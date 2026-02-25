Magyar Péter és a maffiakormány: rögtön egy nagyot hazudott a Tisza-vezér (VIDEÓ)

Magyar Péter azt állította 2024. márciusában, hogy az általa nyilvánosságra hozott felvételen, amit titokban készített volt feleségéről, Varga Juditról el fog hangzani, hogy „maffiakormány.” Mindezek miatt a kormány le fog mondani – állította.

Magyar politikai karrierje egy hatalmas hazugsággal indult

Magyar Péter mindenkit átvert

Miután az ominózus felvételt nyilvánosságra hozta, kiderült, hogy a hanganyagon nincsen olyan kifejezés, hogy „maffiakormány”. Magyar Péter tehát ebben a kérdésben sem mondott igazat.