Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar nemzet tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai

Magyar Péter és a maffiakormány: rögtön egy nagyot hazudott a Tisza-vezér (VIDEÓ)

2026. február 25. 07:04

A Tisza Párt vezetője még 2024-ben azt állította Varga Judit egy felvételen maffiakormányról beszélt. Magyar miután nyilvánosságra hozta a felvételt kiderültl, hogy ilyet nem mondott a volt felesége. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 30. rész.

2026. február 25. 07:04
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter azt állította 2024. márciusában, hogy az általa nyilvánosságra hozott felvételen, amit titokban készített volt feleségéről, Varga Juditról el fog hangzani, hogy „maffiakormány.” Mindezek miatt a kormány le fog mondani – állította. 

Magyar
Magyar politikai karrierje egy hatalmas hazugsággal indult
Forrás: Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

Magyar Péter mindenkit átvert

Miután az ominózus felvételt nyilvánosságra hozta, kiderült, hogy a hanganyagon nincsen olyan kifejezés, hogy „maffiakormány”. Magyar Péter tehát ebben a kérdésben sem mondott igazat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint arról a Mandiner korábban többször beszámolt, kipukkadt a lufi, semmi különösebb új információ nem derült ki abból a hangfelvételből, amelyet Magyar Péter nyilvánosságra hozott, és amelyet az ügyészségen mutatott be.

Ezt is ajánljuk a témában

Konkrét bizonyítékok helyett csak egy, a korábbi feleségével, Varga Judittal való rossz minőségű és zavaros beszélgetést közölt.

A homályos beszélgetés során ráadásul rendre ő mondja ki a neveket, emeli ki a lényeges mozzanatokat, érezhetően beszéltetni próbálja egykori feleségét, próbálna belőle súlyos mondatokat kihúzni, felkérdezni – sikertelenül.

Az is egyértelmű, hogy egy megvágott felvételről van szó.

Igaz, Magyar Péter már a felvételt beharangozó interjújában is visszavonulót fújt, a beígért kormánybuktató információk helyett már csak egy családi veszekedésről beszélt.

Inkább az a kérdés merül fel: 

  • mi vitt rá egy embert, hogy titokban felvételt készítsen a feleségével folytatott beszélgetésről? 
  • Ő azzal érvelt, hogy ezzel „családját próbálta védeni”. 
  • Ráadásul  erős fenntartásokkal kell kezelni egy olyan vitahelyzetet, amikor a feleség nyilvánvalóan fél az agresszív férjétől.

Valakiről a beleegyezése nélkül hangfelvételt készíteni jogellenes, ennek alapvetően polgári jogi szankciói vannak, bizonyos esetekben azonban büntetőjogi relevanciával bírhat –

 figyelmeztetett korábban a Magyar Nemzet megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász azt is elmondta, a felvétel manipulálása szintén bűncselekmény lehet, sőt

a bizonyíték hamisítása alkalmas a választások tisztaságának megkérdőjelezésére. 

Nincsen olyan emberi kapcsolat, amelyet építene a beszélgetések felvétele – vélekedett Hal Melinda klinikai szakpszichológus is.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. február 25. 08:09
A Tisza Párt a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, 55-35 az állás, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye A pártot választani tudók csoportjában 13 százalékpont a különbség a Tisza javára. A részvételi hajlandóságban is jelentős eltérés látszik: a Tisza szimpatizánsainak 97 százaléka biztosra ígéri, hogy részt vesz az áprilisi választásokon, míg a Fidesz támogatói közül 85 százalék nyilatkozott így.
Válasz erre
0
1
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 25. 08:00 Szerkesztve
Sajnos iziszt mélyen érintette mint egy análintrúder,hogy orbán veszített.Ő nem veszíthet. 🤦‍♂️😁Ennyi jött le neki,a hírből ,hogy kiemelkedő nemzeti érték lett az ulti.😁Sajnos ezeknek az embereknek nevezett "polgárok" is szavazhatnak.
Válasz erre
2
2
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 25. 07:53
Valami nagyon mélyen fortyog a magyar társadalomban. MP felszántotta az országot és igen, behatolt a kisvárosokba is. Hihetetlen esély előtt az ország.
Válasz erre
2
2
Ízisz
2026. február 25. 07:46
Z. "akyokushinkaimestere 2026. február 25. 07:25 • Szerkesztve Kiemelkedő nemzeti érték lett az ulti.🤦‍♂️😁 A fideszes nyugdíjas szavazóknak örömtáncot lejtenek.🤣 Viktor valamelyik nap éppen ultizott,és a sors fintora,hogy veszített.👍 Ha a jövő héten egy buzibárba látogat, mi lesz a következő nemzeti értékünk?🤦‍♂️😁" Válasz erre 👆 Ízisz akyokushinkaimestere 2026. február 25. 07:45 Z. Hazudsz megint fizetett kurva!!! Na, akkor másold ide, hogy hol van leírva, hogy veszített Orbán!!! "A kormányfő tabáni Gösser étteremben ült le egy kártyapartira Korda Györggyel, Font Sándorral, Seszták Miklóssal, valamint Pintér Sándorral. Ők egyébként valamennyien tagjai az "Ulti Digitális Polgári Kör"-nek. 2026. 02. 17. 10:26" Az, hogy buzi bárba menne, az a te abberált agyhalott vágyad, korcs pedofil szar!!!💯🖕❗❗❗
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!