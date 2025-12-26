Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek: Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá!

Trump azonban a mostani interjúban nem mutatott túl nagy lelkesedést Zelenszkij legújabb kezdeményezése iránt. „Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá” – mondta Trump. „Szóval meglátjuk, mit hoz.” Trump mégis úgy vélte, hogy a hétvégén eredményes találkozóra kerülhet sor.