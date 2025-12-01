Elképesztő fordulatban bíznak: így juthat ki a foci-vb-re a magyar válogatott

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Az egyik magyar portál megtalálta az utolsó lehetőséget, hogy Marco Rossi csapata részt vegyen a jövő évi tornán. Szerintük Donald Trump amerikai elnök miatt egy válogatott visszaléphet a labdarúgó-világbajnokságtól, így jöhetne képbe Magyarország.
Mint ismert, az utolsó fordulóban elszenvedett vereségével a magyar labdarúgó-válogatott csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, így nem játszhat pótselejtezőt, és sorozatban tizedszer nem lesz ott a vb-n. Az írek a triplázó Troy Parrott hathatós közreműködésével összetörték a világbajnokságról szóló álmainkat, így a pályán elért eredmények alapján nem kvalifikálhatja már magát Marco Rossi együttese. A Promotions.hu portálnál viszont úgy látják, maradt még egy esélyünk...
Az oldal emlékeztet: a 48 csapatosra bővített világbajnoki mezőny továbbra sem teljes. Egyrészt még a pótselejtezőket sem játszották le, másrészt „diplomácia gondok” is akadnak. Mint írják, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő torna politikai szempontból is kényes, miután olyan nemzetek is kvalifikáltak már a vb-re, amelyek kifejezetten rossz viszonyban vannak az USA-val. Bár Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, a válogatottak játékosai és a stábtagok gond nélkül beutazhatnak országukba a jövő nyáron, ez közel sem tűnik annyira egyszerűnek, mint ígéri.
Az amerikaiak ugyanis hiába várják szívélyesen a fociszövetségek küldöttségeit, mégsem adtak vízumot az iráni stáb legtöbb tagjának a pénteki csoportsorsolásra. Az eseménynek a washingtoni Kennedy Center ad otthont. A Promotions szerint a perzsa állam illetékesei háborognak, és megpedzegették, hogy bojkottálják a sorsolást. Sőt – teszik hozzá –, egyes médiumok már azt is kilátásba helyezték, hogy ezzel a húzással Irán világbajnoki szereplése is veszélybe kerülhet.
A lap ebből azt a következtetést vonta le, hogy alighanem több nemzeti együttes is szívesen beugrana a helyükre, így a magyar is.
Marco Rossi és csapata reménykedhet, egy válogatott lemondhatja a világbajnoki szereplést Donald Trump miatt
– jelzik a címben, majd a leadben is megerősítik, hogy Magyarország ugyan „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet”.
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert