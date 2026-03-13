Ft
tisza Demokratikus Koalíció (DK) mi hazánk mozgalom xxi század fidesz választás

Hidegzuhanyként érte a Tisza-tábort a XXI. Század kutatása: így fordulnak rá a pártok a kampány hajrájára

2026. március 13. 11:14

A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani.

2026. március 13. 11:14
null

Már csak harminc nap van hátra a választásig, a kampány a hajrájához érkezett. A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani, miközben a kampány a következő hetekben még intenzívebbé válhat.

A kutatás szerint a nemzetközi feszültségek és a fokozódó kampány hatására csökkent a bizonytalan szavazók aránya. A korábbi méréshez képest egy-egy százalékponttal nőtt a Fidesz és a Tisza Párt támogatottsága is.

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenlegi állás szerint egy hónappal a választás előtt a Fidesz 46 százalékon áll, míg a Tisza Párt 41 százalékos támogatottsággal követi, vagyis a kormánypárt öt százalékpontos előnnyel vezet.

A felmérés alapján jelenleg hárompárti parlament alakulhatna: a Mi Hazánk Mozgalom 6 százalékon áll, így átlépné a parlamenti küszöböt. Eközben az országos lista állítására képes további két párt támogatottsága alacsonyabb: a Demokratikus Koalíció 4 százalékon, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Bufon111
2026. március 13. 12:12
nem mellesleg, mind a DK, mind a ktyák szerepe túlértékelt. Listán max. 1-2 mandátumot hozna a TISZA számára, bpesten és a nagyobb városokban van mérhető támogattotságuk. Ott meg egyébként is tarol (valszeg) a TISZA. Egyéniben meg nagy részük át fog szavazni. Szóval nagy különbség sztem nem lesz, akár el se indukjnak
Bufon111
2026. március 13. 12:05
4 hét és kiderül
tekeva
•••
2026. március 13. 12:05 Szerkesztve
Ejnye DK! Ejnye MKKP! Nem lett megmondva, hogy vissza kell lépni!? Mi meg kávémérgezésben fogunk szenvedni!?
falcatus-2
2026. március 13. 11:54
kbexxx: "Döbbenetes, hogy számarányaiban, ennyi önsorsrontója Van ismét a honnak ..." mi lenne az ok/esély most kormányváltásra? Egy elmebeteg, sajtó által támogatott Őrjöngése? 30 % közéletben korlátolt felfogású és látású birka, minden kor, minden társadalmában egy-egy alkalomra rendszeresen összesöpörhető. Egy bolond százat csinál. Egy újszülöttnek meg minden vicc új.
