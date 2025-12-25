Szoboszlai Dominik megjelenése után Cristiano Ronaldo posztolt, Marco Rossi nem hagyta annyiban

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőnek csúcspontja volt, amikor Portugáliában 2–2-es döntetlent tudtunk elérni Szoboszlai Dominik 91. percében szerezett góljával. Akkor az eufóriában azt hittük, semmi sem állíthat meg minket abban, hogy kijussunk a vb-re. Aztán sajnos nem így lett…

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo / Fotó: Severin Aichbauer / APA-PictureDesk

A portugálok kijutottak ugyan, de nem azon a bizonyos lisszaboni mérkőzésen, ahhoz ugyanis nyerniük kellett volna. Cristiano Ronaldón nem múlt, ő két gólt szerzett. A találkozó után posztolt is az Instagramon: