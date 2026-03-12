Megtartotta ígéretét a Fradi-legenda: nem lépett pályára a Népligetben

Én már megmondtam, hogy nem vagyok hajlandó a Fradi ellen pályára lépni, nekem ennél többet jelent a klub.

Most olyan világot élünk, hogy mindenhol zsoldosok játszanak, de én ehhez akkor is tartom magam. Ezt nem mindenki tudja elfogadni, az őszi, esztergomi meccsünk után jutottak vissza hozzám olyan üzenetek, hogy miért nem játszottam, de a klub és Gábor is megértette. Sokan mondanak ezt-azt, van, aki tiszteli a döntésem, más elítél miatta, de nekem így tiszta a lelkiismeretem” – fogalmazott tavaly nekünk.

Egyszer azonban, az előző előtti idényben szerepelt vendégként az Elek Gyula Arénában, az NB I/B-ben a Fradi második, U19-es csapata volt az ellenfél.

„Hát nem volt kellemes, mert az a meccs nagyon fontos volt nekünk. Talán az első gólt is én dobtam, aminek nagyon nem tudtam örülni. Az egész mérkőzésen le volt hajtva a fejem, inkább csak osztogattam, és valahogy nyertünk, de borzasztó rossz érzés volt. Ráadásul olyan gyerekek ellen játszottam, akik egy évvel korábban még nekem szurkoltak, velük pacsiztam oldalt. Akkor mondtam azt, hogy még egyszer ezt nem.”