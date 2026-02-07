Kiderült, miért nem fogott kezet Bondár Annával az ukrán teniszező – ezt üzente

Magyar ellenfele megalázása után rátett még egy lapáttal Ukrajna új büszkesége
Ilyen még soha nem történt vele.
Az ukrán teniszező botrányos viselkedése heves indulatokat váltott ki Magyarországon. Olijnyikova a kolozsvári torna elődöntőjében esett ki, majd üzent a közönségnek.
Olekszandra Olijnyikova pénteken kiesett a kolozsvári fedett kemény pályás WTA 250-es tenisztorna elődöntőjében Emma Raducanu ellen – számolt be róla a Magyar Nemzet. A brit játékos 7:5, 3:6, 6:3 arányban győzte le az ukrán teniszezőt, aki a torna korábbi szakaszában botrányos viselkedésével került reflektorfénybe: a Bondár Anna elleni nyolcaddöntő után nem fogott kezet a magyar játékossal, amiért 2022-ben szerepelt egy meghívásos oroszországi versenyen.
A Raducanu elleni vereség után Olijnyikova a sajtótájékoztatón teljesítményéről és annak ukrán közönségre gyakorolt hatásáról beszélt. „Fontos volt számomra, hogy megmutassam a küzdelmet, és tudom, hogy
csodálatos érzéseket szereztem az ukrán embereknek, az ukrán barátaimnak”
– fogalmazott. „A barátaimnak, akik jelenleg a seregben szolgálnak és harcolnak. Tudom, hogy ők büszkék rám. És ez nagyon fontos. Ez volt valószínűleg a legnagyobb dolog nekem ezen a tornán.”
Az ukrán teniszező szavai egyértelműen arra utalnak, hogy a Bondár Anna elleni kézfogás megtagadása is üzenet volt hazájába. Olijnyikova ezzel a viselkedésével a háborúban szolgáló barátait és a hazai közönséget kívánta motiválni, és hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy támogatást és büszkeséget ébresszen ukrán honfitársaiban.
A sportoló azt is elmondta, miért tölt sok időt otthon, és miért nem utazik máshová felkészülni: „Ez az otthonom” – válaszolta. „Ez nagyon egyszerű kérdés, mert nekem nagyon fájó, hogy annyi időt kell töltenem az országomon kívül. Nagyon nehéz utazni az orosz támadások miatt, néhány repülőterünk teljesen megsemmisült, mások egyszerűen nem működnek, és eleve veszélyes Ukrajnában repülni. Szeretek közel lenni a honfitársaimhoz, látni őket, érezni az erejüket. Én nem vagyok annyira ambiciózus, engem az tesz annyira motiválttá a pályán, hogy látom az ő harcukat.”
„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz.”
