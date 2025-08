Óriási fordulatról tett bejelentést Lázár János: 30-40 évet fiatalodik a magyar vasút!

Jelentős korszerűsítés előtt áll a magyar vasúti közlekedés – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A kormány korábban feladatul adta, hogy vizsgálják meg, milyen külföldi, már bizonyított vasúti járművek vásárlásával lehetne modernizálni a hazai flottát. Most döntés is született:

Magyarország új, Nyugat-Európában már bevált motorvonatokat vásárol.

A miniszter hangsúlyozta: nem távlati vízióról, hanem a közeljövő konkrét fejlesztéséről van szó. A kormány forrást is biztosít az új szerelvények beszerzésére, amelyek a jelenlegi, akár 40-50 éves, elöregedett járműveket váltják fel. Az új járművek modernebbek, megbízhatóbbak és kényelmesebbek lesznek,

ami a mindennapi vasúti közlekedés színvonalát is jelentősen javítja.

A fejlesztés részeként a teljes magyar vasúti flotta utaskapacitásának mintegy 10%-a újul meg. Lázár ígérete szerint hamarosan további részletek is kiderülnek a következő KözlekedésInfó rendezvényen.