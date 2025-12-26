Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek: Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá!

Trump még idén találkozik Zelenszkijvel
Az ukrán elnök szerint „sok minden eldőlhet még az új év előtt.”
Középpontban a vasárnapi floridai találkozó.
Donald Trump elnök pénteken a POLITICO-nak adott exkluzív interjúban magát nevezte meg az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás végső döntőbírájának. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan vasárnap találkozik Trump elnökkel Floridában, és újságíróknak elmondta, hogy magával visz egy új, 20 pontból álló béketervet. A keret egy javasolt demilitarizált zónát tartalmaz, és a találkozó várhatóan az Egyesült Államok biztonsági garanciáira fog összpontosítani.
Trump azonban a mostani interjúban nem mutatott túl nagy lelkesedést Zelenszkij legújabb kezdeményezése iránt. „Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá” – mondta Trump. „Szóval meglátjuk, mit hoz.” Trump mégis úgy vélte, hogy a hétvégén eredményes találkozóra kerülhet sor.
Szerintem jól fog menni vele. Azt hiszem, [Vlagyimir] Putyinnal is jól fog menni –
mondta Trump, hozzátéve, hogy „hamarosan, amennyit csak akarok” beszélni fog az orosz vezetővel.
Trump megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy Zelenszkij beszélt Steve Witkoff különmegbízottal és Jared Kushnerrel, az elnök vejével. Zelenszkij „jó beszélgetésnek” nevezte a találkozót.
