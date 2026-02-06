Magyar ellenfele megalázása után rátett még egy lapáttal Ukrajna új büszkesége

Kiállnak a sporttársak a magyar mellett – felháborító és elfogadhatatlan, amit ukrán ellenfele tett
Nem csitulnak az indulatok.
Olekszandra Olijnikova először jutott be WTA-torna elődöntőjébe. Az ukrán teniszezőnő Bondár Anna után egy top 50-es játékost is legyőzött a kolozsvári viadalon.
Olekszandra Olijnikova neve az elmúlt napokban bekerült a magyar köztudatba. Az ukrán sportolónő azzal vált hazánkban ismertté, hogy nem fogott kezet Bondár Annával a kolozsvári tenisztorna második fordulójában rendezett mérkőzésük előtt és után, mert „súlyos erkölcsi hibának” tartja a magyar játékos részéről, hogy 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán, amelyet a Gazprom szponzorált.
Bondár az eset után elmondta, ebből korábban sosem volt probléma, pedig több ukrán játékos ellen is pályára lépett már, például játszott Jelina Szvitolinával is, aki az orosz-ukrán háború kitörése óta egyetlen orosz és fehérorosz ellenfelével sem fog kezet. Hozzátette, nyilván nem esett neki jól, hogy Olijnikova gyakorlatilag levegőnek nézte, de ez az ő döntése, amit el kell fogadnia, és kijelentette, hogy természetesen soha nem támogatta a háborút, békét szeretne a világban.
Magát a mérkőzést egyébként Olijnikova nyerte meg 6:4, 6:4-re.
A 25 éves ukrán hölgy Bondár legyőzése után csütörtökön a negyeddöntőben lépett pályára a világranglista 33. helyezettje, a kolozsvári versenyen negyedikként kiemelt kínai Vang Hszin-jü (Wang Xinyu) ellen, akit ugyanolyan arányban vert meg, mint magyar riválisát, és ami egészen bravúros mutató, hogy ellenfele 22 bréklabdájából 20-at hárított, miközben ő a saját maga kilenc bréklehetőségéből ötöt kihasznált.
Olijnikova az első győzelmét ünnepelhette top 50-es ellenféllel szemben, és karrierje során először jutott be WTA-torna elődöntőjébe (amelyben a korábbi US Open-bajnok Emma Raducanuval találkozik pénteken).
Érdekesség, hogy az ukrán játékos Vanggal kezet fogott a meccs után, noha Kína nem ítéli el Oroszországot az ukrajnai konfliktus miatt. Igaz, őt nem is hasonlította a nácikhoz kettejük összecsapása előtt, mint Bondárt.
