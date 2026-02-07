Kiderült, miért nem fogott kezet Bondár Annával az ukrán teniszező – ezt üzente

Az ukrán teniszező szavai egyértelműen arra utalnak, hogy a Bondár Anna elleni kézfogás megtagadása is üzenet volt hazájába. Olijnyikova ezzel a viselkedésével a háborúban szolgáló barátait és a hazai közönséget kívánta motiválni, és hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy támogatást és büszkeséget ébresszen ukrán honfitársaiban.

A sportoló azt is elmondta, miért tölt sok időt otthon, és miért nem utazik máshová felkészülni: „Ez az otthonom” – válaszolta. „Ez nagyon egyszerű kérdés, mert nekem nagyon fájó, hogy annyi időt kell töltenem az országomon kívül. Nagyon nehéz utazni az orosz támadások miatt, néhány repülőterünk teljesen megsemmisült, mások egyszerűen nem működnek, és eleve veszélyes Ukrajnában repülni. Szeretek közel lenni a honfitársaimhoz, látni őket, érezni az erejüket. Én nem vagyok annyira ambiciózus, engem az tesz annyira motiválttá a pályán, hogy látom az ő harcukat.”

Ahogy arról beszámoltunk, a rendkívül sportszerűtlen esetre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Erről bővebben itt olvashat: