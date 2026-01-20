Óriási bajban a kétéltűek: a fajok mintegy 40 százalékát a kihalás fenyegeti

A szaknyelvben RaHV3 elnevezéssel jelölt kórokozó rontja az állatok fizikai állapotát, gyengítheti az immunrendszerüket, s így kaput nyithat a súlyosabb megbetegedések előtt. Mivel a vírust ebihalakban is kimutatták, a kutatók úgy vélik, hogy az állatok leginkább lárvakorukban fertőződhetnek meg, amikor az immunrendszerük még éretlen, a bőrük pedig még nincs elszarusodva, emiatt fogékonyabbak a rajta keresztül támadó kórokozókra. A betegség jelei szezonálisan, főként januártól áprilisig figyelhetők meg a kifejlett békákon, és bár a tüneteket mutatók többsége a tapasztalatok szerint természetes úton meggyógyul, a vírus, más herpeszvírusokhoz hasonlóan, lappangóvá válik. A megbetegedett egyedek bőrük hámlásával nagy mennyiségű kórokozót ürítenek az élőhelyükül szolgáló vízbe, amitől a lárvák és akár a felnőtt állatok is jelentős számban és gyorsan megfertőződnek. A téli időszak a vírus terjedése szempontjából azért is kritikus, mert a hibernáció legyengítheti az állatok immunrendszerét, s a lappangó fertőzések aktiválódnak, így a herpeszvírusok tünetei is felerősödhetnek a nyugalmi állapotot követő szaporodási időszakban.

A tavakban a vírus hosszabb ideig fertőzőképes marad, ami növeli a kór átadásának a veszélyét.

Eddig még viszonylag kevés vizsgálat született a vírussal, illetve hosszú távú hatásaival kapcsolatban – mondja Ujhegyi Nikolett. A kutató-­ csoportjuk 2017-es vizsgálatában már láttak hólyagos tüneteket erdei békákon, főleg a városi élőhelyekről fogott egyedeken, de akkor még nem volt egyértelmű, hogy ez betegségtünet.

A külföldi kutatások azt mutatták, hogy a felnőtt békáknál nem jár azonnali magas halandósággal a fertőzés. Hazai körülmények között, a Magyarországon talált vírusvariánssal nem voltak még fertőzési kísérletek, illetve a vírus ebihalakra gyakorolt hatásáról sincsenek még kellő mélységű ismeretek. Nagy valószínűséggel mind a felnőtt állatoknál, mind az ebihalaknál az általános állóképesség romlását okozza a kórokozó, de a szakemberek még nem tudják pontosan, hogy ennek mi lehet az állatokra és a populációra gyakorolt hosszú távú következménye. Ezért is kezdték el a célzott vizsgálatokat.

Az olyan környezeti stresszhatások, mint a hőhullám vagy az aszály, illetve a környezetszennyezés következményei, mint a mikroműanyagok koncentrációjának növekedése a természetes vizekben, szintén ronthatják a békák immunválaszát.