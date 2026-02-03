Ft
tenisz Bondár Anna ukrajna

Feltételt szabott az ukrán, hogy kezet fogjon magyar ellenfelével!

2026. február 03. 10:22

Pikáns találkozóra kerül sor a kolozsvári tenisztornán. Bondár Annával csak egy feltétellel fogna kezet ukrán riválisa.

2026. február 03. 10:22
null

Magyar–ukrán párharcra kerül sor a kolozsvári tenisztorna második fordulójában, amely előtt Olekszandra Olijnyikova kijelentette, nem fog majd kezet Bondár Annával. Döntését azzal indokolta, hogy a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán!

Bondár Anna
Feltételt szabott az ukrán teniszező, hogy kezet fogjon Bondár Annával
Fotó: AFP/Glyn Kirk

Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után az ATP és a WTA felfüggesztett minden orosz és a fehérorosz tenisztornát, ennek ellenére Szentpétervárott azóta többször is rendeztek egy Gazprom által szponzorált viadalt – ezen szerepelt évekkel ezelőtt a magyar Bondár Anna is, amely kicsapta a biztosítékot következő ellenfelénél, az ukrán Olekszandra Olijnyikovánál.

Olyannyira, hogy a világranglista 91. helyén álló teniszező kijelentette, nem fog kezet ellenfelével a mérkőzés végén!

„Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyta a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására”fogalmazott a felháborodott teniszező, majd igyekezett húzni egy történelmi párhuzamot:

2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének,

és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később” – hangsúlyozta az ukrán.

Bondár vs. Oliynykova Kolozsvárott

Oliynykova szerint ez a történet az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól.

„Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz” – tette hozzá az ukrán, de nem zárta ki, hogy a közeljövőben megbocsásson, ahhoz azonban Bondár Annának teljesítenie kellene egy feltételt.

„Elismerem annak a lehetőségét, hogy Anna hibázott, amikor meghozta ezt a döntést – bár rendkívül súlyos volt.

Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől”

– tekintett előre Oliynykova.

Fotó: Martin Keep/AFP

