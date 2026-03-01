Döntő ponthoz érkezett a háború: elérték az oroszok Kramatorszkot, bármikor megtámadhatják
A kutya ugat, a karaván halad?
Ukrajna tulajdonképpen győzelemre állt, csak hát jöttek a magyarok és a szlovákok, és a hátukba szúrták a tőrt.
„Ukrajna el fogja veszíteni a háborút, a felelőst, a felelősöket pedig most keresik. Hiszen ők hibátlanok, Európa is hibátlan, Amerika túl nagy és túl erős ahhoz, hogy hibás legyen, akkor mégis ki veszítette el nekik a háborút. A megfejtés Magyarország lesz. Tőrdöfés-elmélet a 21. században. Ez a sikersztori is csak arra szolgált, hogy Ukrajna lakosságának és a fejlett nyugat közvéleményének eladhassák a tőrdöfés-elméletet. Hogy Ukrajna tulajdonképpen győzelemre állt, csak hát jöttek a magyarok és a szlovákok, és a hátukba szúrták a tőrt. Ha megszavazzuk a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, illetve nem állítjuk le az energiát Ukrajna felé, akkor nemcsak kitartanak, hanem erős ellenlökésekkel kiszorítják az oroszt. De sajnos hátbaszúrták őket.
Zelenszkij mesterterve nem csak annyiból áll, hogy a magyarországi megbízottjait, a Tisza Pártot hatalomra segítik az energiaválsággal. Sőt, minden bizonnyal eljutott hozzá az információ, hogy a magyarok többségének több esze van annál, hogy hazaárulókra és idegen ügynökökre szavazzon, pláne akkor, ha zsarolják is őket. Ezzel a forgatókönyvvel úgy volt, hogy ha mégis összejön, akkor nagy és váratlan győzelmet aratott, de a stratégiai cél más. A stratégiai cél Ukrajna vereségének a kimagyarázása.
Ukrajna veresége ugyanis kissé váratlan fordulat lesz az ukrán lakosság és a fejlett nyugati közvélemény számára. Hiszen nem ez volt megbeszélve, a sajtóban nem erről olvastak, a politikusok nem ezt ígérték nekik. Az volt a narratíva, hogy Oroszország összeomlik, Putyin meghal, az ellenség a chipek után az üzemanyagból is kifogy a szankcióknak és a mélységi ukrán csapásoknak köszönhetően. Erre mégis kikap Ukrajna.
Mi történt?
Magyarország és Szlovákia hátbaszúrta őket. Más magyarázat nincs.
A Barátság-kőolajvezeték elzárásával Zelenszkij kiprovokálta azokat a válaszlépéseket, ami után bedobhatja a törülközőt. Már mondhatja, hogy nincs áram Ukrajnában, nem képesek fegyvereket gyártani a szlovákok és a magyarok miatt, a harcjárművek pedig a magyar és szlovák dízel embargó miatt kerültek parkolópályára. Győztek volna, csak a semmiből jött egy döfés a hátukba. Tessék a kijelöltekre haragudni, és nem feltenni a kérdéseket!
Mi meg majd ott állunk és magyarázhatjuk, hogy semmi közünk a vereséghez, eleve nem kellett volna beleállni a háborúba. A valóság szokás szerint senki nem fog érdekelni. Pedig az igazság nem más, minthogy Zelenszkij Putyin hasznos hülyéje, aki pontot tett az ukrán létezés végére. Nekünk pedig semmi közünk az egészhez.”
Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst