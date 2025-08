A jó irodalom soha nem megy szabadságra – újra lehet pályázni a Libri írói ösztöndíjprogramjaira

Az irodalmi tehetségek felkutatása és támogatása a Libri számára nemcsak társadalmi feladat, hanem a cégcsoport közös szívügye is. 2024 augusztusában így útjára indították a fiatal magyar szerzők debütálását és a könyvszakmai szakemberek képzését egyaránt támogató Libri Talent program írói ösztöndíjpályázatot, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben is folytatnak.

A Libri Támogatási Bizottságának elnöke, prof. dr. Aczél Petra a program kapcsán elmondta, mivel a jó irodalom nem mehet soha szabadságra,

a Libri ezért a mesterséges intelligencia által gyártott tucatszövegek világában keresi az új, emberi hangokat, tehetségeket, a magyar szépírás jövőjének polgárait – íróit és olvasóit.

„Szükség van kulturális ízlésünk gazdagítására, mentális egészségünk megtartására, és ebben a Libri Talent programja igazi »multivitamin«. Komoly szakmai és anyagi támogatással hívja elő ’új idők új dalait’, egészen pontosan regényeit és most már a meséit is. Az első ösztöndíjasok munkái idén nyáron mind, időre elkészültek. Hamarosan tehát kezünkbe vehetjük magyar kultúránk újabb gyöngyszemeit a Libri polcairól. És izgalommal várjuk, várhatjuk az ezután születőket is.”