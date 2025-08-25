Ilyet még nem látott a háború: elkészült az ukránok új csodafegyvere – ez mindent megváltoztathat

Bejelentkezett Zelenszkij: elárulta, mikor folytatódnak a béketárgyalások
Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn „lesz egy találkozó” Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is.
A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg.
Ukrajna 2023 végén jelentette be, hogy dolgozik a Neptun R–360-as cirkálórakéta hatótávolságának növelésén. Az RBC Ukraine információi szerint a fejlesztés mostanra befejeződött.
Az új, úgynevezett „Hosszú Neptun” rakéta immár 1000 kilométeres távolságban lévő célpontokat is képes elérni.
A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg – igaz, csak egy rövid videófelvételen. A felvételen látható jellegzetes forma, köztük az X-alakban összecsukható szárnyak alapján a szakértők egyértelműen azonosították a típust. Becsült méretei szerint a rakéta gyorsítórakéta nélkül is meghaladja a hat métert, ami mintegy másfél méterrel hosszabb az előző változatnál. A középső törzsszakasz átmérője is növekedett:
a korábbi 38 centiméterről 50 centiméterre.
A méretbeli változtatások elsősorban az üzemanyagtartály bővítésének köszönhetők, amely a nagyobb hatótávolság elérését teszi lehetővé. Bár hivatalosan nem ismert, milyen célpontok ellen kívánják bevetni, annyi bizonyos, hogy földi objektumok megsemmisítésére tervezték.
A projekt létezéséről először 2023 novemberében érkeztek hírek, ám Kijev igyekezett teljes titokban tartani a munkálatokat. Egészen 2025 márciusáig nem is szivárgott ki újabb információ, akkor azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy egy mintegy 1000 kilométeres hatótávolságú fegyver készül.
Az eredeti Neptun R–360-as változat hajók elleni bevetésre készült, 870 kilogrammos tömegével 280 kilométerig volt képes repülni, 150 kilogrammos robbanófejjel. Az új fejlesztés pontos paraméterei egyelőre nem ismertek, de szakértők szerint valószínűleg a korábbi verziónál is nagyobb tömeggel rendelkezik.
