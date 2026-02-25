Magyar Péter és a maffiakormány: rögtön egy nagyot hazudott a Tisza-vezér (VIDEÓ)

A nap, amikor Magyar Péter előhúzta a saját feleségéről készített hangfelvételt, és amikor Varga Judit bántalmazással vádolta
Összeszedtük, mi történt még a nap folyamán, és azt is, mit érdemes tudni a hangfelvétel kapcsán.
A Tisza Párt vezetője még 2024-ben azt állította Varga Judit egy felvételen maffiakormányról beszélt. Magyar miután nyilvánosságra hozta a felvételt kiderültl, hogy ilyet nem mondott a volt felesége. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 30. rész.
Magyar Péter azt állította 2024. márciusában, hogy az általa nyilvánosságra hozott felvételen, amit titokban készített volt feleségéről, Varga Juditról el fog hangzani, hogy „maffiakormány.” Mindezek miatt a kormány le fog mondani – állította.
Miután az ominózus felvételt nyilvánosságra hozta, kiderült, hogy a hanganyagon nincsen olyan kifejezés, hogy „maffiakormány”. Magyar Péter tehát ebben a kérdésben sem mondott igazat.
Mint arról a Mandiner korábban többször beszámolt, kipukkadt a lufi, semmi különösebb új információ nem derült ki abból a hangfelvételből, amelyet Magyar Péter nyilvánosságra hozott, és amelyet az ügyészségen mutatott be.
Konkrét bizonyítékok helyett csak egy, a korábbi feleségével, Varga Judittal való rossz minőségű és zavaros beszélgetést közölt.
A homályos beszélgetés során ráadásul rendre ő mondja ki a neveket, emeli ki a lényeges mozzanatokat, érezhetően beszéltetni próbálja egykori feleségét, próbálna belőle súlyos mondatokat kihúzni, felkérdezni – sikertelenül.
Az is egyértelmű, hogy egy megvágott felvételről van szó.
Igaz, Magyar Péter már a felvételt beharangozó interjújában is visszavonulót fújt, a beígért kormánybuktató információk helyett már csak egy családi veszekedésről beszélt.
Inkább az a kérdés merül fel:
Valakiről a beleegyezése nélkül hangfelvételt készíteni jogellenes, ennek alapvetően polgári jogi szankciói vannak, bizonyos esetekben azonban büntetőjogi relevanciával bírhat –
figyelmeztetett korábban a Magyar Nemzet megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász azt is elmondta, a felvétel manipulálása szintén bűncselekmény lehet, sőt
a bizonyíték hamisítása alkalmas a választások tisztaságának megkérdőjelezésére.
Nincsen olyan emberi kapcsolat, amelyet építene a beszélgetések felvétele – vélekedett Hal Melinda klinikai szakpszichológus is.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
