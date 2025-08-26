„Három a magyar igazság!” – szenzációs bravúron ámul Amerika a US Openen

Az amerikai nyílt teniszbajnokság női első fordulója magyar szempontból nagyon kellemes meglepetést hozott.

A US Open főtáblájának nyitó körében ugyanis a világranglistán 97. Bondár Anna nem kis szenzációt okozva két szettben búcsúztatta a 12. helyen kiemelt, a világranglistán is az előkelő 15. helyen álló Elina Szvitolinát, markánsan visszavágva ezzel az ukránnak az idei két Grand Slam-vereségért Wimbledonban és a Roland Garroson.

A magyar versenyző a nehéz kezdés után folyamatosan őrölte fel a végül nyolc kettős és összesen 41(!) ki nem kényszerített hibáig jutó ukrán klasszist, így 1 óra 41 perc alatt 6:2, 6:4-gyel zárta le a mérkőzést.

A komoly skalp után Bondár a hazai szövetségnek elmondta, amikor meglátta a sorsolást, nyilván nem örült, de aztán mit tud tenni alapon elfogadta, és inkább

azt ismételtem magamban, hogy három a magyar igazság és harmadikra szerencsém lesz. Úgy mentem fel a pályára, hogy mindent megteszek, meglátjuk, ez mire lesz elég. Nagyon örülök annak, ahogy játszottam és annak, hogy sikerült győznöm. Az biztos, hogy ez pályafutásom egyik legnagyobb győzelme. Mivel Grand Slamen sikerült és úgy, hogy korábban kétszer kikaptam tőle és most sem én voltam az esélyes, ez nagy győzelem!”

Bondár Anna a megérdemelt siker és két pihenőnap után a korábbi világranglista-dobogós, jelenleg 64. görög Maria Szakkari ellen folytatja, ilyen játékkal ellene sem elképzelhetetlen a bravúr.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP