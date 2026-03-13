Hidegzuhanyként érte a Tisza-tábort a XXI. Század kutatása: így fordulnak rá a pártok a kampány hajrájára

Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon (VIDEÓ)
A „békés” tiszás aktivisták megrongálták stábunk kameráját és még rendőrt is hívtak Móna Márkékra.
A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani.
Már csak harminc nap van hátra a választásig, a kampány a hajrájához érkezett. A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani, miközben a kampány a következő hetekben még intenzívebbé válhat.
A kutatás szerint a nemzetközi feszültségek és a fokozódó kampány hatására csökkent a bizonytalan szavazók aránya. A korábbi méréshez képest egy-egy százalékponttal nőtt a Fidesz és a Tisza Párt támogatottsága is.
A jelenlegi állás szerint egy hónappal a választás előtt a Fidesz 46 százalékon áll, míg a Tisza Párt 41 százalékos támogatottsággal követi, vagyis a kormánypárt öt százalékpontos előnnyel vezet.
A felmérés alapján jelenleg hárompárti parlament alakulhatna: a Mi Hazánk Mozgalom 6 százalékon áll, így átlépné a parlamenti küszöböt. Eközben az országos lista állítására képes további két párt támogatottsága alacsonyabb: a Demokratikus Koalíció 4 százalékon, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP