tanúság poszt Hont András kormányfő Török Gábor hangnem Orbán Viktor

Meglett a böjtje a fagyizásnak: az Orbán Viktorral készült közös fotó után elszabadult a pokol Török Gábor Facebook-oldalán

2025. augusztus 08. 22:11

Hont András elemezte a helyzetet.

2025. augusztus 08. 22:11
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor és Török Gábor pénteken találkoztak, és a róluk készült közös fotó tanúsága szerint jó hangulatú beszélgetést folytattak. A korábbi fogadásukra utalva a kormányfő úgy fogalmazott:

 Most már kvittek vagyunk!”.

A nem mindennapi találkozóról Török Gábor politológus is megemlékezett a Facebook-oldalán. „Köszönöm a meghívást, jót beszélgettünk. Új fogadás nem köttetett” – írta a poszt mellé a politológus. Arra azonban valószínűleg nem számított, hogy a bejegyzés közzététele után hamar elszabadul a pokol a komment­szekcióban. Rövid időn belül ugyanis ellepték az oldalát az ízléstelen és sértő üzeneteket író elégedetlen követők, akiknek szemmel láthatóan nem tetszett, hogy Török beszélgetett a miniszterelnökkel.

Az egyre hevesebb kommentáradatra Hont András is reagált, a tőle megszokott ironikus hangnemben:

Akkor törökgáborelemez is kapott némi ízelítőt, nem a fagyira gondoltam. És képzeljük el, hogy mit kapott volna, ha első sorban tapsol Tusványoson. Vagy várjunk csak...

A fejleményekre Ceglédi Zoltán politológus is reagált, utalva pár, a baloldalon terjedő elméletre:

Hont András bejegyzését itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Hont András Facebook-oldala

***

