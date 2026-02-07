A magyarok szerint orosz rulettet játszottak az amerikaiakkal Tatabányán

A magyar főszereplők közül érthetően Piros volt a kevésbé csalódott: nyilván ő sem örült a vereségnek, de kiemelte, hogy pályafutása egyik, ha nem a legnehezebb ellenfelével szemben otthagyta a pályán a szívét-lelkét haza közönség előtt.

„Jó volt újra magyar közönség előtt játszani – hab a tortán, hogy ráadásul egy ilyen kvalitású versenyző ellen.

Szerintem egész pályafutásom legmagasabb szintet képviselő ellenfele volt, így nagyon élveztem a kihívást. Rendkívül agresszívan, okosan és kreatívan játszott, nehéz volt rajta fogást találni.

A döntő pillanatokban, például a bréklabdáknál, vagy a rövidítésben mintha két-három szinttel is feljebb kapcsolt volna,