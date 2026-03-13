Ft
03. 13.
péntek
kormány Tisza Párt magyarország Magyar Péter orbán viktor

Nem nyugszanak az ukránok: már Zelenszkij tévéje is nekiment Orbán Viktornak és a védett áraknak (VIDEÓ)

2026. március 13. 11:06

Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője a látszatra sem adott, egyértelműen kijelentette, hogy az Orbán-kormány bukását akarja, és nyíltan beállt a Tisza Párt mögé.

2026. március 13. 11:06
null

Támadást indított Volodimir Zelenszkij sajtója a védett ár ellen, amit Orbán Viktor jelentett be hétfőn egy rendkívüli kormányülést követően. E lépésnek köszönhetően a benzin ára 595 forintnál, a gázolajé pedig 615 forintnál megállt, a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek efölé – írta az Ellenpont.

Azonban a rendelkezésnek van egy olyan kitétele is, miszerint 

a kedvezményes árat kizárólag a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek vehetik igénybe.

Ez pedig mint kiderült, nem tetszett Igor Gavriscsaknak, az ukrán 24 Kanal műsorvezetőjének, aki szerdán kelt ki a magyar kormányzati döntés ellen.

Mint az oknyomozó portál írja, már a téma felvezetése is erősre „sikerült”. Gavriscsak úgy fogalmazott a műsorban, hogy Orbán Viktor „úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál”.

Ezután az ukrán újságíró kifejtette, hogy mit ért „manipuláció” alatt. „Rögzítik az árakat, felső árplafont szabnak meg, de csak a magyar autókra és a magyar rendszámú járművekre. Vagyis, jelképesen szólva, 

ukrán rendszámmal nem a rögzített árat fogják fizetni, hanem egy lényegesen magasabbat. 

Ráadásul tudjuk, hogy sok ukrán fuvarozó gyakorlatilag ingajáratban dolgozik Ukrajna és Magyarország között. Értik, hogy nekik ezek nagyon magas árak lesznek” – fogalmazott.

Ugyanakkor Gavriscsak egy szót sem szólt arról, hogy a magas ár részben az ukrán kormánynak és Zelenszkij elnöknek „köszönhető”, hiszen ők állították le a Barátság olajvezetéken a szállítást. S a műsorvezető ennek ellenére akarja azt, hogy a magyar kormány a magyar stratégiai készletek felszabadításával az ukrán fuvarozóknak segítsen. 

Nem kerteltek: Orbán bukását akarják

Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy Gavriscsak nemcsak a védett árba látott bele ukránellenes összeesküvést. Hergelve a közönségét arra célozgatott, hogy Orbán Viktornak „speciális” tervei vannak Ukrajna jövőjével kapcsolatban.

Kijelentette, „Orbán abszolút elfogadhatatlan dolgokat mondott. Az egyik interjúban kijelentette, hogy akarják, hogy Ukrajna létezzen. De hogyan fogalmazott? Azt mondta, hogy Magyarországnak nagyon előnyös, ha Oroszország és Magyarország között létezik valami, amit Ukrajnának lehet nevezni. Nos, ebből meg kell érteniük Orbán egész hozzáállását”.

Ezt követően az újságíró kimondta:

Ukrajna érdeke egyértelműen az, hogy Orbán Viktort és kormányát leváltsák április 12-én”.

Még azt is hozzátette, hogy azért, mert akkor nem kell többet hallani a magyar miniszterelnök „vakkantásait”. (...) Egyébként említsük meg azt a 90 milliárdot is, amelyet az Európai Unió éppen Ukrajna gazdaságának támogatására szán, valamikor 12-e után, május hónapra – idézte az Ellenpont.

Meghatározó ukrán sajtóorgánum

A 24 Kanal egy ukrán hírtelevízió, és online híroldal, amely főként politikai, gazdasági és háborús hírekkel foglalkozik. A YouTube-on jelenleg közel 9 millió feliratkozójuk van, és eddig több mint 14 milliárd videómegtekintést értek el. Egy elemzés szerint YouTube-on a 24 Kanal az egyik legnézettebb ukrán hírcsatorna.

A magyar védett árat bíráló és a magyar kormány leváltásában reménykedő Igor Gavriscsak pedig ennek a sajtóurgánumnak az egyik legismertebb arca. Gavriscsak elsősorban politikai, geopolitikai témákban és az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban készít műsorokat.

