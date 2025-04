Magyar Péter kezdő 11-e: Kulcsár Krisztián, a bukott MOB-elnök

Mindennek azonban nem volt köze Kulcsár Krisztián későbbi távozásához. annak viszont annál inkább, hogy többen is kifogásolták vezetői stílusát, kommunikációját. Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke ezzel kapcsolatban a Nemzeti Sport megkeresésére válaszolva úgy fogalmazott, „Kapkodás és fejetlenség van a Magyar Olimpiai Bizottságban, csak rohannak előre a vezetők azért, hogy megvalósítsák az elképzeléseiket, miközben előáll az a helyzet, hogy az elnökség tagjai közül négy nem szavazhat a közgyűlésen... Én elég régóta munkálkodom a MOB-ban, hiszen Csanádi Árpád mellett is dolgoztam, aztán Schmitt Pál elnöksége idején, majd Borkai Zsolttal két ciklust végigcsináltam, és most is elnökségi tag vagyok, de elmondhatom, hogy

velem elnök még úgy nem beszélt, mint néha Kulcsár Krisztián, aki személyes sértésként élte meg mindig, ha valamivel nem értettem egyet.

Mi megbíztunk benne sokáig, folyamatosan megadtuk az esélyt, ám a bizalom mostanra elfogyott.”

De még nem is ez volt a fő oka, hogy

2021 decemberében a közgyűlés számos tagja levélben követelte Kulcsár Krisztián lemondását.

Sokkal inkább az, hogy az elnök vezetésével drasztikusan átalakították a MOB közgyűlésének szerkezetét, és számos szervezet – többek közt a Magyar Sportújságírók Szövetsége – tagságát is megszüntették. Annak idején épp lapunk hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyben a Kulcsár Krisztiántól a bizalmat korábban megvonó kilenc elnökségi tag, Schmidt Gábor, dr. Deutsch Tamás, Kovács Antal, Pálinger Katalin, Vári Attila, Magyar Zoltán, Gyurta Dániel, Markovits László, és Wladár Sándor részletezi, hogy miért szeretnék Kulcsár Krisztián távozását.