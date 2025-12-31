Kapu Tibor tűpontos reakciója: így válaszolt a méltatlan támadásokra

Kozmikus baklövést produkáltak a tiszások: összetévesztették Magyar Pétert Széchenyi Istvánnal
Magyar Péter lelkes rajongói szerint Kapu Tibor a Tisza elnökétől idézett, de hatalmasat tévedtek.
Elegánsan, mégis keményen reagált egy friss interjúban Kapu Tibor kutatóűrhajós az őt ért méltatlan támadásokra.
Interjút adott a köztelevíziónak Kapu Tibor kutatóűrhajós, akit – kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány nemzetközi rangjának erősítése és példamutató emberi magatartása miatt – 2025-ben a Közmédia Év Embere Díjjal tüntettek ki.
Magyarország második kutatóűrhajósa az interjúban sok más mellett felidézte:
komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy 15 millió magyar álmait viszik fel az űrállomásra, és hogy 15 millió magyar segített a küldetésben.
„Mindig is komolyan gondoltam, hogy ez egy közös nemzeti siker” – jelentette ki, hozzátéve: egy jó ideig azt hitte, hogy mindennek az üzenete „megérkezik”. A „mindenféle hangok” kereszttüzébe kerülve azonban szerencsére azt is tapasztalta, hogy mindig voltak olyanok, akik egy-egy apró gesztussal, üzenettel a a tudtára adták: megértették a küldetése valódi értelmét.
„Ezek az apró gesztusok rengeteget jelentenek az embernek! (…) a reményem is visszajött az emberiségben”. Az űrhajós szerint a legtöbb ember alapvetően jó és tele van jó szándékkal.
De – folytatta –
sok olyan zöngéje, zaja van a világnak, ami néha nem hagyja, hogy ez a jó törjön a felszínre”.
Mint ismeretes, Kapu Tibor számos, többnyire politikai támadást volt kénytelen elviselni küldetését megelőzően, közben, de utána is.
Érdemes felidézni, amikor Széchenyi Istvánt idézve azt mondta: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”. Ezen a ponton magára zúdította Magyar Péter rajongóinak haragját, akik hitték, hogy az a Tisza-vezér saját, önálló gondolata. De olyan tiszás is volt, aki szerint Kapu Tibor ezzel a magyar kormánynak üzent és „megtrollkodta” őket.
A Kapu Tibor elleni méltatlan támadások sorozatából azonban kiemelkedik az, amit Molnár Áron, azaz Noár színész-aktivista tett közzé Facebook-oldalán. Nyílt levélben kérte az űrhajóstól, hogy maradjon független a pártpolitikától, és ne „tolja a Fidesz szekerét”.
Kapu Tibor a Mandiner Díjátadó Gáláján Orbán Viktornak adott interjút:
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor