Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tenisz Davis-kupa davis-kupa Tommy Paul tenisz Piros Zsombor

A magyarok szerint orosz rulettet játszottak az amerikaiakkal Tatabányán

2026. február 07. 19:27

A magyar főszereplők értékelése a tatabányai Davis-kupa-selejtező szombati játéknapjáról. Marozsán Fábián tudja, hol rontotta el az Ethan Quinn elleni fájó meccsét.

2026. február 07. 19:27
null

A szombati két egyéni mérkőzés után összesítésben 0–2-re áll a tatabányai Magyarország–Amerika Davis-kupa-selejtező: előbb Tommy Paul két szettben múlta felül Piros Zsombort, majd Ethan Quinn drámai mérkőzésen, döntő szett rövidítésben, négy meccslabdát hárítva Marozsán Fábiánt.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Két-három fokozattal feljebb kapcsolt, top 5-ös klasszis módjára játszott”

A magyar főszereplők közül érthetően Piros volt a kevésbé csalódott: nyilván ő sem örült a vereségnek, de kiemelte, hogy pályafutása egyik, ha nem a legnehezebb ellenfelével szemben otthagyta a pályán a szívét-lelkét haza közönség előtt. 

„Jó volt újra magyar közönség előtt játszani – hab a tortán, hogy ráadásul egy ilyen kvalitású versenyző ellen. 

Szerintem egész pályafutásom legmagasabb szintet képviselő ellenfele volt, így nagyon élveztem a kihívást. Rendkívül agresszívan, okosan és kreatívan játszott, nehéz volt rajta fogást találni.

A döntő pillanatokban, például a bréklabdáknál, vagy a rövidítésben mintha két-három szinttel is feljebb kapcsolt volna, 

ezeket a pontokat úgy játszotta meg, mint egy top ötös játékos,

miközben én passzívabbnak bizonyultam, amit maradéktalanul megbüntetett. Az sem könnyítette meg a dolgom, hogy már a meccs elején, a harmadik gémben összeszedtem egy kisebb izomhúzódást a jobb hajlítómban, de igyekeztem a lehetőségeimhez képest jól mozogni. Úgy érzem, ami bennem volt, ki tudtam hozni, egy csepp benzin sem maradt a tankban.”

PIROS Zsombor; PAUL, Tommy
Piros Zsombor mindenét kitette a világklasszis Tommy Paul ellen (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

Marozsán Fábián már sokkal csalódottabban értékelt, ami nem is csoda, hiszen top 50-es játékosunk veresége a nála 22 hellyel alacsonyabban rangsorolt, Davis-kupa-újonc 21 éves amerikai Quinn ellen jóval fájóbb pofon – főleg, hogy a magyarnak többször is a kezében volt a meccs. Abban a játékos és Bardóczky Kornél szövetségi kapitány is egyetértett, hogy a mérkőzésen döntő faktornak bizonyult az a momentum, amikor a második szett elején Marozsán nem tudott élni bréklabdájával: a fiatal amerikai óriási csatában megfordította a gémet, és onnantól látványosan felbátorodott. 

Ha azt ott kihasználom, talán kevesebb önbizalma maradt volna, és nem kezdett volna el kiegyenlítődni a meccs. A döntő szettben is volt egy hasonlóan kritikus játék, 4:3-nál, azt is elbuktam, illetve a tie-breakben, két meccslabdánál hoztam egy rossz döntést, gyengén ütöttem meg egy fonákegyenest”

 – sorolta a vereséghez vezető hibákat Marozsán, hozzátéve, 

kétórányi tenisz után a döntő szett rövidítés már inkább orosz ruletthez hasonlít, ami ezúttal nem az ő javára döntött. 

MAROZSÁN Fábián
Marozsán Fábián szerint vasárnap újra felkel a nap, és teszik tovább a dolgukat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A vasárnapi magyar továbbjutáshoz innentől tényleg kisebbfajta csoda kéne, hiszen a versenyben maradáshoz eleve meg kellene nyernünk előbb a páros mérkőzést Austin Krajicek (52. a páros rangsorban), illetve az ellen az ugyancsak szintén párosspecialista Christian Harrison (11.) ellen, aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent. Noha az eredeti tervek szerint párosban is Marozsán és Piros Zsombor alkotta volna a magyar duót, a Tommy Paul ellen kisebb húzódást összeszedő 

Piros szombat délután utalt rá, elképzelhető, hogy nem ő fog párosozni – ez esetben Valkusz Milán veheti át a helyét Marozsán oldalán.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!