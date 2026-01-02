Ft
Bajnai Gordon magyar péter nagy ervin

Nagy Ervin nem véletlenül várta vissza: a HVG előhúzta a kalapból a baloldali megszorítóbajnokot

2026. január 02. 11:40

Újra színre lépett Bajnai Gordon, és természetesen azonnal szóba kerültek a hőn áhított megszorítások.

2026. január 02. 11:40
null

A HVG interjút készített Bajnai Gordon korábbi miniszterelnökkel. Sokatmondó, hogy a kérdező az a Gergely Márton volt, aki Magyar Péterrel is szokott interjúzni.

Bajnai a beszélgetés során rögzítette, hogy szerinte kulcstényező a demográfia, miközben a kormányzása alatt a GYES és GYED folyósításának maximális időtartamát három évről két évre csökkentették, és a családi pótlék korhatárát is mérsékelték. 

Az interjú egyik legmegdöbbentőbb része, amikor az interjút készítő felteszi a kérdést: 

„Hisz abban, hogy lehet felnőttként tekinteni az állampolgárokra? El lehet nekik magyarázni akár megszorításokat is?”

Már a kérdés önmagában is sértő, lenézi a választót, ám Bajnai válasza még ezt is felülmúlja: „Aszimmetrikus küzdelem folyik: aki a tények és a szakmai érvek alapján próbál meggyőzni embereket, az mindig hátrányban lesz az egyes csoportokat célzó, megosztásból építkező politikusokkal szemben” – véli a volt miniszterelnök. 

Hozzáteszi: „de mivel a populizmusnak alárendelt kormányzás idővel kudarchoz vezet, Magyarországon is eljöhet egy olyan kijózanító pillanat, amikor legalább egy ideig megint lehet értelmesen és komolyan beszélni közös dolgainkról”.

Vagyis Bajnai szerint a tények és a szakmai érvek a megszorítások mellett szólnak, a Fidesz gazdaságpolitikája pedig színtiszta populizmus.

Nem meglepő a megszorítóbajnok színre lépése, mint arról beszámoltunk: még decemberben kiszivárgott egy felvétel, melyen 

Nagy Ervin a Bajnai-kormány időszakát, a 2009-es megszorítások és társadalmi káosz „köznyugalmát” sírja vissza.

Miközben pártja új adócsomagja épp azt a korszakot idézi – csak még brutálisabban. 

Megdöbbentő, hogy Nagy Ervin, Magyar Péter politikusa 2009-et sírja vissza, hiszen ez az év volt a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát. A Bajnai-kormány, amelyet a Gyurcsány-kabinet gazdasági és politikai válságának kényszere alatt hoztak létre, olyan mértékű megszorítást hajtott végre, amely példátlan terhet rótt a családokra, a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és a vállalkozókra egyaránt. 

Hogy mit lenne jó Nagy Ervin szerint visszahozni? Íme a teljesség igénye nélkül:

  • ÁFA-emelés – a normál ÁFA-t 20-ról 25 százalékra emelték.
  • Bevezették az ingatlanadót és a vagyonadót.
  • Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki.
  • 62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.
  • 2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót.
  • A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették.
  • Befagyasztották a közalkalmazotti béreket.
  • Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást.
  • 10 százalékkal csökkentették a táppénzt.
  • A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették.
  • A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették.
  • Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol).
  • Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt.
  • Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.

Ezek az intézkedések nem a társadalmi békét hozták el, hanem rengeteg családot tönkretettek. Ha valaki 2009-et idealizálja, annak vagy nincs emléke erről az időszakról, vagy nem érintették a megszorítások következményei.

Nagy Ervin a felvételen arról is beszél, hogy abban az időben „magyar nem bántotta a magyart”

Ez a kijelentés abszolút amnéziáról, döbbenetes cinizmusról vagy súlyos történelemhamisításról árulkodik, 

hiszen 2009-ben zajlott a magyar kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb bűncselekmény-sorozata: a cigánygyilkosságok. És mintha mindez nem lett volna elég, a baloldali Gyurcsány–Bajnai-időszakot korrupciós botrányok sora tarkította: ekkor pattant ki a Zuschlag-ügy, a MÁV visszaélései, a BKV korrupciós ügyei, a Malév privatizációjához kapcsolódó vesztegetési botrányok, amelyek mind-mind megrengették a közbizalmat. Az ország nemhogy nem volt nyugodt, hanem egy erkölcsi és politikai válság kellős közepén állt. 

Sokatmondó, hogy Bajnai pártjának alapítója, vagyis Felcsuti Péter szignója szerepel a Tisza-csomagon is. Mint arról a Mandiner többször is beszámolt, a Tisza-adócsomag kísértetiesen emlékeztet a 2009-es megszorító politikára. A dokumentum több száz oldalon keresztül vázolja fel a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit, melyek több, mint 1300 milliárd forintot vonnának el a magyaroktól.

A Tisza brutális megszorítócsomagjában (többek között) az alábbiak szerepelnek:

  • 1300 milliárd forint többletbevétel adóemelésekből,
  • visszatérés a háromkulcsos, progresszív SZJA-hoz (felső kulcs akár 33%),
  • a családi adókedvezmények és az anyák adómentességének radikális visszavágása,
  • a KATA és több más kedvezményes adózási forma felszámolása,
  • vagyonadó és ingatlanhoz kötődő új terhek bevezetése,
  • progresszív társasági adó, magasabb fogyasztási adók,
  • az állami TB helyett kötelező magánbiztosítási rendszer, és
  • a nyugdíjrendszer privatizációja, az állami ellátások szűkítése.

A csomag egyértelműen a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg a leginkább — ugyanazokat, akik 2009-ben is a legsúlyosabban viselték a válság következményeit. Ez nem véletlen – Nagy Ervin szavai ékesen bizonyítják, hogy Magyar Péter és a Tisza a baloldali megszorításokat és társadalmi káoszt akarják visszahozni. Nem is csak akarják, vágynak rá és boldoggá tenné őket.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

