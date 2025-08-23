Osztottam-szoroztam. Ha Orbán valóban egy jachton állna, mint Leo a Wall Street farkasában, és az a jacht milyen jól jött Petykó orkjainak arra, hogy úgy beszéljen róla, hogy az a miniszterelnök tulajdona, akkor az élete nyarát élő Lentulai, aki a magát Anger Zsoltra ivó 444-es p|nabajsz Herczeg Márk szerint jót mulatott NER-pénzen az idén, milyen értékű vasakon tespedte össze magát a Lentulai Summer alatt.

Voltam az USA-ban workshopozni meg kaputiborozni, használt áron számolva a két légitársaság gépeit, legyenek 160 milliárd forintba kerülő vasak. A belföldi gépeket letagadom, ennyit én is hazudhatok.

Tibi űrhajójának árát, tisztelt népbiztos úr, engedelmeddel nem számolom bele, de nem vagy tőle messze, hogy azt is a kormány nyakába varrd.

Amikor szervízben volt a kocsim, taxiztam, utáltam is pénzt adni érte, de a három kocsi kb. 20 millió forint lehetett összértékben, használtan. Ja, a repcsik is használtak voltak.

Tatabányán, ahol a száj- és körömfájásos nyájadat rávezetted a Turul kávézóra, vezettem anyám szakadt Peugeot 206-osát a Lidlibe, azaz mivel benne ültem, ahogy Viktor állítólag pöffeszkedett a jachton, tehát abban a pillanatban az enyém volt, az jó, ha ér ma 200 ezret. Ha lemosatja, 220-at.

Végül arra a tüzijátékra, amit jövőre betiltotok, metróval ékeztem, tehát birtokoltam. Az 12 milliárd. Vettem hozzá vonaljegyeket, lányos zavaromban azt nem tudom, növelnem vagy csökkentenem kell-e vele a 12 milliárd forintot.

Uszkve ennyi a saram nyáron, a többi utam saját autóval történt. Amióta Tiborcz kezdő szgk-ját is összevissza tippeled meg, gyorsan jelzem, hogy egy 13 éves Volvóm van. Szeretem, nem kímélem. Azzal járok vidéki közönségtalalkozókra téged nem kímélni. 2 milliót talán ér.

Nem kávézom, de ha rákívánok, döntsd már el, hogy épp emelni akarod-e jachtozással a Döbrögit, vagy szántóvetővé tenni azzal, hogy Hell dobozos kávét iszik. Mert így logikai bukfenc.

Az MCC feszten a szállást nyújtó hotel árát, ami abban a pillanatban tényleg az enyém volt, számoltasd ki akkori szobatársammal, Móna Márkkal, amikor legközelebb is ráb^sz0d a kezére az autóajtót!

Veretem/csapatom tehát rendesen.

Highlife, YOLO, aztán jövőre bilincs, bilincs, szappany. Tudom.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala