Kaja Kallas: „A háború olyan, mint egy szerelmi viszony”

Von der Leyen csak pislogott: az olasz EP-képviselő keményen beolvasott az Európai Bizottság elnökének (VIDEÓ)
A volt tábornok a bizottsági elnök fejére olvasta, hogy semmit sem tesz az európai energiaválság megoldásáért.
Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az iráni konfliktus kapcsán próbált okosakat mondani.
A Politico beszámolója szerint az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas zárt ajtók mögött, a közel-keleti konfliktusra utalva figyelmeztette az uniós vezetőket: a közösség könnyen belesodródhat egy olyan háborúba, amelyből később nehéz lesz kiszállni.
Kallas egy nagyon eredetinek szánt hasonlattal igyekezett érzékeltetni a helyzet veszélyeit:
„A háború olyan, mint egy szerelmi viszony: könnyű belelépni, de nehéz kiszállni belőle.”
A kijelentés a csütörtöki EU-csúcson hangzott el, ahol a vezetők a közel-keleti helyzet és az Irán körüli feszültségek lehetséges következményeit vitatták meg.
Az uniós diplomácia vezetője különösen arra figyelmeztetett, hogy Európa ne sodródjon bele egy nyílt végű konfliktusba az Egyesült Államok és Izrael oldalán.
Miközben Washington egyre nagyobb szerepvállalást vár el szövetségeseitől – például a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók kísérésében –, Brüsszelben egyelőre nincs erős politikai akarat a katonai jelenlét bővítésére.
Érdemes felidézni, hogy az Európai Unió vezetői által szorgalmazott, Oroszország ellen vívandó háború kapcsán nemhogy ilyen költő hasonlatok, de egyéb óva intő bölcsességek sem hagyták el Kaja Kallas száját.
A politikus ugyan hangsúlyozta, hogy az EU-nak meg kell védenie saját érdekeit a térségben, de a jelek szerint Brüsszel inkább a kivárásra rendezkedik be.
Fotó: Genya SAVILOV / AFP