Siessen, még nem késő: erre a napra minden magyar igazolást kaphat a közszolgáltatótól!

A Ferencváros szurkolói még mindig a csütörtök esti, Braga ellen aratott történelmi Európa-liga-siker hatása alatt vannak: a zöld-fehérek remek játékkal és fegyelmezett védekezéssel kapott gól nélkül győzték le 2–0-ra favorit riválisukat a nyolcaddöntő budapesti első felvonásán.

A szenzációszámba menő portugálverés margójára a jövő heti, bragai visszavágót is közvetítő magyar közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport tréfás gerillamarketinggel jelentkezett: egy, a munkáltatók számára szóló „igazolással”, amely lehetővé teszi, hogy a jövő csütörtökön szokatlanul korai időpontban, 16:30-kor kezdődő sorsdöntő összecsapásra minden érdeklődő időben hazaérhessen a melóból.