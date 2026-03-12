Ft
03. 12.
csütörtök
03. 12.
csütörtök
ceglédi zoltán fidesz vetítés közönség megafon

Ha jól értem, a Fidesz azért vásárolta fel tömegesen a jegyeket, hogy aztán ne legyen közönség a vetítésen

2026. március 12. 18:46

A megafonosok egyszerűen nem tudtak ellenállni, mégis beváltották a kamuból megvett jegyeket, és beültek.

2026. március 12. 18:46
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Ha jól értem, annyira jó ez a film, hogy bár a Fidesz azért vásárolta fel tömegesen a jegyeket, hogy aztán ne legyen közönség a vetítésen, de 30-40 megafonos egyszerűen nem tudott ellenállni, mégis beváltotta a kamuból megvett jegyeket, és beültek.”

Fotó: Ceglédi Zoltán Facebook-oldala

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

totumfaktum-2
2026. március 12. 19:42
Idiótának néz mindenkit. Délután azon nevettünk a haverokkal, hogy a mozikban egy csomó SZABAD hely volt a jegyvásárló oldalakon.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 12. 19:40
Ez még agyhalottnak is gyenge...🤣🤣🤣🤣🤣 A tisza a szellemi degeneráltak gyűjtőhelye: a szarosgatyás a főnök....🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
statiszta
2026. március 12. 19:39
Peti Peti, ne told fullba a kretént... Januárban 1000 fő nem volt az összelenzéki tüncin. Hozzátok képest a 40 fő nem rossz. A választás éjszakáján már lehet csak te leszel ott befosva a fejhangon előadott monológodnál. Volt már ilyen. 🤡💩
Válasz erre
3
0
sagirdilsiz-2
2026. március 12. 19:36
Azért voltak olyan kevesen, mert többen már megneszelték, hogy az RTL egyik sorozatában MP tuti előbb utóbb szerepelni fog, mert a filmben már egy települést elneveztek róla: Pantallós.
Válasz erre
2
0
