Ilyet még nem látott a háború: elkészült az ukránok új csodafegyvere – ez mindent megváltoztathat

2025. augusztus 25. 17:36

A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg.

2025. augusztus 25. 17:36
null

Ukrajna 2023 végén jelentette be, hogy dolgozik a Neptun R–360-as cirkálórakéta hatótávolságának növelésén. Az RBC Ukraine információi szerint a fejlesztés mostanra befejeződött.

Az új, úgynevezett „Hosszú Neptun” rakéta immár 1000 kilométeres távolságban lévő célpontokat is képes elérni.

A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg – igaz, csak egy rövid videófelvételen. A felvételen látható jellegzetes forma, köztük az X-alakban összecsukható szárnyak alapján a szakértők egyértelműen azonosították a típust. Becsült méretei szerint a rakéta gyorsítórakéta nélkül is meghaladja a hat métert, ami mintegy másfél méterrel hosszabb az előző változatnál. A középső törzsszakasz átmérője is növekedett: 

a korábbi 38 centiméterről 50 centiméterre.

A méretbeli változtatások elsősorban az üzemanyagtartály bővítésének köszönhetők, amely a nagyobb hatótávolság elérését teszi lehetővé. Bár hivatalosan nem ismert, milyen célpontok ellen kívánják bevetni, annyi bizonyos, hogy földi objektumok megsemmisítésére tervezték.

A projekt létezéséről először 2023 novemberében érkeztek hírek, ám Kijev igyekezett teljes titokban tartani a munkálatokat. Egészen 2025 márciusáig nem is szivárgott ki újabb információ, akkor azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy egy mintegy 1000 kilométeres hatótávolságú fegyver készül.

Az eredeti Neptun R–360-as változat hajók elleni bevetésre készült, 870 kilogrammos tömegével 280 kilométerig volt képes repülni, 150 kilogrammos robbanófejjel. Az új fejlesztés pontos paraméterei egyelőre nem ismertek, de szakértők szerint valószínűleg a korábbi verziónál is nagyobb tömeggel rendelkezik.

Nyitókép: X/NOELREPORTS

 

