Óriási bajban van a világ: megint Magyarországtól kérnének szívességet, nekünk úgyis „rengeteg tartalékunk” van

Az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) Fatih Birol főigazgató vezetésével felszólította a 32 tagországot, köztük Magyarországot is, hogy szabadítsák fel stratégiai olajtartalékaikat az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult energiapiaci zavarok enyhítésére – írja az El Correo de España.

A javasolt intézkedés célja a nemzetközi olajárak csökkentése és egy újabb gazdasági válság megelőzése.

Az IEA szerint Magyarországnak több mint 200 napra elegendő tartaléka van, ami európai viszonylatban kiemelkedőnek számít.