Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
horváth krisztián chriss ronson dj betegség

Friss: 48 éves korában meghalt a híres magyar DJ

2026. január 11. 19:57

Az előadóművész hosszas betegség után hunyt el.

2026. január 11. 19:57
null

48 éves korában elhunyt Chriss Ronson, polgári nevén Horváth Krisztián, aki három évtizeden át volt a hazai elektronikus zenei élet meghatározó alakja. 

A ’90-es évektől kezdve a legnagyobb nevekkel játszott együtt, mixlemezei, saját kiadói és produceri munkái révén pedig nemzetközi elismerést is kivívott, többek között a Renaissance és a Global Underground kötelékében. Stílusa és közönségérzékenysége generációkat kötött össze a tánctéren, legyen szó klubokról vagy nagyszínpadokról. 2025 végén egészségügyi okok miatt ideiglenesen visszavonult a fellépésektől, rajongói támogatását és megértését kérve ebben a nehéz időszakban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

„Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt. Emlékét szívünkben örökké hordozzuk tovább!” – áll az előadó közösségi oldalán látható bejegyzésben.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2026. január 11. 21:13
Isten nyugosztalja!
Válasz erre
0
0
Bicsike
•••
2026. január 11. 20:41 Szerkesztve
Legyen könnyű neki a föld. Részvétem a családnak. Egy észrevételem lenne.: “ aki három évtizeden át volt a hazai elektronikus zenei élet meghatározó alakja.” A 90-es évek közepétől 2015-ig jártam elektronikus zenei bulikba országszerte. Soha egyszer sem hallottam róla…
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!