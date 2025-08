Gulyás Gergely: Munkahely- és iparvédelmi akcióterv készül

Védeni a munkahelyeket

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, hogy elkezdték a konzultációkat azokkal a nagy cégekkel, amelyek az USA és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás érint. Emlékeztetett, hogy ez egy előnytelen megállapodás Európa számára; az Európai Bizottság rossz, az EU tagállamai számára káros kontraktust kötött, és a kormány nem is látja, hogyan lesz ez betartható.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter emiatt találkozott tíz vezető vállalattal – például a Richterrel vagy a BMW-vel – és arra jutottak, hogy

a károk enyhítésére iparvédelmi- és munkahelyvédelmi akciótervet dolgoznak ki, az elkövetkező két hétben.

A kormány foglalkozott a balkáni helyzettel is, ahogy Gulyás fogalmazott, a veszélyek nagyok, a Balkán háborús gócponttá válhat. A bosnyák elnök, Milorad Dodik elítélése destabilizáló tényező lehet – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az elnök elítélése példátlan, a Balkán stabilitását nem a Nyugat beavatkozása, hanem távozása segíti. A tárcavezető elmondta ugyanakkor, hogy a hazánkba látogató a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke már hazatért.

Jön a kedvezményes hitel

Panyi Miklós a fiatalok lakásához jutását elősegítő programmal kapcsolatban elmondta, több fontos döntés született a fix, három százalékos, szeptemberben induló hitelprogrammal kapcsolatban.

Felidézte, hogy a program keretében a program korhatár nélkül igényelhető használt és új lakások és házak vásárlására. Megismételte, hogy első lakás vásárlása esetén 10 százalék önrésszel, legfeljebb 50 millió forint értékben, 25 éves futamidőre lehet majd fölvenni a hitel. Lakás esetében 100 milliós, házvásárlás esetén pedig 150 milliós az árhatár.

A havi törlesztőrészlet jóval kisebb, mint a piaci hitelek, a csupán tíz százalékos önerő nagyban segíti a fiatalok ingatlanhoz jutását. A hitel kombinálható lesz a többi családtámogatási programmal, így a falusi CSOK-al vagy a CSOK Plusszal. A program révén a fiatalok elhagyhatják a szülői házat,

kitörhetnek végre az albérletből.

Az államtitkár tájékoztatása szerint elindult az Otthon Start Program tájékoztató honlapja is, szeptembertől hírlevél és applikáció is lesz. Ezen felül létrejön a koordinációkat ellátó Otthon Start Programiroda is.

Kifejtette, hogy minden olyan lakásfejlesztés amely legalább 250 lakás hoz létre és legalább 70 százalékuk megfelel a program árkorlátainak, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás minősítést kaphat. A cél 20-25 ezer olyan lakásfejlesztés megindítása, amely a program nélkül nem indulhatna meg.

Ötvenezer új lakás épülhet

Panyi elmondása szerint

öt év alatt 50 ezer új lakás és több ezer új családi ház épülhet.

Ezzel 4500-5000 milliárd forintnyi beruházási érték mozdulhat meg, amely építőipari munkahelyeket teremthet és és megnövekedett adóbevételeket.

A bankokkal is folyamatosan kapcsolatban állnak és nagy versenyre számítanak, fokozott érdeklődés mutatkozik. A program meg fogja mozgatni az ingatlanpiacot és az építőipart – fűzte hozzá az államtitkár.

Arra a kérdésre, hogy emellett gondolkodnak-e bérlakásprogramban, azt válaszolta: mi a tulajdonszerzésben hiszünk. A bérlakás más logikán alapszik, úgy gondoljuk ez nagyobb segítséget jelent a fiataloknak.

Az ingatlanárak lehetséges növekedéséről elmondta: összesen 100 ezer olyan ingatlan van a piacon, ami belefér a programba. Ezen kívül megjelenhet több tízezer olyan ingatlan is megjelenhet a piacon, amelyeket most eddig nem hirdettek meg.

A méret és árkorlát pedig garantálja, hogy luxusingatlanokra ne legyen alkalmazható a program.

Gulyás a programot érintő kritikák kapcsán szomorúnak nevezte, hogy ilyen támadások megjelennek. Szomorú az is, hogy az ellenzék megszüntetné ezt a konstrukciót – mondta a miniszter.

Vállalhatatlan Fleck nyilatkozata

A Fleck Zoltán-ügyről elmondta, hogy az ilyen nyilatkozatok az ELTE etikai normáiba sem férnek bele. De az ügy nem nem előzmény nélküli.

A kommunista diktatúra utolsó évtizedeiben az ELTE jogi karának a jogállamhoz lényegesen több köze volt, mint a rendszerváltás után 30-35 évvel

– fogalmazott Gulyás.

Aki ilyen véleményeket hangoztat, az joghallgatókkal, tisztességes gondolkodású emberek által vezetett egyetemen nem találkozhat. Hozzátette: aki a jogállamról így gondolkodik, ilyen véleményeket fogalmaz meg, az olyan,

mintha nácikat vagy kommunistákat hívnának emberi jogokról oktatni

– mondta Gulyás, aki szerint egyértelmű, hogy ez egyetemnek mit kellene lépni az ügyben.

Egy másik kérdésre elmondta: Dopemant csak azért támadják korábbi szövegei miatt, mert csatlakozott Orbán Viktor Digitális Polgári Köréhez. Gulyás szerint a miniszterelnök jól tette, hogy elment a rapper műsorába.

A miniszter elmondta azt is, hogy a kormány augusztus 21-én dönt az árréstop meghosszabbításáról.

Arról, hogy az ukrán hatóságok nem indítanak nyomozás Sebestyén József halálának ügyében a tárcavezető azt mondta: ez az általános gyakorlat, az ukránok azért nem akarnak vizsgálatot indítani, mert akkor nagyon sok más ügybe is kellene.