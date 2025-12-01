Elképesztő fordulatban bíznak: így juthat ki a foci-vb-re a magyar válogatott

Az amerikaiak ugyanis hiába várják szívélyesen a fociszövetségek küldöttségeit, mégsem adtak vízumot az iráni stáb legtöbb tagjának a pénteki csoportsorsolásra. Az eseménynek a washingtoni Kennedy Center ad otthont. A Promotions szerint a perzsa állam illetékesei háborognak, és megpedzegették, hogy bojkottálják a sorsolást. Sőt – teszik hozzá –, egyes médiumok már azt is kilátásba helyezték, hogy ezzel a húzással Irán világbajnoki szereplése is veszélybe kerülhet.

A lap ebből azt a következtetést vonta le, hogy alighanem több nemzeti együttes is szívesen beugrana a helyükre, így a magyar is.

Marco Rossi és csapata reménykedhet, egy válogatott lemondhatja a világbajnoki szereplést Donald Trump miatt

– jelzik a címben, majd a leadben is megerősítik, hogy Magyarország ugyan „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet”.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert