Döntő ponthoz érkezett a háború: elérték az oroszok Kramatorszkot, bármikor megtámadhatják

A Sztrana arról ír, hogy az orosz hadsereg megközelítette Kramatorszk városát, és bármikor offenzívát indíthatnak a település ellen – ezt maga Szerhij Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója jelentette ki, aki szerint egyelőre kisebb bombázásokat hajtottak végre az orosz erők.

A tanácsadó úgy véli, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Kramatorszk ne váljon szellemvárossá – tudjuk meg.