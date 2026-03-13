Hidegzuhanyként érte a Tisza-tábort a XXI. Század kutatása: így fordulnak rá a pártok a kampány hajrájára

Már csak harminc nap van hátra a választásig, a kampány a hajrájához érkezett. A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani, miközben a kampány a következő hetekben még intenzívebbé válhat.

A kutatás szerint a nemzetközi feszültségek és a fokozódó kampány hatására csökkent a bizonytalan szavazók aránya. A korábbi méréshez képest egy-egy százalékponttal nőtt a Fidesz és a Tisza Párt támogatottsága is.