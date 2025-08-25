Ilyet még nem látott a háború: elkészült az ukránok új csodafegyvere – ez mindent megváltoztathat

Ukrajna 2023 végén jelentette be, hogy dolgozik a Neptun R–360-as cirkálórakéta hatótávolságának növelésén. Az RBC Ukraine információi szerint a fejlesztés mostanra befejeződött.

Az új, úgynevezett „Hosszú Neptun” rakéta immár 1000 kilométeres távolságban lévő célpontokat is képes elérni.

A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg – igaz, csak egy rövid videófelvételen. A felvételen látható jellegzetes forma, köztük az X-alakban összecsukható szárnyak alapján a szakértők egyértelműen azonosították a típust. Becsült méretei szerint a rakéta gyorsítórakéta nélkül is meghaladja a hat métert, ami mintegy másfél méterrel hosszabb az előző változatnál. A középső törzsszakasz átmérője is növekedett:

a korábbi 38 centiméterről 50 centiméterre.

A méretbeli változtatások elsősorban az üzemanyagtartály bővítésének köszönhetők, amely a nagyobb hatótávolság elérését teszi lehetővé. Bár hivatalosan nem ismert, milyen célpontok ellen kívánják bevetni, annyi bizonyos, hogy földi objektumok megsemmisítésére tervezték.