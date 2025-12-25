Szoboszlai Dominik megjelenése után Cristiano Ronaldo posztolt, Marco Rossi nem hagyta annyiban

Ezt írta ki Cristiano Ronaldo a magyarok elleni meccs után – még Szoboszlai is lájkolta a bejegyzését
Az ötszörös aranylabdás vélhetően más hangvételű posztot tervezett.
2025-ben bőven szolgáltatott témát a magyar labdarúgó-válogatott, hiszen Nemzetek Ligája-osztályozót, majd világbajnoki selejtezőt vívtunk – sajnos mindkettőt eredménytelenül. Összeszedtük, hogy melyek voltak idén a nemzeti csapatunkkal kapcsolatos legolvasottabb hírek a Mandineren. Főszerepben: Szoboszlai Dominik.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőnek csúcspontja volt, amikor Portugáliában 2–2-es döntetlent tudtunk elérni Szoboszlai Dominik 91. percében szerezett góljával. Akkor az eufóriában azt hittük, semmi sem állíthat meg minket abban, hogy kijussunk a vb-re. Aztán sajnos nem így lett…
A portugálok kijutottak ugyan, de nem azon a bizonyos lisszaboni mérkőzésen, ahhoz ugyanis nyerniük kellett volna. Cristiano Ronaldón nem múlt, ő két gólt szerzett. A találkozó után posztolt is az Instagramon:
Egyre közelebb vagyunk a célunkhoz”
– írta, amiben azért volt csúsztatás, hiszen Szoboszlai találata miatt éppen, hogy távolabb kerültek tőle egy kis lépéssel.
A bejegyzést még a magyar válogatott csapatkapitánya is lájkolta, akinek egyébként sikerült is mezt cserélnie az ötszörös aranylabdással – ezt éppen a Mandinernek árulta el a lefújást követően Lisszabonban, a hír pedig bejárta a világsajtót.
Szoboszlai öltözködése egész évben témát szolgáltatott. Jól emlékezhetünk rá, hogy a válogatott összetartásokra mindig igen látványos és extravagáns szettben vonult be Telkibe. A vb-selejtezők után a Madame Tussauds Budapestben leleplezték a viaszmását. Azon az eseményen árulta el a 25 éves középpályás, hogy tanácsadók segítenek neki kiválasztani a ruhakölteményeket, amikben megjelenik a nyilvánosság előtt.
Amikor még októberben a helyszínen nézte meg barátja miatt a Csákvár–Békéscsaba NB II-es bajnokit, akkor sem éppen visszafogott stílusban öltözködött. A rajongók pedig szinte azonnal ölre mentek egymással a liverpooli sztár megjelenése miatt. Pedig hát nem a ruha teszi az embert – sokkal inkább az a teljesítmény, amit az angol bajnoki címvédő mezében hétről hétre produkál.
A magyar válogatott csapatkapitányának megjelenése sokaknál kicsapta a biztosítékot.
Aligha, de hát a magyar szeret álmodozni. Egy hazai portál vetette fel, hogy akár összejöhetne a „diplomáciai kijutás” is. Mint írták, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő torna politikai szempontból is kényes, miután olyan nemzetek is kvalifikáltak már a vb-re, amelyek kifejezetten rossz viszonyban vannak az USA-val.
Az iráni stáb legtöbb tagja például nem kapott vízumot az amerikai sorsolásra, amivel egyes lapok szerint Irán világbajnoki szereplése is veszélybe kerülhet. Ebből jött az a következtetés, hogy a beugrók készen állnak – például Magyarország.
Az már más kérdés, hogy egy ázsiai csapatot kis eséllyel pótolnának Európából, ha szükség lenne rá, és ha mégis, valószínűleg akkor is az egyik pótselejtező vesztese jöhetne szóba, nem az oda el sem jutó válogatott.
Magyarország „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet.”
Nemcsak világbajnoki selejtezőket, hanem Nemzetek Ligája-osztályozót is játszott a magyar válogatott idén – sajnos a törökök elleni meccsek sem sikerültek túl fényesre. Ettől függetlenül sok emlékezetes momentuma maradt a párharcnak, például Szoboszlai Dominik és Arda Güler külön csatája, ami aztán a közösségi médiában is folytatódott.
A másik, hogy a budapesti visszavágó nem mindennapi dolog miatt szakadt félbe:
naplemente után állították meg rövid időre a meccset, hogy a török játékosok étkezni tudjanak a Ramadán miatt.
Sajnos, használt nekik a táplálék, 3–0-ra nyertek, így 6–1-es összesítéssel küldtek minket a B divízióba.
Az isztambuli 1-3 után a magyar válogatott a telt házas Puskás Arénában próbálja kiharcolni a bennmaradást a Nemzetek Ligája A-divíziójában.
Hiába érte el a már fentebb említett bravúros, 2–2-es döntetlent Portugáliában a magyar válogatott, az írek elleni kínos hazai kudarc után (2–3) még a vb-pótselejtezőt érő második helyet sem sikerült megszerezni. A mérkőzés után persze azonnal felmerült Marco Rossi szövetségi kapitány felelőssége, és, hogy folytassa-e a munkát – magát a trénert is megviselte a vereség.
Mielőtt azonban a szövetség közgyűlése után hivatalosan is bejelentették volna, a sajtóban már szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy az olasz kapitány maradni szeretne és az MLSZ is kitart mellette.
Rossi beszámolóját aztán Csányi Sándorék meg is hallgatták, és úgy döntöttek, bíznak abban, hogy vele léphet újra a siker útjára a válogatott – először jövő ősszel a Nemzetek Ligájában, aztán 2027-ben az Európa-bajnoki selejtezőkön.
Minden kiderül!
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor