Nipah vírus: kiderült az igazság arról, fenyeget-e új világjárvány

A nipah vírus nem új keletű kórokozó, az elmúlt két évtizedben több kisebb járványt is regisztráltak Indiában és Bangladesben.

Terjedése azonban rendkívül korlátozott, mivel nem cseppfertőzéssel vagy levegőben terjed, hanem kizárólag szoros, közvetlen kontaktus útján.

Az eddigi emberről emberre történő fertőzések többsége kórházi környezetben történt, súlyos állapotú betegek ellátása során.

A szakértők szerint a vírus képtelen lenne a Covidhoz hasonló gyors és tömeges terjedésre.

Rusvai Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy a nipah vírus természetes hordozói a gyümölcsevő denevérek, amelyek nem élnek Európában.