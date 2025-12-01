Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott labdarúgás világbajnokság Donald Trump

Elképesztő fordulatban bíznak: így juthat ki a foci-vb-re a magyar válogatott

2025. december 01. 09:07

Az egyik magyar portál megtalálta az utolsó lehetőséget, hogy Marco Rossi csapata részt vegyen a jövő évi tornán. Szerintük Donald Trump amerikai elnök miatt egy válogatott visszaléphet a labdarúgó-világbajnokságtól, így jöhetne képbe Magyarország.

2025. december 01. 09:07
null

Mint ismert, az utolsó fordulóban elszenvedett vereségével a magyar labdarúgó-válogatott csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, így nem játszhat pótselejtezőt, és sorozatban tizedszer nem lesz ott a vb-n. Az írek a triplázó Troy Parrott hathatós közreműködésével összetörték a világbajnokságról szóló álmainkat, így a pályán elért eredmények alapján nem kvalifikálhatja már magát Marco Rossi együttese. A Promotions.hu portálnál viszont úgy látják, maradt még egy esélyünk... 

ROSSI, Marco, világbajnokság, magyar labdarúgó-válogatott, Donald Trump
Világbajnokság: egy hazai portál szerint Marco Rossi csapata ugyan elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet 

Ezt is ajánljuk a témában

Világbajnokság: egy magyar lap szerint még van esély a kijutásra

Az oldal emlékeztet: a 48 csapatosra bővített világbajnoki mezőny továbbra sem teljes. Egyrészt még a pótselejtezőket sem játszották le, másrészt „diplomácia gondok” is akadnak. Mint írják, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő torna politikai szempontból is kényes, miután olyan nemzetek is kvalifikáltak már a vb-re, amelyek kifejezetten rossz viszonyban vannak az USA-val. Bár Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, a válogatottak játékosai és a stábtagok gond nélkül beutazhatnak országukba a jövő nyáron, ez közel sem tűnik annyira egyszerűnek, mint ígéri.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikaiak ugyanis hiába várják szívélyesen a fociszövetségek küldöttségeit, mégsem adtak vízumot az iráni stáb legtöbb tagjának a pénteki csoportsorsolásra. Az eseménynek a washingtoni Kennedy Center ad otthont. A Promotions szerint a perzsa állam illetékesei háborognak, és megpedzegették, hogy bojkottálják a sorsolást. Sőt – teszik hozzá –, egyes médiumok már azt is kilátásba helyezték, hogy ezzel a húzással Irán világbajnoki szereplése is veszélybe kerülhet.

A lap ebből azt a következtetést vonta le, hogy alighanem több nemzeti együttes is szívesen beugrana a helyükre, így a magyar is.

Marco Rossi és csapata reménykedhet, egy válogatott lemondhatja a világbajnoki szereplést Donald Trump miatt

– jelzik a címben, majd a leadben is megerősítik, hogy Magyarország ugyan „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet”.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. december 01. 10:24
Hát ez kb olyan, mint amikor egy angol lordnál odaírják, hogy 76. az trónöröklési sorrendben.
Válasz erre
3
0
ördöngös pepecselés
2025. december 01. 10:19
Irán helyett egyértelmű, hogy a jogtalanul kizárt és Ázsiába száműzött Oroszország ugorhatna be
Válasz erre
3
0
ujujuj
2025. december 01. 10:16
Ne már. Ez annál is szánalmasabb elképzelés, mint ami 98-ban volt, hogy a jugoszlávokat megszankcionálják, és minket hívnak be a vb-re. Legalább a mandinernek nem kellene teret adnia az ilyen idétlen elmélkedéseknek.
Válasz erre
4
0
Swansea2688
2025. december 01. 10:11
Az eddigi teljesítmény után mi a fenének jussunk ki, bokszzsáknak?! Nem kell több lebőgés, előbb tanuljanak meg focizni a botlábúak.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!