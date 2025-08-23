Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Anger Zsolt Kocsis Máté Magyar Péter Herczeg Márk Orbán Viktor

A Hazug sz*rról meg Orbán jachtjáról

2025. augusztus 23. 13:42

Highlife, YOLO, aztán jövőre bilincs, bilincs, szappany. Tudom.

2025. augusztus 23. 13:42
Magyar Péter kenuzik a Tiszán
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„A Hazug sz*rról meg Orbán jachtjáról

Bütyök, a teszkós jézus, a vonyarci Jacko, aki szerint mi, propagandisták akkor is hazudunk, amikor kérdezünk (ez jó sokszor mondva az agyatlan szektatagok számára is kántálhatóvá válik), hát simán csak hozza formáját, és akkor is hazudik, amikor levegőt vesz.

Most épp Orbán 30 milliárdos jachjáról. 

De ne siessünk ennyire előre!

Ez az apácaliliommal öregező korai, stílustalan Ernyei Béla már akkor nyaralva láttatta hívei előtt a miniszterelnököt, amikor az még bőven operatív törzsözött a Karmelitában. Sebaj, az ápoltjai hergelésére épp jó lesz!

Majd amikor Viktor valóban leért az Adriára (mintha a Maldívon lenne, mi?!) jött a prolipetting azzal, hogy miközben mennyi teendő lenne, a miniszterelnök NYARAL, méghozzá egy 30 milliárdos jachton. Sőt, oda is honvédsegi luxusgéppel ment. Sőt, egy fostos ladikból szállt át a jachtra a kóbor apácák megtévesztése végett.

A cselédsajtója eközben mindvégig asszisztál a bornírt kamuhoz, holott mind cáfolva lett. Olvassatok Zebrat Kocsis Mátétól!

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

A brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban

Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz.

Osztottam-szoroztam. Ha Orbán valóban egy jachton állna, mint Leo a Wall Street farkasában, és az a jacht milyen jól jött Petykó orkjainak arra, hogy úgy beszéljen róla, hogy az a miniszterelnök tulajdona, akkor az élete nyarát élő Lentulai, aki a magát Anger Zsoltra ivó 444-es p|nabajsz Herczeg Márk szerint jót mulatott NER-pénzen az idén, milyen értékű vasakon tespedte össze magát a Lentulai Summer alatt.

Voltam az USA-ban workshopozni meg kaputiborozni, használt áron számolva a két légitársaság gépeit, legyenek 160 milliárd forintba kerülő vasak. A belföldi gépeket letagadom, ennyit én is hazudhatok. 

Tibi űrhajójának árát, tisztelt népbiztos úr, engedelmeddel nem számolom bele, de nem vagy tőle messze, hogy azt is a kormány nyakába varrd. 

Amikor szervízben volt a kocsim, taxiztam, utáltam is pénzt adni érte, de a három kocsi kb. 20 millió forint lehetett összértékben, használtan. Ja, a repcsik is használtak voltak.

Tatabányán, ahol a száj- és körömfájásos nyájadat rávezetted a Turul kávézóra, vezettem anyám szakadt Peugeot 206-osát a Lidlibe, azaz mivel benne ültem, ahogy Viktor állítólag pöffeszkedett a jachton, tehát abban a pillanatban az enyém volt, az jó, ha ér ma 200 ezret. Ha lemosatja, 220-at.

Végül arra a tüzijátékra, amit jövőre betiltotok, metróval ékeztem, tehát birtokoltam. Az 12 milliárd. Vettem hozzá vonaljegyeket, lányos zavaromban azt nem tudom, növelnem vagy csökkentenem kell-e vele a 12 milliárd forintot.

Uszkve ennyi a saram nyáron, a többi utam saját autóval történt. Amióta Tiborcz kezdő szgk-ját is összevissza tippeled meg, gyorsan jelzem, hogy egy 13 éves Volvóm van. Szeretem, nem kímélem. Azzal járok vidéki közönségtalalkozókra téged nem kímélni. 2 milliót talán ér. 

Nem kávézom, de ha rákívánok, döntsd már el, hogy épp emelni akarod-e jachtozással a Döbrögit, vagy szántóvetővé tenni azzal, hogy Hell dobozos kávét iszik. Mert így logikai bukfenc.

Az MCC feszten a szállást nyújtó hotel árát, ami abban a pillanatban tényleg az enyém volt, számoltasd ki akkori szobatársammal, Móna Márkkal, amikor legközelebb is ráb^sz0d a kezére az autóajtót!  

Veretem/csapatom tehát rendesen.

Highlife, YOLO, aztán jövőre bilincs, bilincs, szappany. Tudom.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

