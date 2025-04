„Sokan elítélnek miatta, de én akkor sem lépek pályára a Ferencváros ellen!”

Kihasználták a hazai pályát, nem teherként élték meg

Szucsánszki, az NB I-es újonc Mol Esztergomi KC irányítója a Mandinernek elárulta: nagyon jólesett neki a Magyar Kézilabda-szövetség megkeresése.

„Szerintem ez egy játékosnak nagyon fontos. A Fradiban is elbúcsúztattak annak idején, sok-sok könny között. A válogatottal is rengeteg emlékünk van, jók és rosszak is, amik mind hozzátartoznak a pályafutásomhoz.”

A mostani, Európa-bajnoki bronzérmes együttesről elmondta: nagyon tetszett neki, ahogy odatették magukat a lányok és végig magabiztos játékot nyújtottak.

„Kihasználták a hazai pályát, nem teherként élték meg. Nyilván azt tudjuk, hogy egy olimpia után a legtöbb csapat fiatalít vagy edzőt cserél, a franciákon látszódott is, hogy nincsenek még összeszokva, de a lényeg akkor is az: amikor ott van a lehetőség, élni kell vele! A lányok pedig ezt tették. Megható volt, ahogy őszintén örültek és az egész ország velük ünnepelt – ezt soha nem fogják elfelejteni.”

Esztergom szerdán éppen Szucsánszki Zita korábbi klubja, a Ferencváros otthonában lép pályára az élvonalban. A mérkőzés további pikantériája, hogy a vendégek vezetőedzője az irányító férje, Elek Gábor, aki hosszú időn keresztül volt a zöld-fehérek mestere, ráadásul a hazaiak létesítményét édesapjáról, Elek Gyuláról nevezték el.