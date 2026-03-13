Nem nyugszanak az ukránok: már Zelenszkij tévéje is nekiment Orbán Viktornak és a védett áraknak (VIDEÓ)

Mint az oknyomozó portál írja, már a téma felvezetése is erősre „sikerült”. Gavriscsak úgy fogalmazott a műsorban, hogy Orbán Viktor „úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál”.

Ezután az ukrán újságíró kifejtette, hogy mit ért „manipuláció” alatt. „Rögzítik az árakat, felső árplafont szabnak meg, de csak a magyar autókra és a magyar rendszámú járművekre. Vagyis, jelképesen szólva,

ukrán rendszámmal nem a rögzített árat fogják fizetni, hanem egy lényegesen magasabbat.

Ráadásul tudjuk, hogy sok ukrán fuvarozó gyakorlatilag ingajáratban dolgozik Ukrajna és Magyarország között. Értik, hogy nekik ezek nagyon magas árak lesznek” – fogalmazott.

Ugyanakkor Gavriscsak egy szót sem szólt arról, hogy a magas ár részben az ukrán kormánynak és Zelenszkij elnöknek „köszönhető”, hiszen ők állították le a Barátság olajvezetéken a szállítást. S a műsorvezető ennek ellenére akarja azt, hogy a magyar kormány a magyar stratégiai készletek felszabadításával az ukrán fuvarozóknak segítsen.