Nem nyugszanak az ukránok: már Zelenszkij tévéje is nekiment Orbán Viktornak és a védett áraknak (VIDEÓ)

Magyarország ellen indított támadást Ukrajna, Zelenszkij ezt már nem tudja kimagyarázni
A jelenlegi világpiaci ársokk miatt a Török Áramlat leállása nem Oroszországnak fájna, hanem Ukrajna szövetségeseinek.
Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője a látszatra sem adott, egyértelműen kijelentette, hogy az Orbán-kormány bukását akarja, és nyíltan beállt a Tisza Párt mögé.
Támadást indított Volodimir Zelenszkij sajtója a védett ár ellen, amit Orbán Viktor jelentett be hétfőn egy rendkívüli kormányülést követően. E lépésnek köszönhetően a benzin ára 595 forintnál, a gázolajé pedig 615 forintnál megállt, a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek efölé – írta az Ellenpont.
Azonban a rendelkezésnek van egy olyan kitétele is, miszerint
a kedvezményes árat kizárólag a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek vehetik igénybe.
Ez pedig mint kiderült, nem tetszett Igor Gavriscsaknak, az ukrán 24 Kanal műsorvezetőjének, aki szerdán kelt ki a magyar kormányzati döntés ellen.
Mint az oknyomozó portál írja, már a téma felvezetése is erősre „sikerült”. Gavriscsak úgy fogalmazott a műsorban, hogy Orbán Viktor „úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál”.
Ezután az ukrán újságíró kifejtette, hogy mit ért „manipuláció” alatt. „Rögzítik az árakat, felső árplafont szabnak meg, de csak a magyar autókra és a magyar rendszámú járművekre. Vagyis, jelképesen szólva,
ukrán rendszámmal nem a rögzített árat fogják fizetni, hanem egy lényegesen magasabbat.
Ráadásul tudjuk, hogy sok ukrán fuvarozó gyakorlatilag ingajáratban dolgozik Ukrajna és Magyarország között. Értik, hogy nekik ezek nagyon magas árak lesznek” – fogalmazott.
Ugyanakkor Gavriscsak egy szót sem szólt arról, hogy a magas ár részben az ukrán kormánynak és Zelenszkij elnöknek „köszönhető”, hiszen ők állították le a Barátság olajvezetéken a szállítást. S a műsorvezető ennek ellenére akarja azt, hogy a magyar kormány a magyar stratégiai készletek felszabadításával az ukrán fuvarozóknak segítsen.
Ezt is ajánljuk a témában
A jelenlegi világpiaci ársokk miatt a Török Áramlat leállása nem Oroszországnak fájna, hanem Ukrajna szövetségeseinek.
Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy Gavriscsak nemcsak a védett árba látott bele ukránellenes összeesküvést. Hergelve a közönségét arra célozgatott, hogy Orbán Viktornak „speciális” tervei vannak Ukrajna jövőjével kapcsolatban.
Kijelentette, „Orbán abszolút elfogadhatatlan dolgokat mondott. Az egyik interjúban kijelentette, hogy akarják, hogy Ukrajna létezzen. De hogyan fogalmazott? Azt mondta, hogy Magyarországnak nagyon előnyös, ha Oroszország és Magyarország között létezik valami, amit Ukrajnának lehet nevezni. Nos, ebből meg kell érteniük Orbán egész hozzáállását”.
Ezt követően az újságíró kimondta:
Ukrajna érdeke egyértelműen az, hogy Orbán Viktort és kormányát leváltsák április 12-én”.
Még azt is hozzátette, hogy azért, mert akkor nem kell többet hallani a magyar miniszterelnök „vakkantásait”. (...) Egyébként említsük meg azt a 90 milliárdot is, amelyet az Európai Unió éppen Ukrajna gazdaságának támogatására szán, valamikor 12-e után, május hónapra – idézte az Ellenpont.
Ezt is ajánljuk a témában
Hrihorij Omelcsenko újabb halálos fenyegetést küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek.
A 24 Kanal egy ukrán hírtelevízió, és online híroldal, amely főként politikai, gazdasági és háborús hírekkel foglalkozik. A YouTube-on jelenleg közel 9 millió feliratkozójuk van, és eddig több mint 14 milliárd videómegtekintést értek el. Egy elemzés szerint YouTube-on a 24 Kanal az egyik legnézettebb ukrán hírcsatorna.
A magyar védett árat bíráló és a magyar kormány leváltásában reménykedő Igor Gavriscsak pedig ennek a sajtóurgánumnak az egyik legismertebb arca. Gavriscsak elsősorban politikai, geopolitikai témákban és az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban készít műsorokat.
A portál arra is kitért, hogy abban már jó ideje nincs semmi újdonság, hogy az ukrán újságírók és influenszerek Magyar Péternek és a Tisza választási győzelméért drukkolnak.
Ennél a pontnál emlékeztettek Dmitrij Gordon televíziós műsorvezető és bloggerre, aki minden eddiginél nyíltabban állt ki a napokban az ellenzéki pártelnök mellett. Gordon szavait azért érdemes komolyan venni, mert annak idején jelentős szerepe volt Zelenszkij felfuttatásában és elnökké választásában.
A műsorvezető vendégével egészen odáig jutott, hogy
Magyar egy „nagyon ügyes” politikus, aki Ukrajna egyik legközelebbi szövetségese.
Még az is elhangzott a beszélgetés során, hogy ha a Tisza-vezér esetleg olyat mond, ami ez utóbbinak látszólag ellentmond, azt csak a választás miatt mondja, „el kell neki nézni”.
Az ukrán tévé vonatkozó műsorát alább tekintheti meg:
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP