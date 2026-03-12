Megtartotta ígéretét a Fradi-legenda: nem lépett pályára a Népligetben

„Sokan elítélnek miatta, de én akkor sem lépek pályára a Ferencváros ellen!”
Szucsánszki Zita szerint a döntése furcsa lehet a „zsoldosok világában.”
A Ferencváros legyőzte az Esztergomot. A Fradi legendája nem lépett pályára a vendégeknél.
A FTC-Rail Cargo Hungaria házigazdaként 37–28-ra legyőzte az Elek Gábor vezette Mol Esztergomot a női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A címvédő és rekordgyőztes Fradi tehát ott van a négyes döntőben.
A Magyar Távirati Iroda tudósítása szerint utoljára a 44. percben 26–22-nél volt viszonylag szoros az állás, utána az FTC egy 9–2-es sorozatot produkált és fölényessé tette sikerét. Darja Dmitrijeva 12, Simon Petra tíz góllal, Böde-Bíró Blanka 12 védéssel vette ki részét a győzelemből. A túloldalon Horváth Fanni és Faragó Lea hat-hat alkalommal talált be, Bukovszky Annának pedig 13 védése volt.
Női kézilabda
Magyar Kupa, negyeddöntő
FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom 34–24 (19–16)
Szerdán játszották
MTK Budapest–Győri Audi ETO KC 26–44 (10–19)
DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 34–21 (18–9)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 32–28 (16–14)
Az elődöntő sorsolását hétfőn rendezik. A négyes döntőre május 2-3-án kerül sor Tatabányán.
Az Esztergom játékosa, Szucsánszki Zita tavaly a Mandinernek mondta el először, hogy a klub iránti tisztelete miatt nem hajlandó pályára lépni a Ferencváros ellen, és betartja ígéretét.
Én már megmondtam, hogy nem vagyok hajlandó a Fradi ellen pályára lépni, nekem ennél többet jelent a klub.
Most olyan világot élünk, hogy mindenhol zsoldosok játszanak, de én ehhez akkor is tartom magam. Ezt nem mindenki tudja elfogadni, az őszi, esztergomi meccsünk után jutottak vissza hozzám olyan üzenetek, hogy miért nem játszottam, de a klub és Gábor is megértette. Sokan mondanak ezt-azt, van, aki tiszteli a döntésem, más elítél miatta, de nekem így tiszta a lelkiismeretem” – fogalmazott tavaly nekünk.
Egyszer azonban, az előző előtti idényben szerepelt vendégként az Elek Gyula Arénában, az NB I/B-ben a Fradi második, U19-es csapata volt az ellenfél.
„Hát nem volt kellemes, mert az a meccs nagyon fontos volt nekünk. Talán az első gólt is én dobtam, aminek nagyon nem tudtam örülni. Az egész mérkőzésen le volt hajtva a fejem, inkább csak osztogattam, és valahogy nyertünk, de borzasztó rossz érzés volt. Ráadásul olyan gyerekek ellen játszottam, akik egy évvel korábban még nekem szurkoltak, velük pacsiztam oldalt. Akkor mondtam azt, hogy még egyszer ezt nem.”
Ezt is ajánljuk a témában
Szucsánszki Zita szerint a döntése furcsa lehet a „zsoldosok világában.”
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk!” – üzente a kormányfőnek az ukrán vezető.