Nipah vírus: kiderült az igazság arról, fenyeget-e új világjárvány
Újra felbukkant egy rendkívül magas halálozású vírus Indiában, és sokan már a következő Covidot emlegetik. Magyar virológusok azonban lehűtik a kedélyeket, és elmondják, mire számíthatunk valójában.
Az Indiában felbukkant újabb nipah vírusos esetek kapcsán sokakban felmerült a kérdés, vajon egy újabb világjárvány küszöbén állunk-e.
Magyar szakértők szerint azonban nincs ok pánikra.
Kemenesi Gábor virológus és Rusvai Miklós állatorvos-virológus egybehangzóan hangsúlyozta:
a nipah vírus járványtani szempontból teljesen más kategóriát jelent, mint a Covid–19, és Európában, így Magyarországon is rendkívül alacsony a kockázata.
A nipah vírus nem új keletű kórokozó, az elmúlt két évtizedben több kisebb járványt is regisztráltak Indiában és Bangladesben.
Terjedése azonban rendkívül korlátozott, mivel nem cseppfertőzéssel vagy levegőben terjed, hanem kizárólag szoros, közvetlen kontaktus útján.
Az eddigi emberről emberre történő fertőzések többsége kórházi környezetben történt, súlyos állapotú betegek ellátása során.
A szakértők szerint a vírus képtelen lenne a Covidhoz hasonló gyors és tömeges terjedésre.
Rusvai Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy a nipah vírus természetes hordozói a gyümölcsevő denevérek, amelyek nem élnek Európában.
Ez azt jelenti, hogy a vírusnak nincs természetes fenntartó közege a kontinensen. Bár elméletileg előfordulhatnak behurcolt esetek a viszonylag hosszú, akár 10–12 napos lappangási idő miatt,
ezek sem jelentenének járványveszélyt, mivel a fertőzés továbbadásához közvetlen fizikai kontaktus szükséges.
Az európai hatóságok által bevezetett szűrések és ellenőrzések elsősorban elővigyázatossági intézkedések, amelyeket a vírus magas halálozási aránya indokol, nem pedig a gyors terjedés veszélye.
A szakértők szerint a nipah vírus sem a Covid–19-hez, sem a nyugat-afrikai ebolajárványhoz nem hasonlítható, és modern európai egészségügyi környezetben nincs reális esély arra, hogy széles körű járvánnyá váljon.
Nyitókép: Beata Zawrzel / AFP