Nagy Ervin nem véletlenül várta vissza: a HVG előhúzta a kalapból a baloldali megszorítóbajnokot

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Újra színre lépett Bajnai Gordon, és természetesen azonnal szóba kerültek a hőn áhított megszorítások.
A HVG interjút készített Bajnai Gordon korábbi miniszterelnökkel. Sokatmondó, hogy a kérdező az a Gergely Márton volt, aki Magyar Péterrel is szokott interjúzni.
Bajnai a beszélgetés során rögzítette, hogy szerinte kulcstényező a demográfia, miközben a kormányzása alatt a GYES és GYED folyósításának maximális időtartamát három évről két évre csökkentették, és a családi pótlék korhatárát is mérsékelték.
Az interjú egyik legmegdöbbentőbb része, amikor az interjút készítő felteszi a kérdést:
„Hisz abban, hogy lehet felnőttként tekinteni az állampolgárokra? El lehet nekik magyarázni akár megszorításokat is?”
Már a kérdés önmagában is sértő, lenézi a választót, ám Bajnai válasza még ezt is felülmúlja: „Aszimmetrikus küzdelem folyik: aki a tények és a szakmai érvek alapján próbál meggyőzni embereket, az mindig hátrányban lesz az egyes csoportokat célzó, megosztásból építkező politikusokkal szemben” – véli a volt miniszterelnök.
Hozzáteszi: „de mivel a populizmusnak alárendelt kormányzás idővel kudarchoz vezet, Magyarországon is eljöhet egy olyan kijózanító pillanat, amikor legalább egy ideig megint lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról”.
Vagyis Bajnai szerint a tények és a szakmai érvek a megszorítások mellett szólnak, a Fidesz gazdaságpolitikája pedig színtiszta populizmus.
Nem meglepő a megszorítóbajnok színre lépése, mint arról beszámoltunk: még decemberben kiszivárgott egy felvétel, melyen
Nagy Ervin a Bajnai-kormány időszakát, a 2009-es megszorítások és társadalmi káosz „köznyugalmát” sírja vissza.
Miközben pártja új adócsomagja épp azt a korszakot idézi – csak még brutálisabban.
Megdöbbentő, hogy Nagy Ervin, Magyar Péter politikusa 2009-et sírja vissza, hiszen ez az év volt a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát. A Bajnai-kormány, amelyet a Gyurcsány-kabinet gazdasági és politikai válságának kényszere alatt hoztak létre, olyan mértékű megszorítást hajtott végre, amely példátlan terhet rótt a családokra, a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és a vállalkozókra egyaránt.
Hogy mit lenne jó Nagy Ervin szerint visszahozni? Íme a teljesség igénye nélkül:
Ezek az intézkedések nem a társadalmi békét hozták el, hanem rengeteg családot tönkretettek. Ha valaki 2009-et idealizálja, annak vagy nincs emléke erről az időszakról, vagy nem érintették a megszorítások következményei.
Nagy Ervin a felvételen arról is beszél, hogy abban az időben „magyar nem bántotta a magyart”.
Ez a kijelentés abszolút amnéziáról, döbbenetes cinizmusról vagy súlyos történelemhamisításról árulkodik,
hiszen 2009-ben zajlott a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata: a cigánygyilkosságok. És mintha mindez nem lett volna elég, a baloldali Gyurcsány–Bajnai-időszakot korrupciós botrányok sora tarkította: ekkor pattant ki a Zuschlag-ügy, a MÁV visszaélései, a BKV korrupciós ügyei, a Malév privatizációjához kapcsolódó vesztegetési botrányok, amelyek mind-mind megrengették a közbizalmat. Az ország nemhogy nem volt nyugodt, hanem egy erkölcsi és politikai válság kellős közepén állt.
Sokatmondó, hogy Bajnai pártjának alapítója, vagyis Felcsuti Péter szignója szerepel a Tisza-csomagon is. Mint arról a Mandiner többször is beszámolt, a Tisza-adócsomag kísértetiesen emlékeztet a 2009-es megszorító politikára. A dokumentum több száz oldalon keresztül vázolja fel a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit, melyek több, mint 1300 milliárd forintot vonnának el a magyaroktól.
A Tisza brutális megszorítócsomagjában (többek között) az alábbiak szerepelnek:
A csomag egyértelműen a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg a leginkább — ugyanazokat, akik 2009-ben is a legsúlyosabban viselték a válság következményeit. Ez nem véletlen – Nagy Ervin szavai ékesen bizonyítják, hogy Magyar Péter és a Tisza a baloldali megszorításokat és társadalmi káoszt akarják visszahozni. Nem is csak akarják, vágynak rá és boldoggá tenné őket.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP