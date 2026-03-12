Óriási bajban van a világ: megint Magyarországtól kérnének szívességet, nekünk úgyis „rengeteg tartalékunk” van

Fellélegezhet Zelenszkij: az utolsó pillanatban érkezett meg a felmentő sereg – Románia sietett Ukrajna segítségére
A román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen.
Körülhordozta a véres kardot a Nemzetközi Energiaügynökség főigazgatója.
Az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) Fatih Birol főigazgató vezetésével felszólította a 32 tagországot, köztük Magyarországot is, hogy szabadítsák fel stratégiai olajtartalékaikat az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult energiapiaci zavarok enyhítésére – írja az El Correo de España.
A javasolt intézkedés célja a nemzetközi olajárak csökkentése és egy újabb gazdasági válság megelőzése.
Az IEA szerint Magyarországnak több mint 200 napra elegendő tartaléka van, ami európai viszonylatban kiemelkedőnek számít.
Ezt is ajánljuk a témában
A román elnök elmondta: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos