Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz hadsereg szlavjanszk kramatorszk orosz-ukrán háború donbász

Döntő ponthoz érkezett a háború: elérték az oroszok Kramatorszkot, bármikor megtámadhatják

2026. március 01. 08:24

A kutya ugat, a karaván halad?

2026. március 01. 08:24
null

A Sztrana arról ír, hogy az orosz hadsereg megközelítette Kramatorszk városát, és bármikor offenzívát indíthatnak a település ellen – ezt maga Szerhij Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója jelentette ki, aki szerint egyelőre kisebb bombázásokat hajtottak végre az orosz erők.

A tanácsadó úgy véli, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Kramatorszk ne váljon szellemvárossá – tudjuk meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A lap megemlíti, hogy

 a település mintegy 20 kilométerre fekszik a legközelebbi orosz bázisoktól.

Szakértők szerint Kramatorszk (és a vele egybeépült Szlavjanszk) a Donbász egyik utolsó bástyája, ha elesik, az ukránok nagy valószínűséggel az egész vitatott terület feladására kényszerülhetnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. március 01. 10:26
vitez-laszlo 2026. március 01. 09:57 • Szerkesztve "Lassan már az lesz a kérdés, hogy Oroszországot vegyék-e fel az unióba ha kell az uniónak a jelenlegi Ukrajna területe. Mert olyan, hogy Ukrajna, nem is fog létezni. Ergó egy nemlétező országot nehéz felvenni az unióba.... Ezt az ukránok, meg az unió elcseszte! Egyszerre akartak mindent. Unió NATO.....Kapzsik voltak." Nem, ez volt a cél, de annyiban igazad van, hogy nem gondolkodtak. Ha gondolkodtak volna, hosszabb távon gyümölcsözőbb megoldás születhetett volna, az oroszok és az ukránok Unióba és NATO-ba való felvételével. De ebben az esetben ilyen gyorsan nem telt volna meg a zsebük, és a fegyverbiznisz sem zakatolhatott volna. A kérdés már csak az, hogy a rövid vagyonosodás, vagy a hosszabb távú jövő-e a kifizetődőbb. Aminek lehet jelentősége, hogy lesz-e felelősségre vonás, és kikkel szemben. Merthogy nem Putyinon kellene elverni a port, az biztos.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. március 01. 10:17
Az ottani ukrán lakosok helyében elköltöznék onnan, ha nem akarnak Oroszországban élni majd.
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2026. március 01. 10:11
Mariupolt bukták, még az elején. Avdiivkát bukták, pokrovszkot szintén. Bahmútnál kivégeztek a hohol bandát. Nagyon jól tudják a narko-führer bunkerében, hogy kramatorszk- szlavjanszk ugyanez lesz. Minimum, 25-30 ezer férfit széttépetnek mégis a fab- okkal. Több, mint másfél millió halottjuk van és megszállott sátanként hajtják a sajátjaikat a gödörbe. Új Nürnbergre lesz szükség.
Válasz erre
0
0
ertonszena
2026. március 01. 10:07
A háború véget ér, ha az oroszok elfoglalják a Donbász teljes területét. Ők ezzel elérik a céljukat, és attól kezdve a terület megvédésére rendezkednek be. A Nyugat ezt követően már semmit nem tehet, ugyanis a Nyugatnak mindig szüksége van arra a hazugságra, amikor háborúzik, hogy őt érte támadás, és ő csak védekezik. Ennek a háborúnak is ez az alaphazugsága: hogy a Nyugatot agresszió érte. Ezzel szemben az igazság az, hogy kiprovokált proxyháborúról van szó, amelyet megpróbálnak európai háborúvá szélesíteni, máskülönben biztosan elveszítik. Drukkolok, hogy legyen meg a Donbász minél hamarabb, és zárjuk le végre az őrületet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!