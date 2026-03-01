Szlavjanszk közelébe ért az orosz hadsereg: hamarosan az egész Donyeck megyét elveszítheti Ukrajna
Az ukránok borzalmas helyzetben vannak, valamiért mégsem kötnek békét.
A Sztrana arról ír, hogy az orosz hadsereg megközelítette Kramatorszk városát, és bármikor offenzívát indíthatnak a település ellen – ezt maga Szerhij Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója jelentette ki, aki szerint egyelőre kisebb bombázásokat hajtottak végre az orosz erők.
A tanácsadó úgy véli, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Kramatorszk ne váljon szellemvárossá – tudjuk meg.
A lap megemlíti, hogy
a település mintegy 20 kilométerre fekszik a legközelebbi orosz bázisoktól.
Szakértők szerint Kramatorszk (és a vele egybeépült Szlavjanszk) a Donbász egyik utolsó bástyája, ha elesik, az ukránok nagy valószínűséggel az egész vitatott terület feladására kényszerülhetnek.
