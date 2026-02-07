A magyarok szerint orosz rulettet játszottak az amerikaiakkal Tatabányán

Elképesztő végjátékban, négy meccslabdát elbukva veszített Marozsán, már 2:0-ra vezetnek az amerikaiak
13:11-re nyerte Ethan Quinn a döntő szett rövidítését.
A magyar főszereplők értékelése a tatabányai Davis-kupa-selejtező szombati játéknapjáról. Marozsán Fábián tudja, hol rontotta el az Ethan Quinn elleni fájó meccsét.
A szombati két egyéni mérkőzés után összesítésben 0–2-re áll a tatabányai Magyarország–Amerika Davis-kupa-selejtező: előbb Tommy Paul két szettben múlta felül Piros Zsombort, majd Ethan Quinn drámai mérkőzésen, döntő szett rövidítésben, négy meccslabdát hárítva Marozsán Fábiánt.
A magyar főszereplők közül érthetően Piros volt a kevésbé csalódott: nyilván ő sem örült a vereségnek, de kiemelte, hogy pályafutása egyik, ha nem a legnehezebb ellenfelével szemben otthagyta a pályán a szívét-lelkét haza közönség előtt.
„Jó volt újra magyar közönség előtt játszani – hab a tortán, hogy ráadásul egy ilyen kvalitású versenyző ellen.
Szerintem egész pályafutásom legmagasabb szintet képviselő ellenfele volt, így nagyon élveztem a kihívást. Rendkívül agresszívan, okosan és kreatívan játszott, nehéz volt rajta fogást találni.
A döntő pillanatokban, például a bréklabdáknál, vagy a rövidítésben mintha két-három szinttel is feljebb kapcsolt volna,
ezeket a pontokat úgy játszotta meg, mint egy top ötös játékos,
miközben én passzívabbnak bizonyultam, amit maradéktalanul megbüntetett. Az sem könnyítette meg a dolgom, hogy már a meccs elején, a harmadik gémben összeszedtem egy kisebb izomhúzódást a jobb hajlítómban, de igyekeztem a lehetőségeimhez képest jól mozogni. Úgy érzem, ami bennem volt, ki tudtam hozni, egy csepp benzin sem maradt a tankban.”
Marozsán Fábián már sokkal csalódottabban értékelt, ami nem is csoda, hiszen top 50-es játékosunk veresége a nála 22 hellyel alacsonyabban rangsorolt, Davis-kupa-újonc 21 éves amerikai Quinn ellen jóval fájóbb pofon – főleg, hogy a magyarnak többször is a kezében volt a meccs. Abban a játékos és Bardóczky Kornél szövetségi kapitány is egyetértett, hogy a mérkőzésen döntő faktornak bizonyult az a momentum, amikor a második szett elején Marozsán nem tudott élni bréklabdájával: a fiatal amerikai óriási csatában megfordította a gémet, és onnantól látványosan felbátorodott.
Ha azt ott kihasználom, talán kevesebb önbizalma maradt volna, és nem kezdett volna el kiegyenlítődni a meccs. A döntő szettben is volt egy hasonlóan kritikus játék, 4:3-nál, azt is elbuktam, illetve a tie-breakben, két meccslabdánál hoztam egy rossz döntést, gyengén ütöttem meg egy fonákegyenest”
– sorolta a vereséghez vezető hibákat Marozsán, hozzátéve,
kétórányi tenisz után a döntő szett rövidítés már inkább orosz ruletthez hasonlít, ami ezúttal nem az ő javára döntött.
A vasárnapi magyar továbbjutáshoz innentől tényleg kisebbfajta csoda kéne, hiszen a versenyben maradáshoz eleve meg kellene nyernünk előbb a páros mérkőzést Austin Krajicek (52. a páros rangsorban), illetve az ellen az ugyancsak szintén párosspecialista Christian Harrison (11.) ellen, aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent. Noha az eredeti tervek szerint párosban is Marozsán és Piros Zsombor alkotta volna a magyar duót, a Tommy Paul ellen kisebb húzódást összeszedő
Piros szombat délután utalt rá, elképzelhető, hogy nem ő fog párosozni – ez esetben Valkusz Milán veheti át a helyét Marozsán oldalán.
