Ilyen lenne A Karib-tenger kalózai korhatáros változata, ha feministák készítik

A következő az ábra: adott egy egzotikus, brit fennhatóság alá tartozó sziget, amelynek a nyugalmát megzavarják a kalózok, a harcedzett férfiak egy részét villámgyorsan le is gyilkolják, a lakosság életben hagyott tagjait csaknem mindegy szálig foglyuk ejtik, azonban nem számolnak a főszereplőnővel, aki, ha épp nem a harcművészeti tudásával, akkor az összes keze ügyébe kerülő tárggyal sorra végez a nála jóval termetesebb marcona férfiakkal. Kiderül idővel, nem véletlenül ennyire tűzben edzett és a betolakodók nemcsak az arany ígéretében érkeztek, hanem személyes ügyből is, bosszút akarnak állni a szóban forgó nőn néhány régi sérelem miatt.

A felütés után pedig

olyannyira a számítógépes játékok narratíváját követi a film, hogy azt vártam, mikor tűnik fel egy X- vagy egy kockajel a képernyőn jelezve, melyik gombot kell éppen megnyomni a joystickon.

A főszereplő üt és rúg, elveszi az ellenfél fegyverét vagy épp a természet adottságait használva készít magának gyilkos eszközt, fut, ugrál, elrejtőzik, miközben sok tucat ellenfelet tesz el lábalól. Azaz pont, mintha egy új generációs Tomb Raidert nyüstölnénk, csak idővel marha unalmassá válik, hogy nincs nálunk a kontroller.

A film közben pedig éppen abba a hibába esik, mint Luc Besson Dracula-feldolgozása: derék húzás, hogy enyhén szólva sem finomkodtak az erőszakábrázolásban, úgy halálozik el néhány rosszfiú, mint a Mortal Kombatban kivégzéskor, viszont pont emiatt nem lehet jószívvel ajánlani egyik korosztálynak sem. Egy felnőtt embernek a repetitív akciók legkésőbb a játékidő felére már rendkívül unalmassá válhatnak, ellenben egy tizenegy éves fiú valószínűleg végig vigyorogna, mint a vadalma, de a vérgőzös jelenetek miatt mégsem feltétlenül mintaszülői húzás leültetni elé.