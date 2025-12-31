Ft
12. 31.
szerda
Kapu Tibor tűpontos reakciója: így válaszolt a méltatlan támadásokra

Kapu Tibor tűpontos reakciója: így válaszolt a méltatlan támadásokra

2025. december 31. 10:09

Elegánsan, mégis keményen reagált egy friss interjúban Kapu Tibor kutatóűrhajós az őt ért méltatlan támadásokra.

2025. december 31. 10:09
null

Interjút adott a köztelevíziónak Kapu Tibor kutatóűrhajós, akit – kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány nemzetközi rangjának erősítése és példamutató emberi magatartása miatt – 2025-ben a Közmédia Év Embere Díjjal tüntettek ki. 

Magyarország második kutatóűrhajósa az interjúban sok más mellett felidézte: 

komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy 15 millió magyar álmait viszik fel az űrállomásra, és hogy 15 millió magyar segített a küldetésben.

„Mindig is komolyan gondoltam, hogy ez egy közös nemzeti siker” – jelentette ki, hozzátéve: egy jó ideig azt hitte, hogy mindennek az üzenete „megérkezik”. A „mindenféle hangok” kereszttüzébe kerülve azonban szerencsére azt is tapasztalta, hogy mindig voltak olyanok, akik egy-egy apró gesztussal, üzenettel a a tudtára adták: megértették a küldetése valódi értelmét.

„Ezek az apró gesztusok rengeteget jelentenek az embernek! (…) a reményem is visszajött az emberiségben”. Az űrhajós szerint a legtöbb ember alapvetően jó és tele van jó szándékkal.

De – folytatta – 

sok olyan zöngéje, zaja van a világnak, ami néha nem hagyja, hogy ez a jó törjön a felszínre”.

Elvakult tiszások támadták és értelmezték félre a szavait

Mint ismeretes, Kapu Tibor számos, többnyire politikai támadást volt kénytelen elviselni küldetését megelőzően, közben, de utána is. 

Érdemes felidézni, amikor Széchenyi Istvánt idézve azt mondta: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”. Ezen a ponton magára zúdította Magyar Péter rajongóinak haragját, akik hitték, hogy az a Tisza-vezér saját, önálló gondolata. De olyan tiszás is volt, aki szerint Kapu Tibor ezzel a magyar kormánynak üzent és „megtrollkodta” őket.

A Kapu Tibor elleni méltatlan támadások sorozatából azonban kiemelkedik az, amit Molnár Áron, azaz Noár színész-aktivista tett közzé Facebook-oldalán. Nyílt levélben kérte az űrhajóstól, hogy maradjon független a pártpolitikától, és ne „tolja a Fidesz szekerét”.

Kapu Tibor a Mandiner Díjátadó Gáláján Orbán Viktornak adott interjút:

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 28 komment

states-2
2025. december 31. 12:48
A komcsi csürhe gyűlöli, mert nem állt be közéjük. Csak hát normális ember soha nem is vállalt velük közösséget. Kunbélától a pszichopata pojácáig.
Válasz erre
2
0
CubaLibre
2025. december 31. 12:32
Noár….kihűlő félben lévő szardarab, mint a többi tiszás….. Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások…..
Válasz erre
2
0
Sróf
2025. december 31. 12:07
"Kapu Tibor tűpontos reakciója: így válaszolt a méltatlan támadásokra Elegánsan, mégis keményen reagált" Akik a híradást elolvasva meg tudják mondani, hogyan szólt Kapu Tibor elegáns, tűpontos és kemény válasza a méltatlan támadásokra, azok között a mandiner egy zacskó dubaji krumplicukrot sorsol ki.
Válasz erre
4
1
rocktoberi-2
2025. december 31. 11:29
Ki a faszom az a Noár? Egy hülye buzi ripacs. Ha nagyon erőlködik akkor esetleg beleharaphat Kapu Tibor bokájába. De sanszosabb, hogy kinyalhatja neki ha Kapu megengedi.
Válasz erre
12
0
