„B*zd meg, Orbán!” – újra a miniszterelnök ellen uszított a terrorizmust támogató Kneecap, ezúttal Lengyelországban (VIDEÓ)

Az ízléstelen akcióról a zenekar az X-oldalán is posztolt, a videóban a közönség és a színpad is jól látható, miközben egyértelmű politikai gyűlöletbeszéd hangzik el. A bejegyzés szövegesen is megismétli a miniszterelnököt gyalázó mondatot. Az eset ismét rávilágít arra, hogy a Kneecap nem egy zenei produkcióként, hanem politikai szereplőként működik – főként a baloldali radikalizmus és az agresszív aktivizmus hangján.

Nem véletlen, hogy Magyarország három évre kitiltotta az együttest, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A Sziget Fesztivál szervezői ugyan a szólásszabadságra hivatkoztak, de a magyar hatóságok egyértelművé tették: hazánkban nincs helye a külföldi provokátorok gyűlöletkeltésének.

Az északír formáció neve egyébként már régóta nem a zenei teljesítményük, hanem a botrányaik miatt forog a médiában.

Áprilisban a Coachella fesztiválon a palesztin szélsőségeket támogató üzenetekkel léptek fel, a brit terrorellenes hatóságok pedig már vizsgálják egy tavalyi koncertjüket is, ahol Hezbollah-zászló került elő. A Kneecap tagjai azóta is próbálják mentegetni magukat, de minden gesztusuk azt mutatja: politikai kampányt folytatnak, nem zenélnek – és Magyarország joggal zárta ki őket ebből a térből.