háború tisza párt tőrdöfés elmélet szlovákia vereség Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij európa ukrajna oroszország

Zelenszkijék a hátbadöfés teóriáját építik

2026. március 01. 09:33

Ukrajna tulajdonképpen győzelemre állt, csak hát jöttek a magyarok és a szlovákok, és a hátukba szúrták a tőrt.

2026. március 01. 09:33
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„Ukrajna el fogja veszíteni a háborút, a felelőst, a felelősöket pedig most keresik. Hiszen ők hibátlanok, Európa is hibátlan, Amerika túl nagy és túl erős ahhoz, hogy hibás legyen, akkor mégis ki veszítette el nekik a háborút. A megfejtés Magyarország lesz. Tőrdöfés-elmélet a 21. században. Ez a sikersztori is csak arra szolgált, hogy Ukrajna lakosságának és a fejlett nyugat közvéleményének eladhassák a tőrdöfés-elméletet. Hogy Ukrajna tulajdonképpen győzelemre állt, csak hát jöttek a magyarok és a szlovákok, és a hátukba szúrták a tőrt. Ha megszavazzuk a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, illetve nem állítjuk le az energiát Ukrajna felé, akkor nemcsak kitartanak, hanem erős ellenlökésekkel kiszorítják az oroszt. De sajnos hátbaszúrták őket.

Zelenszkij mesterterve nem csak annyiból áll, hogy a magyarországi megbízottjait, a Tisza Pártot hatalomra segítik az energiaválsággal. Sőt, minden bizonnyal eljutott hozzá az információ, hogy a magyarok többségének több esze van annál, hogy hazaárulókra és idegen ügynökökre szavazzon, pláne akkor, ha zsarolják is őket. Ezzel a forgatókönyvvel úgy volt, hogy ha mégis összejön, akkor nagy és váratlan győzelmet aratott, de a stratégiai cél más. A stratégiai cél Ukrajna vereségének a kimagyarázása.

Ukrajna veresége ugyanis kissé váratlan fordulat lesz az ukrán lakosság és a fejlett nyugati közvélemény számára. Hiszen nem ez volt megbeszélve, a sajtóban nem erről olvastak, a politikusok nem ezt ígérték nekik. Az volt a narratíva, hogy Oroszország összeomlik, Putyin meghal, az ellenség a chipek után az üzemanyagból is kifogy a szankcióknak és a mélységi ukrán csapásoknak köszönhetően. Erre mégis kikap Ukrajna.

Mi történt?

Magyarország és Szlovákia hátbaszúrta őket. Más magyarázat nincs.

A Barátság-kőolajvezeték elzárásával Zelenszkij kiprovokálta azokat a válaszlépéseket, ami után bedobhatja a törülközőt. Már mondhatja, hogy nincs áram Ukrajnában, nem képesek fegyvereket gyártani a szlovákok és a magyarok miatt, a harcjárművek pedig a magyar és szlovák dízel embargó miatt kerültek parkolópályára. Győztek volna, csak a semmiből jött egy döfés a hátukba. Tessék a kijelöltekre haragudni, és nem feltenni a kérdéseket!

Mi meg majd ott állunk és magyarázhatjuk, hogy semmi közünk a vereséghez, eleve nem kellett volna beleállni a háborúba. A valóság szokás szerint senki nem fog érdekelni. Pedig az igazság nem más, minthogy Zelenszkij Putyin hasznos hülyéje, aki pontot tett az ukrán létezés végére. Nekünk pedig semmi közünk az egészhez.”

Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2026. március 01. 10:14
Hátbaszúrtátok ti egész Európát-mármint a népeket! Az eu vezetőkkel együtt! Mocskos, náci, korrupt csürhe vagytok! A rohadt csókosaiddal együtt elmehettek a büdös fenébe, a francnak se kellettek! Hányinger banda!
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. március 01. 10:13
A csüngőhasú megszűnik április 12-én…a bolond tót egyedül sem tényező…💁
Válasz erre
0
4
tikkadt-szocske
2026. március 01. 09:59
Nagy pöcs ez a Zseléke, de ha végtelen sok pénzem lenne, odaadnám neki, hadd fingassák ki az oroszok, ne varrja más nyakába a saját kudarcát. (Ennek az esélye jelenleg a 0 -nál is kisebb.)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!