Jó ideje Magyar Péternek szurkolnak

A portál arra is kitért, hogy abban már jó ideje nincs semmi újdonság, hogy az ukrán újságírók és influenszerek Magyar Péternek és a Tisza választási győzelméért drukkolnak.

Ennél a pontnál emlékeztettek Dmitrij Gordon televíziós műsorvezető és bloggerre, aki minden eddiginél nyíltabban állt ki a napokban az ellenzéki pártelnök mellett. Gordon szavait azért érdemes komolyan venni, mert annak idején jelentős szerepe volt Zelenszkij felfuttatásában és elnökké választásában.

A műsorvezető vendégével egészen odáig jutott, hogy 

Magyar egy „nagyon ügyes” politikus, aki Ukrajna egyik legközelebbi szövetségese. 

Még az is elhangzott a beszélgetés során, hogy ha a Tisza-vezér esetleg olyat mond, ami ez utóbbinak látszólag ellentmond, azt csak a választás miatt mondja, „el kell neki nézni”.

Az ukrán tévé vonatkozó műsorát alább tekintheti meg:

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

formaegy-2
2026. március 13. 12:41
Meg kell hagyni, hogy az a mocskos terrorista maffia gyilkos pofátokon jó vastag bőr van! Kell az OROSZ gáz, kell a diesel, kell az áram, de az ezeket biztosító vezetéket elzártátok! Mi a kurva anyátok közötök van ahhoz, hogy a MAGYAR MINISZTER a MAGYAR EMBEREKET védve milyen áron adja az üzemanyagot?????????? Én még az ukrán kamionokat is kitiltanám M.o.-ról! Menjetek a maffia lengyel haverjaitok felé! A pöcsével zongorázó puccosseggű vezíííííííííretek biztosítsa nektek az olcsó üzemanyagot, és akkor furikázhattok tetves maffia ukrán kutyák! A világ legaljasabb hazaáruló, idegen érdekeket kiszolgáló, magyar ellenes rühes kutyátokat - M.P.-t - pedig dugjátok fel magatoknak! Ugye értitek mocskos maffia, terrorista, gyilkos alvilági ukrán kutyák?!
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. március 13. 12:37
"Ugyanakkor Gavriscsak egy szót sem szólt arról, hogy a magas ár részben az ukrán kormánynak és Zelenszkij elnöknek „köszönhető”, hiszen ők állították le a Barátság olajvezetéken a szállítást." Nem, a magas ár gyakorlatilag csak a békepárti Trumpnak köszönhető. A magyar üzemanyagárak ugyanis igazodnak a régiós árakhoz, ergo akkor is ugyanezen a szinten lenne ha ömlene az olaj a druzsbán. Annyit hazudtok, hogy ez már olyan nektek, mint a levegővétel. A megvágott videó a demens ukrán bácsitól már szóra sem érdemes. Elképesztően gusztustalan az a prolihergelés, amit a választások előtt műveltek... A prostisrácok (másoknak moszkvai srácok) sem volt semmi, amíg ők voltak a zászlóshajó 4 éve, de most mindennél sikerült lejjebb küzdeni magatokat. Erre lassan már a takonygerinc sem lesz megfelelő jelző. Mondjuk amíg szar van, a légy is odarepül. Itt is meg fog kezdődni. 3, 2, 1, rajt...
Válasz erre
1
1
arpadan
2026. március 13. 12:36
És az ki a fenét érdekel, hogy Ukrajnának mi az érdeke a magyar választásokkal kapcsolatban ? Releváns ?
Válasz erre
1
1
bondavary
2026. március 13. 12:35
"reakcio1969greeen 2026. március 13. 12:27 Erra csak azt tudom mondani, hogy Bameg...!! Komoly irodalma van ennek, egész NATO egységeket hoztak létre ez orosz dezinformációs hadviselés leküzdésére" Mi a baj azzal, ha két ország háborúját nézve mindkét fél álláspontját látni akarjuk? Miért félnek a másik oldalú információtól Brüsszelben ugyanúgy, ahogyan a szovjet birodalom félt a nyugatról jövő információktól. Ezt nézve mitől különb a liberális demokrácia a szovjet típusó népi demokráciától?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!