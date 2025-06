Kozmikus baklövést produkáltak a tiszások: összetévesztették Magyar Pétert Széchenyi Istvánnal

A lap azt írja, a magyar űrhajós valóban ezzel zárta bejelentkezését, és az is igaz, hogy Magyar Péter is gyakran ezzel fejezi be a beszédeit – sőt, a Tisza Sziget oldalán ki is van emelve tőle ez az idézet. Ám ez nem egy Magyar-idézet, hanem Széchenyi Istvántól Lovakrul című művéből származik.

Az üggyel kapcsolatban a Telex küldött kérdést a HUNOR magyar űrprogramon keresztül Kapu Tibornak, de cikkük megjelenéséig nem kaptak választ. Megkérdezték a Tisza Pártot is, hogy az oldalukon miért tulajdonítják Magyar Péternek az idézetet.

Köszönjük ezt a rendkívül fontos közérdekű kérdést! Nem tulajdonítjuk Magyar Péternek az idézetet. Köszönjük, hogy erre a rendkívül fontos technikai tévedésre felhívta a Telex a TISZA figyelmét

– közölték. Majd ezt követően átírták az oldalt, és

már nem Magyar Péter, hanem Széchenyi István neve szerepel az idézetnél.

A Hunor űrprogram kommunikációs osztálya azt írta a lapnak, „Akikben van egy minimális tisztelet is a magyar tudomány iránt, azoknak Széchenyi István emléke mellett egyértelmű, hogy egy

olyan pillanatban, mint amilyet Kapu Tibor átélt, nem lehet mástól idézni, mint a legnagyobb magyartól.

Így a Telex megállapította, hogy inkább hamis az a megállapítás, miszerint Kapu Tibor Magyar Pétertől idézett – bár valóban használta már többször a Tisza elnöke, valójában egy közel kétszáz éves Széchenyi-idézet.

Fotó: Kapu Tibor Facebook-oldala