben. A szombati két egyesben előbb a világranglistán 22., négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul hozta a papírformát, és két szettben verte a 176. helyen álló Pirost, majd Marozsán (46.) óriási csatában, négy meccslabdáról kikapott Ethan Quinntől (68.). Ezzel a 32 DK-diadalukkal rekorder amerikaiak már a továbbjutás küszöbén álltak a Multifunkcionális Sportcsarnokban, ahol vasárnap az sem a hazaiak malmára hajtotta a vizet, hogy a vendégek igazi párosspecialistákat küldtek pályára Marozsán és Piros ellen.

Austin Krajicek 52. a páros rangsorban, de volt világelső is, döntőt vívott a párizsi olimpián, és 14 trófeát gyűjtött ebben a válfajban, köztük a 2023-as Roland Garros serlegét is. Partnere a DK-újonc Christian Harrison volt, aki még csak négy tornagyőzelemnél tartott, de remek ajánlólevél volt Bob Bryan kapitány számára, hogy a múlt héten – a brit Neal Skupskival az oldalán – megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot. A párharc harmadik fejezetében 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Tovább a cikkhezchevron

hamar igazolódtak az előzetes várakozások, mivel az ellenfél 1:1-nél semmire elvette a bekötözött combbal játszó, a játékot mégis vállaló Piros adogatását.

A magyar duó – néhány látványos megoldás ellenére – a továbbiakban sem jutott el bréklabdáig, 4:5-nél pedig a 35 éves Krajicek könnyedén kiszerválta a 33 perces szettet. A folytatásban 

megszületett az első hazai brék, a balkezes Krajicek 2:1-nél bukta el az adogatását, 4:1-nél pedig már minden magyar pontot hangos ováció fogadott a csordultig telt lelátókról.

A közönségkedvencek 5:2-nél fogadóként két szettlabdát elszalasztottak, de 5:3-nál adogatóként újabb két játszmalabda következett, a másodikat pedig a Marozsánnál öt nappal fiatalabb Piros egy elemi erejű tenyeressel már kihasználta. A közönség öröme azonban nem tartott sokáig, mivel az utolsó felvonásban a rivális hozta klasszisát, rögtön elvette Piros adogatását, és 3:0-ra ellépett. Innentől az amerikaiak már csak a saját szervagémjeikre ügyeltek, 2:5-ről pedig már nem volt visszaút a magyarok számára. 

Az 1 óra 45 perces találkozót követően egyben eldőlt, hogy a 3–0-ra vezető ellenfél már megnyerte a párharcot, és készülhet a csehek vagy a svédek elleni, szeptemberi fordulóra. 

(MTI)

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2026. február 08. 13:44
Marozsán Fábi nagyon jól játszik, igazi tehetség. De a szervái nagyon gyengék. Abba az irányba is el kéne indulnia Fábinak, hogy abban erősödjön. Ha az menne, a legjobb 10 közé kerülhetne a világranglistán.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!