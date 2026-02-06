Magyar ellenfele megalázása után rátett még egy lapáttal Ukrajna új büszkesége

Olekszandra Olijnikova neve az elmúlt napokban bekerült a magyar köztudatba. Az ukrán sportolónő azzal vált hazánkban ismertté, hogy nem fogott kezet Bondár Annával a kolozsvári tenisztorna második fordulójában rendezett mérkőzésük előtt és után, mert „súlyos erkölcsi hibának” tartja a magyar játékos részéről, hogy 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán, amelyet a Gazprom szponzorált.

Bondár az eset után elmondta, ebből korábban sosem volt probléma, pedig több ukrán játékos ellen is pályára lépett már, például játszott Jelina Szvitolinával is, aki az orosz-ukrán háború kitörése óta egyetlen orosz és fehérorosz ellenfelével sem fog kezet. Hozzátette, nyilván nem esett neki jól, hogy Olijnikova gyakorlatilag levegőnek nézte, de ez az ő döntése, amit el kell fogadnia, és kijelentette, hogy természetesen soha nem támogatta a háborút, békét szeretne a világban.