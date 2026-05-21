Ez már jobb, mint egy szappanopera: újabb neveket dobtak be az államtitkári posztra

Sajtóinformációk szerint ő lesz a sportért felelős államtitkár – pénteken jelentik be
Javában megy a találgatás az új sportállamtitkár személyéről, a Nemzeti Sport munkatársa három-négynaponta dob be egy-egy új nevet a lehetséges utódról. A tippverseny Kulcsár Krisztiánnal kezdődött, Kálnoki Kis Attilával folytatódott, de miután mindkettő vaktölténynek bizonyult, most újabb exkluzív infók kerültek be a képzeletbeli kalapba.
A legfrissebb jelölt Lontay Balázs, 42 éves egykori csapatban világbajnok és olimpiai-7. kardvívó, aki jelenleg elnökségi tag a vívószövetségnél és a BVSC-nél, civilben pedig villamosenergia-kereskedelmi vezető az MVM Energetikai Zrt.-nél. A másik bedobott név az 55 éves egyetemi oktató Elbert Gábor, aki a Gyurcsány-kormány idején volt már sportért felelős államtitkár, majd egy rövid ideig főtitkár a Kisteleki István vezette Magyar Labdarúgó Szövetségnél.
Az már korábban kiderült, hogy a sport a Honvédelmi Minisztérium égisze alól átkerül a Pósfai Gábor vezette Belügyminisztériumhoz.
Nyitókép: MTI/Földi Imre