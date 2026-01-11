Friss: 48 éves korában meghalt a híres magyar DJ

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Az előadóművész hosszas betegség után hunyt el.
48 éves korában elhunyt Chriss Ronson, polgári nevén Horváth Krisztián, aki három évtizeden át volt a hazai elektronikus zenei élet meghatározó alakja.
A ’90-es évektől kezdve a legnagyobb nevekkel játszott együtt, mixlemezei, saját kiadói és produceri munkái révén pedig nemzetközi elismerést is kivívott, többek között a Renaissance és a Global Underground kötelékében. Stílusa és közönségérzékenysége generációkat kötött össze a tánctéren, legyen szó klubokról vagy nagyszínpadokról. 2025 végén egészségügyi okok miatt ideiglenesen visszavonult a fellépésektől, rajongói támogatását és megértését kérve ebben a nehéz időszakban.
„Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt. Emlékét szívünkben örökké hordozzuk tovább!” – áll az előadó közösségi oldalán látható bejegyzésben.
