A Kneecap-ügyről is kérdeztük volna a Sziget fő szervezőjét – ez volt a reakció

A lényeg a közös gondolkozás

A Sziget szervezői ennek ellenére sokáig kitartottak álláspontjuk és a Kneecap budapesti fellépése mellett: „Ahol a szólásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás alapjog, ahol mindenkinek joga van kinyilvánítani a véleményét, függetlenül attól, hogy azt a közönség soraiban, vagy akár a színpadról teszi, és teljesen függetlenül attól, hogy azzal a szervezők egyetértenek vagy nem.” A kormány közbelépése után ugyanakkor már azt írták, hogy attól tartanak, a kabinet döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. „A Sziget Fesztivál továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy minden értelemben a Szabadság Szigete maradhasson” – nyomatékosították.

Az északír banda egyébként a vádakkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Legyünk egyértelműek: nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. Mindig elítéljük a civilek elleni támadásokat. Ez soha nincs rendben.”

A sajtórendezvényen Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál fő szervezője is részt vett, aki elmondta, elsősorban azokat a partnerségeket keresik, tartják nagyra, amelyek hozzáadott értékkel bírnak a fesztivál és a látogatók szempontjából. Szerinte, amit a Yettel a Colosseum, a fesztivál egyik ikonikus helyszínén és annak környékén művel, az nem csak a fesztiválozóknak, de nekik is öröm. A lényeg ezekben a projektekben a közös gondolkozás, a telekommunikációs céggel pedig megvan ez az összhang.

Kádár Tamással szerettünk volna személyesen beszélni a Kneecap-ügy kapcsán, de nyitó nap lévén nem maradt ideje személyes interjúkra, így kérdéseinket végül a Sziget Fesztivál sajtóosztályának küldtük el.

Ahogy megérkeznek a válaszok, frissítjük a cikkünket.

A Yettel Colosseum a Sziget Fesztivál egyik ikonikus helyszíne

Élményeken keresztül hozzák el a digitális szabadságot

Bölöni Olga, a Yettel megbízott márka- és marketingkommunikációs vezetője beszédében kiemelte: a jelenlétük a márkájuk küldetésével rezonál: „Telco partnerként támogatjuk a korlátlan fesztiválozást, és élményeken keresztül hozzuk el a digitális szabadságot.”

Hozzátette: majdnem két hónapos előkészítő munkával és körülbelül harminc fős szakértői csapattal dolgoznak azon, hogy a látogatók idén is stabil, gyors és megbízható hálózatra támaszkodhassanak.

A Sziget területén a hétköznapi hálózati kapacitást további 20 helyszínen összesen 31 szektor kiépítésével erősíti a Yettel a hálózati infrastruktúra partnerével, a Cetinnel közösen, hogy a mobilhálózat megbízhatóan kiszolgálja az esemény ideje alatt hirtelen megugró adat- és hangforgalom igényt.

A Szigeten egy-egy bázisállomás csúcsórai forgalma akár 25-szöröse is lehet egy átlagos budapesti bázisállomásénak. Összehasonlítva mindezt az Óbudai-sziget egy átlagos nyári hetével, elmondható, hogy a fesztivál ideje alatt tavaly a Yettel hálózatán összesen mintegy kétszázszor többet telefonáltak és ezerkétszázszor több adatot használtak fel a fesztivállátogatók a helyszínen.

Az adatokból az is kiderült, hogy a 2024-es Sziget Fesztiválon is már az előző évhez képest több mint 50 százalékkal több adatot forgalmaztak a fesztiválozók a csúcsidőszakban, amelynek már csaknem a 25 százaléka 5G-hálózaton történt; ezen belül az utolsó nap éjjel 11 és éjfél közt volt a legmagasabb (mintegy 600 GB) az adatforgalom. Ekkor egyébként többek közt a Four Tet koncertezett. Ha csak az adatfeltöltést nézzük, szintén a fesztivál utolsó napja volt a legnépszerűbb: este 10-11 óra közt Fred Again nagyszínpados koncertje, valamint a 21-22 óra közt zajló bulik (például Skrillex) idején generálták a legtöbb adatfeltöltést a fesztiválozók.

Újítás többek között az idén az is, hogy a látogatók személyre szabott aftermovie-t készíthetnek a Sziget appon belül található Yettel Sziget YoMo funkcióval, amelyben saját megörökített pillanataikat a Sziget hivatalos napi videóival egyesíti a mesterséges intelligencia.