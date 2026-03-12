Ft
olaj Magyarország energia

Óriási bajban van a világ: megint Magyarországtól kérnének szívességet, nekünk úgyis „rengeteg tartalékunk” van

2026. március 12. 20:13

Körülhordozta a véres kardot a Nemzetközi Energiaügynökség főigazgatója.

2026. március 12. 20:13

Az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) Fatih Birol főigazgató vezetésével felszólította a 32 tagországot, köztük Magyarországot is, hogy szabadítsák fel stratégiai olajtartalékaikat az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult energiapiaci zavarok enyhítésére – írja az El Correo de España.

A javasolt intézkedés célja a nemzetközi olajárak csökkentése és egy újabb gazdasági válság megelőzése.

Az IEA szerint Magyarországnak több mint 200 napra elegendő tartaléka van, ami európai viszonylatban kiemelkedőnek számít.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

orokkuruc-2
2026. március 12. 22:44
Hát valahol elképzelem, hogy Viktorunk ezt is betervezte csapaterősítés címén! :) Mert EZ, AZ!
lofejazagyban-2
2026. március 12. 22:39
a felelőtlen kormány a nép pénzét olajba fektette, pedig az oktatásegészségügybe kellett volna!
zenit7
2026. március 12. 22:28
Ehhez aztán pofa kell!!!
gahola
•••
2026. március 12. 22:26 Szerkesztve
"Az IEA szerint Magyarországnak több mint 200 napra elegendő tartaléka van, ami európai viszonylatban kiemelkedőnek számít." Ez a szerencsénk, hogy mi előrelátóak voltunk. Amire most szükségünk is van. Nem csak a közel-keleti válság miatt, hanem a kedves szomszédaink miatt is meg az Európai Unió rossz döntései és politikája miatt is, akik politikai zsarolási szándékkal jogellenesen elvágtak minket az utánpótlásunktól bizonytalan időre. Ismerjük a tücsök és a hangya meséjét. A hangya nyáron szorgalmasan dolgozott, összegyűjtötte a télire való élelmet, míg a tücsök csak ciripelt és a hangyát gúnyolta. Aztán jött a tél és a hangya átvészelte, a tücsök pedig éhen halt. Azt magunknak gyűjtöttük, nem másoknak. Akik nem gondoskodtak magukról.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!