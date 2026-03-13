Siessen, még nem késő: erre a napra minden magyar igazolást kaphat a közszolgáltatótól!

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
Egyszerűen csak ki kell nyomtatni. A magyar közszolgálati sportcsatorna szeretné, ha minél többen látnák a Fradi sorsdöntő El-visszavágóját.
A Ferencváros szurkolói még mindig a csütörtök esti, Braga ellen aratott történelmi Európa-liga-siker hatása alatt vannak: a zöld-fehérek remek játékkal és fegyelmezett védekezéssel kapott gól nélkül győzték le 2–0-ra favorit riválisukat a nyolcaddöntő budapesti első felvonásán.
A szenzációszámba menő portugálverés margójára a jövő heti, bragai visszavágót is közvetítő magyar közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport tréfás gerillamarketinggel jelentkezett: egy, a munkáltatók számára szóló „igazolással”, amely lehetővé teszi, hogy a jövő csütörtökön szokatlanul korai időpontban, 16:30-kor kezdődő sorsdöntő összecsapásra minden érdeklődő időben hazaérhessen a melóból.
Ezt is ajánljuk a témában
A portugáliai visszavágót csütörtök délután 16:30-as kezdéssel rendezik meg.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője a látszatra sem adott, egyértelműen kijelentette, hogy az Orbán-kormány bukását akarja, és nyíltan beállt a Tisza Párt mögé.