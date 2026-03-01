„Ukrajna el fogja veszíteni a háborút, a felelőst, a felelősöket pedig most keresik. Hiszen ők hibátlanok, Európa is hibátlan, Amerika túl nagy és túl erős ahhoz, hogy hibás legyen, akkor mégis ki veszítette el nekik a háborút. A megfejtés Magyarország lesz. Tőrdöfés-elmélet a 21. században. Ez a sikersztori is csak arra szolgált, hogy Ukrajna lakosságának és a fejlett nyugat közvéleményének eladhassák a tőrdöfés-elméletet. Hogy Ukrajna tulajdonképpen győzelemre állt, csak hát jöttek a magyarok és a szlovákok, és a hátukba szúrták a tőrt. Ha megszavazzuk a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, illetve nem állítjuk le az energiát Ukrajna felé, akkor nemcsak kitartanak, hanem erős ellenlökésekkel kiszorítják az oroszt. De sajnos hátbaszúrták őket.

Zelenszkij mesterterve nem csak annyiból áll, hogy a magyarországi megbízottjait, a Tisza Pártot hatalomra segítik az energiaválsággal. Sőt, minden bizonnyal eljutott hozzá az információ, hogy a magyarok többségének több esze van annál, hogy hazaárulókra és idegen ügynökökre szavazzon, pláne akkor, ha zsarolják is őket. Ezzel a forgatókönyvvel úgy volt, hogy ha mégis összejön, akkor nagy és váratlan győzelmet aratott, de a stratégiai cél más. A stratégiai cél Ukrajna vereségének a kimagyarázása.