Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
india európában magyarországon nipah vírus rusvai miklós kemenesi gábor vírus

Nipah vírus: kiderült az igazság arról, fenyeget-e új világjárvány

2026. február 01. 08:47

Újra felbukkant egy rendkívül magas halálozású vírus Indiában, és sokan már a következő Covidot emlegetik. Magyar virológusok azonban lehűtik a kedélyeket, és elmondják, mire számíthatunk valójában.

2026. február 01. 08:47
null

Az Indiában felbukkant újabb nipah vírusos esetek kapcsán sokakban felmerült a kérdés, vajon egy újabb világjárvány küszöbén állunk-e. 

Magyar szakértők szerint azonban nincs ok pánikra. 

Kemenesi Gábor virológus és Rusvai Miklós állatorvos-virológus egybehangzóan hangsúlyozta

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

a nipah vírus járványtani szempontból teljesen más kategóriát jelent, mint a Covid–19, és Európában, így Magyarországon is rendkívül alacsony a kockázata.

A nipah vírus nem új keletű kórokozó, az elmúlt két évtizedben több kisebb járványt is regisztráltak Indiában és Bangladesben. 

Terjedése azonban rendkívül korlátozott, mivel nem cseppfertőzéssel vagy levegőben terjed, hanem kizárólag szoros, közvetlen kontaktus útján. 

Az eddigi emberről emberre történő fertőzések többsége kórházi környezetben történt, súlyos állapotú betegek ellátása során. 

A szakértők szerint a vírus képtelen lenne a Covidhoz hasonló gyors és tömeges terjedésre.

Rusvai Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy a nipah vírus természetes hordozói a gyümölcsevő denevérek, amelyek nem élnek Európában. 

Ez azt jelenti, hogy a vírusnak nincs természetes fenntartó közege a kontinensen. Bár elméletileg előfordulhatnak behurcolt esetek a viszonylag hosszú, akár 10–12 napos lappangási idő miatt, 

ezek sem jelentenének járványveszélyt, mivel a fertőzés továbbadásához közvetlen fizikai kontaktus szükséges.

Az európai hatóságok által bevezetett szűrések és ellenőrzések elsősorban elővigyázatossági intézkedések, amelyeket a vírus magas halálozási aránya indokol, nem pedig a gyors terjedés veszélye. 

A szakértők szerint a nipah vírus sem a Covid–19-hez, sem a nyugat-afrikai ebolajárványhoz nem hasonlítható, és modern európai egészségügyi környezetben nincs reális esély arra, hogy széles körű járvánnyá váljon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Beata Zawrzel / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
•••
2026. február 01. 09:34 Szerkesztve
Magyar virológusok azonban lehűtik a kedélyeket, Azt sem tudjátok idióta mandiner hogy melyik kifejezést mire használjuk. Hát basszátok meg ezt új vírust úgy várjuk hogy csak na de a virológusok lehűtötték a kedélyeket. Az "újságírókból" a legallja jutott a mandinernek.
Válasz erre
0
0
74bro
•••
2026. február 01. 09:23 Szerkesztve
Mivel az elmúlt járványokat, a harmadik világháborút, az atomcsapásokat, a klímakatasztrófát, a tengerszint emelkedését Grönland elolvadása után, a különböző rejtéjes afrikai vírusokat viszonylag jól túléltem, nem igazán aggódom.
Válasz erre
0
0
Toma78
2026. február 01. 09:08
Azért remélem Ursula előveszi a telefont és rendel az ukrán törpétől még 500 milliárd dollárért egy kis Csernobili hűtővizet palackozva, mert az biztos gyógyitja....🤡👎
Válasz erre
3
0
sersem
2026. február 01. 09:00
Dikk mán szoszi! Mind meghálunk, jáj!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!